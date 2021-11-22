الشيش طاووق بتتبيلة لذيذة والطعم خطير

الشيش طاووق من الوجبات الغذائية الشهية التي تقدم بكثرة في المطاعم، كما يمكن إعدادها في المنزل بمكونات بسيطة فهو من الأكلات اللذيذة التي يمكن تقديمها كوجبة غداء أو عشاء مختلفة ومميزة لأفراد أسرتك بجانب الأرز أو المكرونة والسلطات، حيث تحرص الأمهات على التجديد في الأكلات المقدمة لأطفالهم للتقليل من تناولهم للوجبات السريعة الجاهزة التي تسبب الكثير من المشاكل الصحية، كما أنه وجبة غذائية عالية القيمة الغذائية لاحتوائها على الدجاج والخضروات، وهما من المصادر الجيدة للفيتامينات والمعادن والبروتين وكلها مواد مفيدة لصحة الجسم، ومن خلال موقع ثقفني، هذا سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل الشيش طاووق بالتتبيلة اللذيذة والطعم خطير.

يمكن تحضير شيش طاووق الدجاج باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل، وهى كالتالي:-

كيلو من صدور الدجاج.

2 كوب من الزبادي.

ربع كوب من زيت الزيتون أو أي زيت نباتي.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

2 ملعقة كبيرة من الصلصة.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

2 ملعقة كبيرة من المسطردة.

ملعقة صغيرة من كلاً من (الكمون / كزبرة جافة / بابريكا / ملح ).

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود.

مكعبات متوسطة من (الفلفل الألوان / البصل / الطماطم).

يتم تحضير شيش طاووق الدجاج بطريقة سهلة وخطوات سريعة كالتالي:-

في إناء عميق نضع الزبادي، الزيت، عصير الليمون، الزنجبيل، الثوم المفروم، الصلصة والمسطردة. ثم نقوم بإضافة التوابل والملح مع التقليب ثم نضع مكعبات الدجاج في التتبيلة وندخلها الثلاجة لمدة ساعتين. ننقع العيدان الخشبية في الماء لمدة ساعتين لتجنب احتراقها في الفرن أو نستخدم أسياخ معدنية. ثم نضع مكعبات الدجاج مع البصل والفلفل الملون والطماطم بالتبادل في الأسياخ. ثم نضع الأسياخ فوق صينية بحيث تكون حواف الأسياخ معلقة على الصينية. ندهن الشيش طاووق بالتتبيلة ثم زيت الزيتون قبل إدخاله الفرن. ثم يوضع في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 200 تحت الشواية حتى يأخذ لون ذهبي. بعد مرور 20 دقيقة نقلب الأسياخ على الوجه الثاني لكي تنضج تماماً، ثم تقدم مع الأرز أو المكرونة والسلطات بألف صحة وعافية.

طريقة عمل سلطة الطحينة

سلطة الطحينة من السلطات التي يمكن تقديمها مع معظم الأكلات الرئيسية، ويتم تحضيرها بالطريقة التالية:-