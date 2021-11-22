ب 2 كوب من الدقيق اصنعي فطائر البطاطس والجبن هشة جداً وطرية

فطائر البطاطس والجبن ، هي عبارة عن فطائر تمتاز بقوام هش جداً وطري، وهي من الفطائر البسيطة الغير مكلفة فهي ذات مذاق رائع، فمكوناتها والحشوة التي تتكون منها دائماً متوفرة بالمنزل، وتعتبر مكوناتها هي مكونات سهلة وبسيطة فهي عبارة عن دقيق وملح وزبدة وحليب وخميرة هذه المكونات تعطي لها قوام طري جداً، وتعتبر عجينة هذه الفطائر من العجائن الطرية التي تلتصق باليد أثناء العجن، فهي من الفطائر اللذيذة التي تقدم في وجبة الإفطار أو العشاء فهي خفيفة جداً وطرية ولها مذاق رائع جداً وجميل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل فطائر البطاطس والجبن بطريقة سهلة وطعم رائع ولذيذ.

مكونات عمل فطائر البطاطس والجبن

تتكون هذه الفطائر من مكونات بسيطة هي كما يلي:

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة صغيرة سكر.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة زبدة زائبة.

2 كوب دقيق متعدد الاستعمالات.

للحشوة

حبة من البطاطس المسلوقة.

كوب من الجبن المبشورة موتزاريلا.

رشة من الملح والفلفل الأسود.

طريقة التحضير

لتحضير فطائر البطاطس والجبن بطريقة سهلة يتبع الآتي:ـ

نقوم بخلط الحليب مع السكر والخميرة ونترك الخليط لمدة عشر دقائق، حتي يتفاعل ويكون طبقة خفيفة على الوجه. نستخدم العجان الكهربائي ونضع به الدقيق مع رشة الملح والزبدة ثم نضيف خليط الخميرة، ونعجن المكونات حتي تتكون لدينا عجينة طرية. ندهن اليد بالزيت ونعجن العجينة ونشكلها على شكل كورة، ثم نترك الخميرة لكي تختمر في وعاء مدهون برشة من الزيت مع مراعاة تغطيتها. ثم نقوم بوضع العجينة على سطح مرشوش بالدقيق، ثم نقسمها إلي جزئيين متساويين، نترك العجينة لكي ترتاح مرة أخرى 10 دقائق.

طريقة تحضير الحشوة

يتم تحضير حشوة الفطائر كالآتي:ـ

نقوم بهرس حبة البطاطس المسلوقة باستخدام المبشرة أو الشوكة، ثم نضيف إليها كوب من الجبن المبشورة ورشة من الملح والفلفل الأسود.

ثم نقلب المكونات باليد حتي يتكون لدينا خليط متماسك نقسم الخليط إلي جزئيين ونشكل كل جزء على شكل كورة صغيرة.

نقوم بفرد كل جزء من العجينة باليد على شكل دائرة ثم نضع بداخلها كرة البطاطس ونغلق العجينة على حشوة البطاطس جيداً.

ثم نفرد العجينة ببطيء باستخدام اليد علي شكل دائرة، ثم نقوم بعمل فتحة صغيرة في المنتصف نكرر ذلك مع الجزء الآخر من العجينة.

نضع الفطيرة في صينية مبطنة بورق الزبدة، ثم تدخل فرن ساخن على درجة حرارة 220 لمدة عشر دقائق.

ثم نرفع درجة الحراة ل 230 لمدة خمس دقائق، حتي تأخذ الفطائر اللون الذهبي.

ثم نخرجها من الفرن وندهن وجه الفطائر بالزبدة، نغطي الفطائر لمدة عشر دقائق ثم تقطع وتقدم بالهنا والشفا.

نصائح هامة عند عمل الفطائر

توجد بعض النصائح التي تساعد على نجاح الفطائر هي كما يلي:ـ