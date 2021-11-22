اصنعي بنفسك بسكوت الزبدة بالكاكاو هش وخفيف أحلى من الجاهز

بسكوت الزبدة بالكاكاو ، من الحلويات الفاخرة التي تباع في المخابز بأسعار باهظة الثمن، وتجد كثير من الناس يفضلون صنعه في المنزل بدل من شرائه، فهو يتكون من بعض المكونات البسيطة التي لا يخلو منزل منها، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة ويمكن عمله بكل سهولة، كما يتميز بشكله الجميل وطعمه الرائع الذي يجذب الناس له، ويمكن تقديمه بجانب المشروبات الساخنة، ويتميز بنكهة الكاكاو الجميل الذي تعطي له مذاق خاص ومميز عن المخبوزات الأخرى، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل بسكوت الزبدة بالكاكاو هش وخفيف أحلى من الجاهز بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات بسكوت الزبدة بالكاكاو مكونات بسكوت الزبدة بالكاكاو يتكون البسكويت من بعض المكونات البسيطة التي تجعل طعمه جميل وهى كالتالي:- 2 كوب من الدقيق.

رشة صغيرة من الملح.

كوب من السكر.

كوب من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

بيضة واحدة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت الزبدة بالكاكاو هش وخفيف أحلى من الجاهز بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر المضرب الكهربائي ونقوم بخفق الزبدة، والسكر مع بعض حتى يصبح القوام كريمي. ثم نضيف البيض، والفانيليا، وذرة الملح ونخفق باستمرار حتى يختفي البيض تماماً. بعد ذلك نضيف الدقيق والبيكنج بودر، والكاكاو، والحليب البودرة للخليط بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة. نضع العجينة في كيس الحلواني ونقوم بتشكيله على صينية على حسب الأشكال التي ترغبين بها. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ في منتصف الفرن ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نرص قطع البسكوت في طبق التقديم ونقدمه بالهناء والشفاء. سر نجاح بسكوت الزبدة بالكاكاو سوف نتعرف على سر نجاح البسكويت في المنزل وهى كالتالي:- تسخين الفرن من أهم الأمور الضرورية لنجاح عملية الخبز في المنزل. ترك العجين يرتاح قليلا قبل تشكيله على الصاج. يفضل أن تكون درجة حرارة متوسطة حتى لا يحترق البسكويت. يفضل ترك مسافات بين قطع البسكويت لأن حجمه يتضاعف في الفرن. يجب تقليل المكونات الجافة جيداً مع بعض قبل وضعها على الخليط السائل. الوسوم

بسكوت الزبدة بالكاكاو ، من الحلويات الفاخرة التي تباع في المخابز بأسعار باهظة الثمن، وتجد كثير من الناس يفضلون صنعه في المنزل بدل من شرائه، فهو يتكون من بعض المكونات البسيطة التي لا يخلو منزل منها، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة ويمكن عمله بكل سهولة، كما يتميز بشكله الجميل وطعمه الرائع الذي يجذب الناس له، ويمكن تقديمه بجانب المشروبات الساخنة، ويتميز بنكهة الكاكاو الجميل الذي تعطي له مذاق خاص ومميز عن المخبوزات الأخرى، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، طريقة عمل بسكوت الزبدة بالكاكاو هش وخفيف أحلى من الجاهز بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل. مكونات بسكوت الزبدة بالكاكاو مكونات بسكوت الزبدة بالكاكاو يتكون البسكويت من بعض المكونات البسيطة التي تجعل طعمه جميل وهى كالتالي:- 2 كوب من الدقيق.

رشة صغيرة من الملح.

كوب من السكر.

كوب من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

بيضة واحدة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت الزبدة بالكاكاو هش وخفيف أحلى من الجاهز بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر المضرب الكهربائي ونقوم بخفق الزبدة، والسكر مع بعض حتى يصبح القوام كريمي. ثم نضيف البيض، والفانيليا، وذرة الملح ونخفق باستمرار حتى يختفي البيض تماماً. بعد ذلك نضيف الدقيق والبيكنج بودر، والكاكاو، والحليب البودرة للخليط بالتدريج حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة. نضع العجينة في كيس الحلواني ونقوم بتشكيله على صينية على حسب الأشكال التي ترغبين بها. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ في منتصف الفرن ونتركها حتى تأخذ اللون الذهبي الجميل. نخرج الصينية من الفرن ونتركها حتى تبرد تماماً، ثم نرص قطع البسكوت في طبق التقديم ونقدمه بالهناء والشفاء. سر نجاح بسكوت الزبدة بالكاكاو سوف نتعرف على سر نجاح البسكويت في المنزل وهى كالتالي:- تسخين الفرن من أهم الأمور الضرورية لنجاح عملية الخبز في المنزل. ترك العجين يرتاح قليلا قبل تشكيله على الصاج. يفضل أن تكون درجة حرارة متوسطة حتى لا يحترق البسكويت. يفضل ترك مسافات بين قطع البسكويت لأن حجمه يتضاعف في الفرن. يجب تقليل المكونات الجافة جيداً مع بعض قبل وضعها على الخليط السائل.

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