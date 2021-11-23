حاجات صغيرة بنعملها غلط من غير ما نعرف!

كلنا بنبقى متعودين نعمل حاجات كتير في يومنا بطرق معينة لانها هي المتعارف عليها او اللي اتعودنا نمشي عليها من سنين ، ولكن اللي منعرفوش اننا ممكن نكون بنعمل حاجات بطريقة غلط ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف على حاجات صغيرة بنعملها غلط في يومنا.
حاجات صغيرة بنعملها غلط:
1- المشي من الكعب للصوابع هي الطريقة الصح:
ممكن يكون في كتير مننا مش بيدي اهتمام للطريقة اللي بنمشي بيها ، ولكن الحقيقة ان بعض الناس خطوتهم بتكون من اصابع القدم للكعب ، ولكن الطريقة دي غلط ، والطريقة الصحيحة للمشي هو انك تبدأي خطوتك من الكعب الاول وبعدين تحطي رجلك على الارض وتدفعي بصوابع القدم ، والمشي بالطريقة دي افضل من المشي من صوابع القدم للكعب لان الخطوة بتستهلك طاقة اقل ، وكمان الطريقة دي بتقلل منقوة الضغط على منطقة الكاحلين.
2- خزني علبه الايس كريم في كيس زيبلوك قبل ما تحطيها في الفريزر عشان تحافظي على الايس كريم ناعم:
علبة الايس كريم قبل ما تخزنيها في الفريزر حطيها في كيس زيبلوك او كيس بلاستيك ، الطريقة دي هتخلي الايس كريم يفضل ناعم ولين معاكي وتقدري تطلعي منه بسهولة.
3- المفروض ماتفركيش المرطب على البشرة, حطيه بطريقة الطبطبة:
كلنا تقريبا لما بنستخدم المرطب بنفركه او ندله على بشرتنا ، ولكن ثبت ان الطريقة الصحيحة ليه هي طريقة الطبطبة او الضغط ، لان بالطريقة دي حرفيا بتضغطي على المنتج جوه بشرتك ، وده هيساعد الجلد على امتصاص المنتج بشكل افضل وزيادة تدفق الدم ، حاجة كمان تعمليها عشان تحصلي على افضل النتائج هو انك تدفي المنتج في ايديكي قبل ما تحطيه على بشرتك.
4- تنضيف الخلاط بطريقة سهلة:
كلنا تقريبا بنغسل الخلاط بنفس طريقة غسل الاطباق العادية ، ولكن انتي تقدري تنضفيه بطريقة اسرع وفعالة انك تحطي فيه شوية ماية سخنة وسائل غسل الاطباق وشغليه لمدة 10 ثواني تقريبا ، وبعدها اتخلصي من الماية واشطفيه بالماية العادية.
5- طريقة اكل الكب كيك بشكل صح:
من المثير للدهشة ان طول عمرنا بناكل الكب كيك بطريقة غلط ، الطريقة الصح هي او حاجة طلعي الكب كيك من الورقة بتاعته ، واقطعي الجزء اللي تحت وحطيه فوق بحيث الكريمة تبقى في النص ويبقى عامل زي الساندويتش ، بالطريقة دي هتستمتعي بطعم الكيك مع الكريمة في كل قضمة.
6- اتجنبي النوم على البطن نهائي:
النوم على البطن ممكن يكون ضار جدا بصحتك ، لانه حسب الابحاث اثبتت ان الوضع ده في النوم بيزود الضغط على ضهرك وعمودك الفقري لان الوزن بيتركز عموما في منطقة منتصف الجسم ، بالاضافة انه ممكن يسبب مشاكل في الرقبة على المدى الطويل.
7- الطريقة الصح للقهوة المثلجة:
لو بتحطي مكعبات تلج عادية في القهوة الثلجة ، هتفقد مذاقها بمجرد ما المكعبات تبدأ تدوب ، عشان كده بدل ده ، استخدمي مكعبات القهوة المثلجة عشان تحافظي عى النكهة القوية بتاعة قهوتك ، والمكعبات سهلة التحضير ، كل اللي هتعمليه اعملي القهوة بالطريقة العادية وصبيها في قوالب التلج وجمديها في الفريزر ، وبالطريقة دي هيكون سهل تطلعي منها اي وقت وتضيفيها لفنجان القهوة المثلجة بتاعك.
8- تسخين الاكل في الميكروويف بطريقة صح:
عشان تسخني الاكل في الميكروويف بطريقة صح وبشكل متساوي ، اعملي في نص الطبق ثقب او حفرة ، بحيث تبقى شبة الدوناتس على الطبق.
9- التنفس من البطن اكتر كفاءة من التنفس من الصدر:
للاسف ان التنفس كمان يعتبر واحد من الحاجات اللي ممكن نكون بنعملها بشكل غلط ، عشان تحصلي على كمية كافية من الاكسجين في نظامك ، ثبت ان الطريقة الاكتر فاعلية للتنفس هي دفع الهوا للاسفل باتجاه البطن ، لما الحجاب الحاجز بينقبض ، البطن بتتمدد وبتملى الرئتين بالهوا.
10- طريقة تقطيع الخبز بشكل صح:
عشان تقطعي الخبز بشكل صح وتحافظي على شكل الرغيف ، يبقى لازم تبدأي من الجنب الاصعب وهو الرغيف من تحت ، اقلبيه وابدأي قطعي ده هيحافظ على شكله ، وكمان بننصحك انه لو سخن استني لحد ما يبرد ويبقى في درجة حرارة الغرفة قبل تقطيعه.
11- اعملي ثقوب في سلة المهملات لدخول الهوا:
اعملي في سلة المهملات بعض الثقوب عشان تسمحي للهوا بالدخول ، ده هيخليكي تخرجي الكيس بشكل اسهل من السلة ، بالاضافة انه هيمنع يبقى في ريحة كريهة.
12- لفي الملابس لتوفير المساحة:
الطريقة دي اسمها Ranger rolling, وهي بتساعد على توفير المساحة ، وفي نفس الوقت كمان حماية الملابس من الكرمشة ، وهتخلي الشنطة منظمة اكتر ، وتقدري تستخدمي التقنية دي في التطبيق للتيشرتات, البنطلونات, الفساتين الكاجوال, البيجامات, وملابس السباحة ، ولكن ماتنفعش للملابس اللي حجمها كبير زي البلوفرات.
14 طريقة غير تقليدية وفعالة لتخزين الاطعمة
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