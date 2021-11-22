حضري فتة الباذنجان السورية الشهية في المنزل بكل سهولة

تعد فتة الباذنجان السورية ، من أحد الأطباق التقليدية المعروفة في سورية، خصوصاً وفي بلاد الشام عموماً، وهي من المقبلات الشهيرة التي قد لا تخلو مائدة الطعام السورية منها، خاصة في المناسبات والاجتماعات العائلية، وتتميز بأنها غنية بالعناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، ودائماً يفضلون تناولها حارة، ويقدمونها مع المشاوي ووجبات الغداء، وهي من الأكلات سريعة وسهلة التحضير، هي تعتبر طريقة شهية لتحضير الباذنجان في طبق رئيسي، ويمكن إعدادها مع اللحم المفروم أو يمكن استبعاده بحسب الرغبة، ويطلق عليها أيضاً في سورية فتة المكدوس، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل فتة الباذنجان السورية، في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل فتة الباذنجان السورية

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مقادير عمل هذه الأكلة الشهية وهي كما يلي:-

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

2 معلقة كبيرة من الطحينة.

3 ملاعق كبار من زيت الزيتون.

كوب من اللبن الزبادي.

800 جرام من الباذنجان.

4 أرغفة من الخبز العربي مقطع لمربعات صغيرة.

بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

5 ملاعق كبار من عصير الليمون.

2 فص من الثوم المهروس.

فلفل أخضر حار مفروم.

كيلو من الطماطم الطازج.

رشة من بهارات اللحم.

ربع معلقة صغيرة فلفل أسود.

رشة من القرفة.

معلقة كبيرة من الملح.

كوب ونصف من الزيت النباتي.

ربع كوب من الصنوبر المقلي للتزيين.

2 معلقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعماً.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير فتة الباذنجان السورية بكل سهولة في المنزل وهي كما يلي:-

نقوم أولاً بوضع، زيت الزيتون في وعاء، ونسخنه علي نار، ثم نضع البصل، ونقلبه ليذبل. ثم نضيف اللحم المفروم والملح، والفلفل الأسود والقرفة والبهارات، ونقلب جيداً ثم نترك اللحم علي نار، لمدة عشر دقائق. بعد ذلك نقشر الطماطم، ثم نهرسها في وعاء الخلاط الكهربائي، ونضيفها إلي اللحم المفروم. ثم نضيف الفلفل الأخضر، ثم نترك صلصلة الطماطم علي النار، لمدة عشرين دقيقة حتي تتكاثف. بعد كدة نسخن الزيت النباتي، في مقلاة علي النار، ونقلي قطع الخبز، حتي يصبح لونها ذهبياً. ثم نقشر حبات الباذنجان، ونقطعها لمكعبات صغيرة الحجم، ثم نضيف معلقة صغيرة من الملح، ونقلب جيداً. بعد ذلك نترك قطع الباذنجان، لمدة عشر دقائق لتتخلص من مرارتها، ثم نقلبها بزيت غزير. ثم نضع الباذنجان، علي ورق مطبخ، للتخلص من الزيت الفائض. ونخلط في وعاء متوسط الحجم، الطحينة واللبن الزبادي، وعصير الليمون والثوم، ورشة الملح. بعد كدة نحضر طبقاً زجاجياً عميقاً، ونضع في أسفله الخبز المقلي، مع الاحتفاظ بالقليل للتزين. ثم نضيف ثلاثة أرباع خليط اللحم، والطماطم ثم نوزع الباذنجان المقلي، ثم صلصلة الطحينة، ثم ما تبقي من خليط اللحم والطماطم. بعد ذلك نزين، فتة الباذنجان بالصنوبر المقلي، والبقدونس المفروم والخبز المقلي، ثم نقدمها ساخنة، بالهناء والشفاء.

فوائد الباذنجان للجسم

من هنا سوف نذكر لكم بعض فوائده المهمة للجسم وهي كما يلي:-