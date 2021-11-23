بديل الليزر والسويت.. ازالة شعر الجسم والوجة نهائيا بدون عودة في دقائق

بديل الليزر والسويت.. ازالة شعر الجسم والوجة نهائيا موضوع مقالنا اليوم حيث أن الشعر الزائد في الجسم يعد من أكثر المشاكل التي تسبب حرج للفتيات ويجب التخلص منها للحصول على مظهر جيد أمام صديقتها وزوجها ولكن تعاني الفتيات من مشكلة ظهور الشعر بعد فترة قصيرة جدًا من إزالته وتم اكتشاف الليزر كأفضل وسائل إزالة الشعر الذي يدوم لفترات طويلة ولكن تكلفته عالية جدًا ليس في مقدرة كل فتاة تحملها وسنوضح لكم كيفية استخدام الفازلين لإزالة الشعر وبدون ألم. بديل الليزر والسويت.. ازالة شعر الجسم والوجة نهائيا بديل الليزر والسويت.. ازالة شعر الجسم والوجة نهائيا باستخدام الفازلين وبعض من المكونات البسيطة يمكنك عمل المعجون الخاص بطريقة استخدام الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الجسم بدون ألم وسنوضح ذلك في السطور القادمة. مكونات استخدام كريم الفازلين لإزالة الشعر الزائد:- 2 ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

1 ملعقة كبيرة من كركم مطحون.

6 ملاعق كبيرة من من لبن الحليب الدافئ.

ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين الطبي.

وعاء مناسب لعمل الخلطة عليه.

ملعقة خشبية. طريقة استخدام المكونات لعمل وصفة الفازلين لإزالة الشعر ازاله الشعر من الجذور أول خطوة تتمثل في وضع الفازلين على نار هادئة وتركه حتى يذوب تمامًا.

أول خطوة تتمثل في وضع الفازلين على نار هادئة وتركه حتى يذوب تمامًا. اضافة لبن الحليب الدافئ إلى الفازلين المذاب ثم التقليب جيدًا.

قومي باضافة الكركم المطحون لمخلوط الفازلين المذاب والحليب الدافئ.

بعد ذلك ضيفي دقيق الحمص وتقليبهم جيدًا ثم قومي باطفاء النار ورفع الخليط عنها.

اغسلي جسمك جيدًا بالماء الدافئ حتى تُغلق مسام جسمك كلها.

ضعي الخليط على الجسم في المكان الذي تريدين إزالة الشعر الغير محبب منه.

وضع الخليط على المنطقة لمدة لا تقل عن الدقيقتين.

باستخدام الليفة الخشنة الخاصة بك قومي بفرك الخليط من على جسمك باستخدام الليفة الخشنة.

ثم اغسلي جسمك بالماء البارد أو الماء الفاتر حتى تُغلق مسام جسمك كلها.

كرري الخطوات كل أسبوع مرتين حتى تحصلي على نتيجة ممتازة. مكونات استخدام كريم الفازلين لإزالة الشعر الزائد:-طريقة استخدام المكونات لعمل وصفة الفازلين لإزالة الشعر يمكنك وضع الملح مع الفازلين لعمل وصفة استخدام مادة الفازلين لإزالة الشعر الغير محبب في جسم الفتيات ومن المناطق الحساسة دون ألم وبديل عن السويت المؤلم والليزر الغالي الثمن بخطوات ومكونات بسيطة. الوسوم

بديل الليزر والسويت.. ازالة شعر الجسم والوجة نهائيا موضوع مقالنا اليوم حيث أن الشعر الزائد في الجسم يعد من أكثر المشاكل التي تسبب حرج للفتيات ويجب التخلص منها للحصول على مظهر جيد أمام صديقتها وزوجها ولكن تعاني الفتيات من مشكلة ظهور الشعر بعد فترة قصيرة جدًا من إزالته وتم اكتشاف الليزر كأفضل وسائل إزالة الشعر الذي يدوم لفترات طويلة ولكن تكلفته عالية جدًا ليس في مقدرة كل فتاة تحملها وسنوضح لكم كيفية استخدام الفازلين لإزالة الشعر وبدون ألم. بديل الليزر والسويت.. ازالة شعر الجسم والوجة نهائيا بديل الليزر والسويت.. ازالة شعر الجسم والوجة نهائيا باستخدام الفازلين وبعض من المكونات البسيطة يمكنك عمل المعجون الخاص بطريقة استخدام الفازلين لإزالة الشعر الزائد من الجسم بدون ألم وسنوضح ذلك في السطور القادمة. مكونات استخدام كريم الفازلين لإزالة الشعر الزائد:- 2 ملعقة كبيرة من دقيق الحمص.

1 ملعقة كبيرة من كركم مطحون.

6 ملاعق كبيرة من من لبن الحليب الدافئ.

ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين الطبي.

وعاء مناسب لعمل الخلطة عليه.

ملعقة خشبية. طريقة استخدام المكونات لعمل وصفة الفازلين لإزالة الشعر ازاله الشعر من الجذور أول خطوة تتمثل في وضع الفازلين على نار هادئة وتركه حتى يذوب تمامًا.

أول خطوة تتمثل في وضع الفازلين على نار هادئة وتركه حتى يذوب تمامًا. اضافة لبن الحليب الدافئ إلى الفازلين المذاب ثم التقليب جيدًا.

قومي باضافة الكركم المطحون لمخلوط الفازلين المذاب والحليب الدافئ.

بعد ذلك ضيفي دقيق الحمص وتقليبهم جيدًا ثم قومي باطفاء النار ورفع الخليط عنها.

اغسلي جسمك جيدًا بالماء الدافئ حتى تُغلق مسام جسمك كلها.

ضعي الخليط على الجسم في المكان الذي تريدين إزالة الشعر الغير محبب منه.

وضع الخليط على المنطقة لمدة لا تقل عن الدقيقتين.

باستخدام الليفة الخشنة الخاصة بك قومي بفرك الخليط من على جسمك باستخدام الليفة الخشنة.

ثم اغسلي جسمك بالماء البارد أو الماء الفاتر حتى تُغلق مسام جسمك كلها.

كرري الخطوات كل أسبوع مرتين حتى تحصلي على نتيجة ممتازة. مكونات استخدام كريم الفازلين لإزالة الشعر الزائد:-طريقة استخدام المكونات لعمل وصفة الفازلين لإزالة الشعر يمكنك وضع الملح مع الفازلين لعمل وصفة استخدام مادة الفازلين لإزالة الشعر الغير محبب في جسم الفتيات ومن المناطق الحساسة دون ألم وبديل عن السويت المؤلم والليزر الغالي الثمن بخطوات ومكونات بسيطة.

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