طريقة عمل كريم الأرز وماء الورد الرهيب لتبييض الوجه وشد التجاعيد وازالة البقع السوداء نهائيا

طريقة عمل كريم الأرز وماء الورد للتبيض من أكثر مل تبحث عنه الكثير من السيدات حيث يعتبر الكريم المنتج من بودرة الأرز مع كمية من ماء الورد تعتبر واحدة من الوصفات الأساسية والتي تساعد في التبييض وبفعالية للجلد وتعمل على التحسين من صحة خلايا الجلد وتزويده بالمناعة التي تكفي للوقاية من أكثر الأمراض شيوعا للجلد مثل التعرض للجفاف ولا سيما وأن العوامل الجوية والتي من بينها البرودة الشديدة تجعل البشرة في حالة من الجفاف وتبدو عليها العلامات التي تكون مثل القشور، ومن خلال الاستعمال لخليط الأرز من الممكن حماية البشرة من التعرض للجفاف علاوة على البياض المميز للجلد وعن المكونات الرئيسية للخليط، وطريقة التحضير للخلطة الطبيعية المتميزة.

طريقة عمل كريم الأرز وماء الورد للتبيض

طريقة عمل كريم الأرز وماء الورد للتبيض من أهم ما يجب التعرف عليه لوقاية البشرة من خطر التعرض لآثار كريمات التبييض الكيميائية، والتي تعمل على تبيض البشرة ولكن لها بعض الآثار الجانبية والتي تبدو على البشرة أثناء وعقب الاستخدام فقد يتعرض الجلد للحكة أو الالتهاب والتهيج أو قد تتد البشرة للون غي النضر والعديد من المساوئ والتي سيتم تفاديها حال الابتعاد التام عن تلك الكريمات واستبدالها بالوصفات المنزلية ومنها تلك الوصفة المعدمة بدقيق الأرز مع كمية ملائمة من مياه الورد للتفتيح والاستمتاع بمزيد من الإشراق والتوهج، والطريقة المتبعة لعمل الكريم المميز من الأرز مع مكون ماء الورد للتبييض من الممكن الاعتماد عليها شريطة توفر الآتي من المقادير الأخرى:

مكونات الخليط:

من الممكن أن يتم التحضير لتلك الخلطة المتميزة من خلال الاستفادة من المقادير الآتية:

ملعقة دقيق الأرز.

ملعقة ماء ورد.

ملعقتان حليب.

فيتامين سي.

ملعقة نشاء.

ملعقة فازلين.

طريقة التحضير لتلك الخلطة:

الخلطة من الممكن أن يتم التحضير السريع لها منخلال الاستفادة مما سبق من المقادير بخلطها معا والمزج حتى الوصول لدجة التجانس المطلوبة، ومن ثم يمكننا أن نطبق الخليط على الوجه فورا ودون أن تكون هناك حاجة لأي مكونات أخرى أو كريمات ضارة على البشرة.