افضل 10 الوان مانيكير تريندي لموسم الشتا

في موسم الشتا موضة المانيكير بتميل للالوان الغامقة اكتر ، تعتبر هي من انسب الالوان لمود الشتا ، الا انه فيه بعض الدرجات الكلاسيكية المرتبطة دايما بالشهور الباردة زي اللون العنابي, الازرق البحري, الزمرد, الفضي ، والنهاردة هنشوف مع بعض اكتر 10 الوان مانيكير موضة للشتا.
الوان مانيكير موضة للشتا:
1- لون Muted Mauve:
درجة اللون البنفسجي اللي ما بين البينك والتوتي من الالوان المثالية جدا لموسم الشتا.
2- لون Silvery Chrome:
اللون الفضي اللي فيه لمعة قوية من الالوان الموضة لموسم الشتا ده ، ودرجة اللون اللامع ده بتكون اكتر جراءة من الفضي التقليدي المعروف ، وده بيدي جاذبية لشكل الضوافر.
3- لون Moody Blue:
اللون الازرق المايل للرمادي بدرجاته من الوان الشتا الموضة السنة دي.
4- اللون الموكا:
الوان الموكا الدافية والغنية من انسب الالوان المناسبة لموسم الشتا.
5- لون Cobalt Blue:
لون ازرق تاني من الوان الشتا وهو الازرق الكوبالت او الزهري.
6- لون Deep English Green:
درجات اللون الاخضر الغامق كلها موضة لموسم الشتا ، ومنهم اللون الاخضر الانجليزي العميق.
7- لون Classic Cherry Red:
الاحمر الكرز من الالوان الكلاسيكية المناسبة للشتا.
8- لون Mustard Yellow:
الاصفر المسطردة كمان من الالوان التريندي لموسم الشتا ، وهو من الالوان المستوحاه من موضة السبعينات وهتكون مناسبة لموضة 2021.
9- لون Hot Pink:
اللون الوردي الساخن كتير مننا ممكن يفكر ان الانسب لفصل الصيف ، ولكن الوردي الساخن او الفوشيا من الالوان الموضة للشتا السنة دي.
10- لون Sandstone Orange:
اللون البرتقاني الرملي من الالوان التريندي لموسم الشتا السنة دي.
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