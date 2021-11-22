افضل 10 الوان مانيكير تريندي لموسم الشتا

في موسم الشتا موضة المانيكير بتميل للالوان الغامقة اكتر ، تعتبر هي من انسب الالوان لمود الشتا ، الا انه فيه بعض الدرجات الكلاسيكية المرتبطة دايما بالشهور الباردة زي اللون العنابي, الازرق البحري, الزمرد, الفضي ، والنهاردة هنشوف مع بعض اكتر 10 الوان مانيكير موضة للشتا.

الوان مانيكير موضة للشتا:

1- لون Muted Mauve:

درجة اللون البنفسجي اللي ما بين البينك والتوتي من الالوان المثالية جدا لموسم الشتا.

2- لون Silvery Chrome:

اللون الفضي اللي فيه لمعة قوية من الالوان الموضة لموسم الشتا ده ، ودرجة اللون اللامع ده بتكون اكتر جراءة من الفضي التقليدي المعروف ، وده بيدي جاذبية لشكل الضوافر.

3- لون Moody Blue:

اللون الازرق المايل للرمادي بدرجاته من الوان الشتا الموضة السنة دي.

4- اللون الموكا:

الوان الموكا الدافية والغنية من انسب الالوان المناسبة لموسم الشتا.

5- لون Cobalt Blue:

لون ازرق تاني من الوان الشتا وهو الازرق الكوبالت او الزهري.

6- لون Deep English Green:

درجات اللون الاخضر الغامق كلها موضة لموسم الشتا ، ومنهم اللون الاخضر الانجليزي العميق.

7- لون Classic Cherry Red:

الاحمر الكرز من الالوان الكلاسيكية المناسبة للشتا.

8- لون Mustard Yellow:

الاصفر المسطردة كمان من الالوان التريندي لموسم الشتا ، وهو من الالوان المستوحاه من موضة السبعينات وهتكون مناسبة لموضة 2021.

9- لون Hot Pink:

اللون الوردي الساخن كتير مننا ممكن يفكر ان الانسب لفصل الصيف ، ولكن الوردي الساخن او الفوشيا من الالوان الموضة للشتا السنة دي.

10- لون Sandstone Orange:

اللون البرتقاني الرملي من الالوان التريندي لموسم الشتا السنة دي.

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