صبغات لشيب الشعر بعدة الوان تغطية مثالية للشعر الابيض من اول استخدام

صبغة شعر طبيعية للتخلص من الشيب، يعد شيب الشعر أحد المشكلات التي تواجه الكثير من الناس وبصفة خاصة عند التقدم في العمر إلا أنه مشكله يوجد لها الكثير من الحلول حيث تتوفر صبغات كيماوية سهلة التطبيق، وكذلك توجد الكثير من المواد الطبيعية التي يمكن اللجوء إليها لتلوين الشعر والقضاء على لون الشيب والحصول على لون صحي جميل بالإضافة إلى قيامهما بتغذية الشعر ،وفي هذا المقال نوضح لكم طريقة صبغ الشعر بصورة طبيعية في المنزل.

صبغه عصير البنجر لصبغ الشيب

يتمتع البنجر باللون الأحمر القاني وذلك يجعله خيار مناسب إذا تم استخدامه لصبغ الشعر وتلوينه باللون الأحمر المميز

طريقة الاستخدام:

يتم تحضير صبغة عصير البنجر عن طريق خلط عصير البنجر بنوع مناسب من الزيوت ويتم تطبيق هذا الخليط على الشعر بالكامل ثم يتم تغطيه بغطاء بلاستيكي أو منشفة ويترك على الشعر لفترة زمنية مناسبة لا تقل عن ساعة ثم يغسل جيدا.

صبغة عصير الجزر لصبغ الشعر الابيض

يعمل الجزر على تغذية الشعر وفروة الرأس وذلك لما يحتوي عليه من فيتامينات متعددة كما أنه يعطي الشعر لون برتقالي مائل إلى الأحمر وذلك حسب لون الشعر الأصلي.

طريقة التحضير

يتم تحضير وصفة صبغة الجزر بعصر ثمرة جزر جيدا ويخلط العصير مع أحد زيوت الشعر مثل زيت الزيتون أو زيت الجوجوبا ويطبق الخليط على كامل الشعر ثم يتم تغطيته حتى يصبغ جيدا، يغسل الشعر بخل التفاح وذلك لتثبيت اللون البرتقالي عليه كما يفضل تكرار الوصفة مرتين إلى ثلاث أسبوعيا حتى نصل إلى درجة اللون المطلوبة.

صبغة القهوة

تستخدم القهوة في إعطاء الشعر لون بني داكن كما أنها تعمل على تنظيف فروة الرأس بصورة جيدة لما تحتويه من مضادات للأكسدة.

طريقة التحضير

قومي بغلي كوب من القهوة بعد تحميص جيدا ثم أضيفيه إلى نصف كوب من القهوة المنقوعة، أضيفي إلى الخليط كوب من الزبادي الذي يعمل على تنعيم الشعر وامزجيه جيدا ثم يطبق الخليط على الشعر كاملا ويترك لفترة مناسبة من ساعتين الى ثلاث ثم يغسل بشامبو خالي من السلفات ويمكن تكرار الوصفة عند الحاجة.

وصفة الشاي لتحويل الشعر الابيض للشعر الاسود

تعتبر وصفة الشاي الاسود من الوصفات الفعالة الطبيعية التي تغير لون الشعر الابيض للون الأسودةعن طؤيق اضافة 4 ملاعق كبيرة من الشاي الأسود ويضاف إليه كوبان من الماء في وعاء ويوضع على النار ويترك حتي يغلي ثم يترك ليبرد ويوزع بعدها على الشاي، تلك الوصفة تكرر مرة كل أسبوعين.