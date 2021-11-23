أعراض الجرعة الثالثة من لقاح كورونا وفق تصريح وزارة الصحة السعودية 1443هـ

أعراض الجرعة الثالثة من لقاح كورونا وهي الجرعة التنشيطية التي توصي بتلقيها وزارة الصحة السعودية خاصة للعاملين في بيئات عمل محاطة دائمًا بمخاطر انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، مثل المستشفيات والمراكز الصحية بالمملكة، وقد أكدت وزارة الصحة على ضرورة تلقي الجرعة التنشيطية لأنها وسيلة تحصين فعالة وآمنة للحماية من الأمراض، وتقوية جهاز المناعة عن طرق تكوين أجسام مضادة لذا تكمن أهمية الجرعة الثالثة في تعزيز الحفاظ على مستويات عالية من المناعة بما يتناسب مع التحورات والطفرات الفيروسية المتعددة كوفيد-19 المستجد.

في نفس السياق السابق ذكره فإن وزارة الصحة السعودية ذكرت أن أبرز الأعراض الجانبية للجرعة الثالثة التنشيطية لفيروس كورونا هي كالتالي:

أولًا الشعور بالتعب واحساس همدان بالجسم بشكل عام.

كذلك الشعور بالألم في موضع الحقن بشكل ملحوظ.

أيضًا الشعور بصداع في الرأس.

يلي ذلك ارتفاع في درجة حرارة الجسم ورعشة بالجسم.

في النهاية من أبرز الأعراض احساس بألم في عضلات الجسم كافة.

في الختام أكدت وزارة الصحة السعودية أيضًا أن الجرعة التنشيطية تعمل على رفع مناعة الجسم بعد تجاوز 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا، وكذلك يمكنها الحماية من متحور دلتا وخطر الإصابه به، ولكبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة كذلك مرضى زراعة الأعضاء منهم، تلقيهم الجرعة الثالثة من خطر الإصابة بمتحور دلتا الأشد خطورة من كوفيد-19 المستجد، كما صرحت وزارة الصحة بتغريدة عبر تويتر بالتالي :

«لأن المناعة ينبغي أن تبقى دومًا في مستويات مرتفعة ضد الفيروسات، بادر بأخذ الجرعة التنشيطية وذلك لمن مضى على جرعته الثانية (6) أشهر من الفئة العمرية (18) عام وأكثر، لتساهم في حمايتك بإذن الله».

وقد دعت وزارة الصحة في وقت سابق كافة المواطنين فوق ال18 عام في الإسراع لتلقي الجرعة الثالثة من فيروس كورونا لضمان حماية كاملة للمجتمع، خاصة بعد الإعلان عن تخفيف الإجراءات الاحترازية بالمملكة، وإلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية بالأماكن العامة والمواصلات العامة والمطاعم وغيرها، مع الحفاظ على البروتوكولات الصحية مثل ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة.

في الختام أكدت وزارة الصحة على أهمية الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا للمرأة الحامل، وذلك للأسباب التالية: