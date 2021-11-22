اصنعي لأطفالك الدوريتوس المقرمش الاقتصادي اللذيذ وأحلى من الجاهز في عشر دقائق

يعتبر الدوريتوس من أجمل المقرمشات التي يفضلها الكثير من الأطفال، وهي من أنواع السناكس الجميلة التي تمتلك بعض النكهات الجميلة التي تعطي له طعم ورائحة جميلة، وطريقة صنعه في المنزل سهلة وبسيطة ويمكن لجميع الأمهات تحضيره بكل سهولة بدل من شرائه من الخارج لكي تضمن السلامة لأطفالها، ويتكون من دقيق الذرة الذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم والمحافظة عليه من الأمراض، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل الدوريتوس المقرمش الاقتصادي بخطوات سهلة وأحلى من الجاهز بالمنزل.

مكونات الدوريتوس المقرمش

يحتوي على مكونات بسيطة تجعلنا نقوم بعمله في المنزل بكل سهولة بدل من شرائه من الخارج وهى كالتالي:-

٢ كوب من دقيق الذرة.

نصف ملعقة صغيره من الملح.

كوب ونصف من الماء الساخن.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الدوريتوس المقرمش اللذيذ وأحلى من الجاهز بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:-

نحضر العجان الكهربائي ونضع به جميع المكونات، ثم نعجنهم جيداً مع بعض حتى يتجانس الخليط وتتشكل لدينا عجينة طرية ومتماسكة. نضع العجينة في كيس من البلاستيك ونتركها ترتاح لمدة ٢٥ دقيقة، ثم نخرجها من الكيس ونقوم بفردها جيدًا بواسطة النشابة حتى نحصل على السمك المناسب. نحضر قطاعة على شكل دائرة كبيرة، ثم نقوم بتقطيع العجين على شكل دوائر متوسطة الحجم. نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار ونتركها حتى تسخن جيدًا، ثم نضع دوائر العجين في الطاسة ونقلب من حين لآخر حتى تجف العجينة قليلاً. نخرج دوائر العجين من الطاسة ونضعها جانباً حتى تبرد تماماً، ثم نقوم بتقطيع الدوائر على شكل مثلثات رفيعة الحجم. نحضر طاسة ونضعها على النار، ثم نضع بها كمية مناسبة من الزيت النباتي ونتركها حتى تسخن جيدًا. نقوم بقلي مثلثات الدوريتوس في الزيت حتى تصبح ذهبية اللون. نخرجها من الزيت، ثم نضعها على مناديل ورقية حتى نتخلص من الزيت تمامًا. نضع الدوريتوس في طبق التقديم ونضيف إليه بعض النكهات الجميلة مثل الشطة، والليمون، ونكهة الجبن، وبهارات الفراخ ونقدمه للأطفال بألف صحة وهنا.

فوائد الدوريتوس للجسم

يحتوي على بعض الفوائد الرائعة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-