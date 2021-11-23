طريقة عمل الفول المدمس زي المحلات خطوة بخطوة بالمنزل

طريقة عمل الفول المدمس من الوصفات الأساسية والشهيرة التي يبحث عنها عدد كبير من السيدات. وهي من أنواع البقوليات الشائعة التي يتناولها الانسان في أوقات كثيرة فهي تمتلك قيمة غذائية رائعة وذات فوائد صحية عالية. ويعد الفول المدمس من الوجبات التي يتم تناولها علي وجبة الفطار في الصباح لذلك نوفر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الفول المدمس خطوة بخطوة بأقل التكاليف.

طريقة عمل الفول المدمس

يشتهر الفول المدمس في العديد من الدول العربية أبرزها هي مصر وهناك العديد من الطرق المختلفة لعمل الفول المدمس. ونعرض لكم مقادير وطريقة تحضير الفول المدمس بأفضل طريقة مثل المحلات.

كوب واحد من الفول المدمس.

ملعقة واحدة كبيرة من العدس الأصفر.

ملح حسب الرغبة.

زيت نباتي.

ليمون.

بصل.

فلفل رومي مقطع الي قطع صغيرة.

فلفل حار مقطع الي قطع صغيرة.

قومي بوضع الفول المدمس في وعاء ملئ بالماء وتركية لمدة 8 ساعات ويفضل نقع الفول قبل الطهي لمدة يوم كامل.

قومي بتصفية الفول من الماء جيداً وقومي بوضع الفول بداخل الدماسة.

بعد ذلك قومي بغسل العدس الأصفر بشكل جيد وقومي بإضافته مع الفول الدماسة.

قومي بتغطية كل من الفول والعدس بعد اضافتهم لبعض بالماء المغلي وبعد ذلك ضعي الدماسة علي درجة نار متوسطة حتي يغلي الماء.

استمري في إضافة الماء الي الفول والعدس حتي ينضج الفول بشكل كامل وبعد ذلك قومي بتغطية الدماسة وقومي بوضعها علي السخان الكهربائي.

قومي بترك الدماسة علي السخان الكهربائي لمدة 7 ساعات واضيفي الماء الي الفول بعد مرور نصف الوقت اذا كان الفول يحتاج إلي ماء.

وبذلك أصبح الفول المدمس جاهز علي الطريقة الأصلية ويمكنك تقديمة مع الخضروات والتوابل.

مكونات عمل الفول المدمسطريقة تحضير الفول المدمسطريقة عمل الفول المدمس فاطمة ابو حاتي

طريقة عمل الفول المدمس فاطمة ابو حاتي من أفضل الوصفات والطرق الشائعة التي يبحث عنها الكثير من السيدات. حيث توفر الشيف فاطمة ابو حاتي طريقة مميزة ورائعة لعمل الفول المدمس في المنزل بمقادير بسيطة وسريعة.