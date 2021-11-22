” بدون مواد كيميائية ” بكيس خميرة افردي شعرك الخشن والمجعد خلال ساعتين بكيراتين طبيعي منزلي غير مكلف

كرياتين الخميرة لفرد الشعر الخشن والمجعد الشعر الخشن احد انواع الشعر التي يكون بها تموجات مع جفاف في الشعر, وهذا النوع من الشعر يجب الكثير ولكن لا يحب الكثير من السيدات اصحاب هذا النوع من الشعر شكل الشعر لذلك يتجهن الي الفرد للحصول على شعر املس وناعم, وعملية الفرد اما ان تكون باستخدام الحرارة وهي مؤقته ويعود الشعر الي طبيعيته عند تعرضه الي ماء, والطريقة الثانية هي مواد الفرد سواء كانت كريمات او كرياتين او بروتين, ولكن كل هذه الطرق التقليدية مضرة للشعر, ويمكن استبدالها بوصفات طبيعية مثل كرياتين الخميرة الذي سنوضح طريقة عمله بالتفصيل خلال السطور القادمة.

كيفية فرد الشعر الخشن بكرياتين الخميرة الطبيعي

الخميرة من المود المفيدة للشعر وخصوصًا عند استخدامها لفرد الشعر, فهي مكونة من مجموعة من البرتينات بجانب فيتامينات وعناصر مغذية للشعر, و كل هذه المكونات تعمل على فرد الشعر المجعد والتخلص من التموجات, ومكن استخدام الخميرة في تحضير الكرياتين الطبيعي من خلال الخطوات التالية:-

يتم وضع معلقتان من الخميرة مع ربع كوب من الحليب الدافئ, ومعلقتان من العسل الابيض, ويترك الخليط حتي يصبح حجم الخميرة مضاعف.

يضاف على الخليط معلقة من الزبادي الطبيعي, ومعلقتان من المايونيز, تقلب كل المكونات معًا حتي تتجانس.

يفرد الخليط على الشعر ويتم تمشيط الشعر للتأكد من وصول الخليط الي كل الاجزاء, ويترك ساعة على الشعر ويتم غسل الشعر جيدًا.

الخميرة والجيلاتين للتخلص من تجعد الشعر

يمكن استخدام الخميرة مع الجيلاتين ككرياتين طبيعي لفرد تموجات الشعر وتغذية الشعر, كما تستخدم هذه لتقوية الشعر وتقليل التساقط, ويساعد في علاج اي تقصف, وتطهر فروة الرأس من اي بكتيريا, والوصفة يتم تحضيرها عن طريقة اضافة معلقة من الجيلاتين مع معلقتان خل ويتم اذابة الخليط على النار ويترك حتي يهدأ, ويضاف عليهم معلقة من الخميرة وصفار بيضة واحدة, ومعلقتان زيت زيتون, ويقلب المزيج ويتم فرده على الشعر ويترك على الشعر حتي يجف, ويتم غسل الشعر بالشامبو جيدًا ويجب التأكد من عدم وجود اي بقايا من الوصفة بالشعر.