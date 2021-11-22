قلي البطاطس بدون زيت في البيت مقرمشة وهشة وأفضل من الجاهزة

قلي البطاطس بدون زيت، يحاول الكثيرون التقليل في كمية الزيت المستخدم بشكل يومي خاصة الذين يعانون من السمنة أو ارتفاع معدل الكولسترول في الدم وكذلك مرضى السكر حيث يتحول الزيت إلى سكر في الدم، تعد البطاطس من أكثر الأكلات التي يفضلها الكبار والصغار لذلك يبحث الكثيرون على طريقة مناسبة لتقليل استخدام الزيت مع التمتع بالمذاق الجيد للبطاطس وهذه الوصفة يحبها الصغير والكبير لأنها من أخف الوصفات على المعدة ومناسب تناولها في أي وقت ليس من الضروري في وجبه الغداء فقط، ومن الممكن نقوم بتحضير صوص الكاتشب بجانبها وهذه الوجبة يعشقها الكثير من الأطفال، تابعي الفقرات التالية وسوف نوضح طريقة التحضير.

قلي البطاطس بدون زيت

تحتاج البطاطس المقلية إلى كمية كبيرة من الزيت وهناك طريقة ناجحة في قلي البطاطس بملعقة صغيرة من الزيت حيث تحصل في النهاية على بطاطس شهية ولذيذة بدون زيت وطريقة التحضير كما يلي:

المقادير

حبتان كبيرتان من البطاطس ويمكن زيادة الكمية حسب الرغبة.

2 ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة من النشا.

وملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الخل.

وملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

لتر واحد من الماء المغلي.

يتم غسل حبات البطاطس جيداً بالماء حتى نتخلص من الأتربة العالقة بها. ويتم تقشير البطاطس وتقطيعها حسب الرغبة يفضل أن تقطع على شكل أصابع متوسطة في الحجم. نحضر وعاء مملوء بالماء ويترك حتى يغلي مع إضافة القليل من الملح والخل. يتم وضع البطاطس المقطعة في الإناء لمدة دقيقتين فقط. ويتم تصفية البطاطس من الماء كما يفضل أن تترك في الهواء لمدة نصف ساعة على الأقل حتى تتخلص من الماء بشكل نهائي. تخلط البطاطس جيداً مع زيت الزيتون والنشا والملح والزعتر والثوم البودرة. يفضل تسخين الفرن قبل وضع البطاطس على درجة حرارة 180 درجة. يتم وضع البطاطس في صينية ويفضل أن تكون هذه الصينية مبطنة بورقة من الزبدة لمنع الالتصاق. نضع البطاطس في الفرن لمدة 20:30 دقيقة حتى تنضج. تقدم البطاطس كطبق جانبي لذيذ وشهي.

خطوات تحضير البطاطس في الفرن