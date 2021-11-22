طريقة عمل بسكويت البرتقال بنكهة لذيذه في المنزل وغير مكلفة

بسكويت البرتقال من أشهي الحلويات المحببة لدى الجميع وخاصة الأطفال وتتناول مع كوب من الشاي الساخن أو كوب من اللبن الساخن، وهذا البسكويت يتميز بنكهة رائعة وشهية من البرتقال وهي وجبة خفيفة على الإفطار أو في الرحلات وسهلة وسريعة التحضر ، ويتكون البسكويت البرتقال من مكونات صحية ومغذية مفيدة لجسم الإنسان لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن وفيتامين سي التي تعطي الجسم الطاقة والحيوية والنشاط، ولذلك من خلال موقع ثقفني نقدم طريقة عمل بسكويت البرتقال بنكهة لذيذه في المنزل. مكونات بسكويت البرتقال 3 أكواب من الدقيق أبيض .

ربع كوب زبدة في درجة حرارة الغرفة.

ثلاث بيضات في درجة حرارة الغرفة.

كوب سكر ناعم.

نصف كوب عصير برتقال طازج.

نصف ملعقة صغيرة من نكهة البرتقال.

نصف ملعقة صغيرة من نشادر.

الفانيليا. طريقة عمل بسكويت البرتقال نحضر وعاء عميق ونضع البيض مع الفانيليا ونخلط المكونات بالمضرب الكهربائي نضع السكر تدريجي مع الخفق بالمضرب الكهربائي حتي يتكون مزيج أبيض نضع زبدة سائلة على المكونات ونخلط باستمرار بالخفق نضع الدقيق مع النشادر في وعاء أخر ونخلط المكونات جيداً ثم نضع عصير البرتقال الطازج ونخلط جميع المكونات جيداً مع بعضها حتي تحصل على عجينة طرية لتشكيل نقوم بالتشكيل عجينة البسكويت البرتقال بالشكل الذي تريده نحضر صينية الخبز مدهونة بالقليل من الزيت ونقم بالتسخين الفرن أولاً ثم تدخل الفرن على درجة حراره 180 درجه لمدة عشر دقايق حتي تنضج البسكويت البرتقال وتقدم مع كوب الشاي الساخن بسكويت الشوكولاتة والبرتقال: مكونات: ربع كوب زبدة.

كوب سكر أبيض..

بيضة.

ملعقة كبيرة لبن.

البرتقال.

2 كوب ونصف دقيق.

ربع كوب الكاكاو.

شوكولاتة بيضاء للتزين. طريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة والبرتقال: أولاً نقوم بالتسخين الفرن على درجة حراره 200 ونبدأ في تحضير البسكويت نحضر وعاء ونخفق البيض والسكر والزبدة والفانيليا ونضرب جيداً بالمضرب الكهربائي حتي الحصول على قوام كريمي بعد ذلك نضيف عصير البرتقال ونخلط المكونات جيداً نضيف الدقيق مع الكاكاو ونخلط المكونات حتي الحصول على عجينة طرية للتشكيل البسكويت تترك العجينة لترتاح ربع ساعه ثم تشكل وتوضع في صينية في الفرن حتي تنضج تماماً بسكويت الشوكولاتة والبرتقال: مكونات:طريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة والبرتقال: الوسوم

بسكويت البرتقال من أشهي الحلويات المحببة لدى الجميع وخاصة الأطفال وتتناول مع كوب من الشاي الساخن أو كوب من اللبن الساخن، وهذا البسكويت يتميز بنكهة رائعة وشهية من البرتقال وهي وجبة خفيفة على الإفطار أو في الرحلات وسهلة وسريعة التحضر ، ويتكون البسكويت البرتقال من مكونات صحية ومغذية مفيدة لجسم الإنسان لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن وفيتامين سي التي تعطي الجسم الطاقة والحيوية والنشاط، ولذلك من خلال موقع ثقفني نقدم طريقة عمل بسكويت البرتقال بنكهة لذيذه في المنزل. مكونات بسكويت البرتقال 3 أكواب من الدقيق أبيض .

ربع كوب زبدة في درجة حرارة الغرفة.

ثلاث بيضات في درجة حرارة الغرفة.

كوب سكر ناعم.

نصف كوب عصير برتقال طازج.

نصف ملعقة صغيرة من نكهة البرتقال.

نصف ملعقة صغيرة من نشادر.

الفانيليا. طريقة عمل بسكويت البرتقال نحضر وعاء عميق ونضع البيض مع الفانيليا ونخلط المكونات بالمضرب الكهربائي نضع السكر تدريجي مع الخفق بالمضرب الكهربائي حتي يتكون مزيج أبيض نضع زبدة سائلة على المكونات ونخلط باستمرار بالخفق نضع الدقيق مع النشادر في وعاء أخر ونخلط المكونات جيداً ثم نضع عصير البرتقال الطازج ونخلط جميع المكونات جيداً مع بعضها حتي تحصل على عجينة طرية لتشكيل نقوم بالتشكيل عجينة البسكويت البرتقال بالشكل الذي تريده نحضر صينية الخبز مدهونة بالقليل من الزيت ونقم بالتسخين الفرن أولاً ثم تدخل الفرن على درجة حراره 180 درجه لمدة عشر دقايق حتي تنضج البسكويت البرتقال وتقدم مع كوب الشاي الساخن بسكويت الشوكولاتة والبرتقال: مكونات: ربع كوب زبدة.

كوب سكر أبيض..

بيضة.

ملعقة كبيرة لبن.

البرتقال.

2 كوب ونصف دقيق.

ربع كوب الكاكاو.

شوكولاتة بيضاء للتزين. طريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة والبرتقال: أولاً نقوم بالتسخين الفرن على درجة حراره 200 ونبدأ في تحضير البسكويت نحضر وعاء ونخفق البيض والسكر والزبدة والفانيليا ونضرب جيداً بالمضرب الكهربائي حتي الحصول على قوام كريمي بعد ذلك نضيف عصير البرتقال ونخلط المكونات جيداً نضيف الدقيق مع الكاكاو ونخلط المكونات حتي الحصول على عجينة طرية للتشكيل البسكويت تترك العجينة لترتاح ربع ساعه ثم تشكل وتوضع في صينية في الفرن حتي تنضج تماماً بسكويت الشوكولاتة والبرتقال: مكونات:طريقة تحضير بسكويت الشوكولاتة والبرتقال:

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