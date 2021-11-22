تعرفي على أسرار نجاح كيك الشوكولاتة الشهي والمقدار الصحيح

كيكة الشوكولاتة من ألذ الأصناف وكذلك تحتوى على قيمة غذائية كبيرة، حبوب الكاكاو تملك العديد من الفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للأكسدة، الكاكاو أيضاً يحسن تدفق الدم وتقليل السكر فى الدم ويعالج الأكسدة والكثير من الفوائد تتميز ايضاً كيكة الشوكولاتة بسهولة إعدادها وطعمها اللذيذ وأنها اقتصادية، يقدم معها القهوة العربى المميزة سنقدم لكى طريقة تحضريها فى هذا المقال. طريقة تحضير كيكة الكاكاو الهشة طريقة تحضير كيكة الكاكاو الهشة مقادير الوصفة: كوب واحد من الحليب السائل.

كوب زيت.

ثلاث أرباع كوب من السكر.

الكاكاو الداكن نضع 6 ملاعق كبيرة.

بيضتين.

دقيق.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا.

ملعقة كبيرة زبدة. طريقة التحضير: نضع كوب من الحليب السائل والزيت والسكر فى الخلاط ونخلطم جيداً حتى تندمج المكونات مع بعضها البعض. نضيف الكاكاو تدريجياً إلى الخليط ونخلطهم جيداً ليصبح مزيج سائل وناعم. نخفق المكونات مع بعضها البعض لمدة تتراوح من خمس لسبع دقائق حتى يذوب السكر جيداً. نحضر كوب صغير ونضع فيه جزء صغير من الخليط وندخله الثلاجة حتى يتجمد. نضع على الخليط المتبقى الدقيق ومعلقة البكينج بودر وبعدها معلقتين صغيرتين من الفانيليا والبيض. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. نذوب الزبدة ونقوم بدهنها على صينية. نسكب الخليط فى الصينية وندخلها الفرن ونتركها ساعه حتى تنضج جيداً. نخرج الصينية من الفرن ونتركها ربع ساعه حتى تبرد قليلا، نخرج المزيج من الثلاجة وسكبه على وجه الكيكة. ندخل الكيكة الثلاجة لتبرد قليلا ثم تقدم وبجانبها القهوه العربى المميزه. للحصول على كيكة صحيحة: عليكى استخدام المكونات بالترتيب حتى تحصلى على النتيجه المرغوبة.

درجة حرارة الفرن أيضاً من الأشياء المهمه فى عمل كيكة صحيحه.

أن تختارى بعناية نوع الطحين.

استعمال نفس الكوب فى كيل جميع المقادير. اسباب فشل الكيكه: طريقة التحضير:للحصول على كيكة صحيحة:اسباب فشل الكيكه: رفع درجة الحرارة أكثر من اللازم أو فتح باب الفرن أثناء خبزها، استخدام كمية كبيرة من البكينج بودرب، في حالة ملاحظة بهتان سطح الكيكة فهذا يعنى أنها خبزت على درجة حرارة منخفضة، عدم تبريد الكيك جيداً ووضعه في الثلاجة هذا يؤدى إلى تفتيت الكيك. الوسوم

كيكة الشوكولاتة من ألذ الأصناف وكذلك تحتوى على قيمة غذائية كبيرة، حبوب الكاكاو تملك العديد من الفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للأكسدة، الكاكاو أيضاً يحسن تدفق الدم وتقليل السكر فى الدم ويعالج الأكسدة والكثير من الفوائد تتميز ايضاً كيكة الشوكولاتة بسهولة إعدادها وطعمها اللذيذ وأنها اقتصادية، يقدم معها القهوة العربى المميزة سنقدم لكى طريقة تحضريها فى هذا المقال. طريقة تحضير كيكة الكاكاو الهشة طريقة تحضير كيكة الكاكاو الهشة مقادير الوصفة: كوب واحد من الحليب السائل.

كوب زيت.

ثلاث أرباع كوب من السكر.

الكاكاو الداكن نضع 6 ملاعق كبيرة.

بيضتين.

دقيق.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

ملعقتان صغيرتان من الفانيليا.

ملعقة كبيرة زبدة. طريقة التحضير: نضع كوب من الحليب السائل والزيت والسكر فى الخلاط ونخلطم جيداً حتى تندمج المكونات مع بعضها البعض. نضيف الكاكاو تدريجياً إلى الخليط ونخلطهم جيداً ليصبح مزيج سائل وناعم. نخفق المكونات مع بعضها البعض لمدة تتراوح من خمس لسبع دقائق حتى يذوب السكر جيداً. نحضر كوب صغير ونضع فيه جزء صغير من الخليط وندخله الثلاجة حتى يتجمد. نضع على الخليط المتبقى الدقيق ومعلقة البكينج بودر وبعدها معلقتين صغيرتين من الفانيليا والبيض. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. نذوب الزبدة ونقوم بدهنها على صينية. نسكب الخليط فى الصينية وندخلها الفرن ونتركها ساعه حتى تنضج جيداً. نخرج الصينية من الفرن ونتركها ربع ساعه حتى تبرد قليلا، نخرج المزيج من الثلاجة وسكبه على وجه الكيكة. ندخل الكيكة الثلاجة لتبرد قليلا ثم تقدم وبجانبها القهوه العربى المميزه. للحصول على كيكة صحيحة: عليكى استخدام المكونات بالترتيب حتى تحصلى على النتيجه المرغوبة.

درجة حرارة الفرن أيضاً من الأشياء المهمه فى عمل كيكة صحيحه.

أن تختارى بعناية نوع الطحين.

استعمال نفس الكوب فى كيل جميع المقادير. اسباب فشل الكيكه: طريقة التحضير:للحصول على كيكة صحيحة:اسباب فشل الكيكه: رفع درجة الحرارة أكثر من اللازم أو فتح باب الفرن أثناء خبزها، استخدام كمية كبيرة من البكينج بودرب، في حالة ملاحظة بهتان سطح الكيكة فهذا يعنى أنها خبزت على درجة حرارة منخفضة، عدم تبريد الكيك جيداً ووضعه في الثلاجة هذا يؤدى إلى تفتيت الكيك.

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