بسكويت البرتقال مش هتستغنوا عنه طول الشتاء لذيذ وسهل وسريع

طريقة عمل بسكويت البرتقال بالمنزل بالعديد من المكونات السهلة والبسيطة التي يمكن إحضارها بدون تكاليف، ويعد بسكويت البرتقال من الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص حيث يقيمون بتناوله في كافة المناسبات والحفلات، بالإضافة أنهم يتناولونه في الإفطار باعتباره من الحلويات الخفيفة واللذيذة لذلك تبحث السيدات عن طريقة تحضيره في البيت، وفي هذا المقال نساعد كل امرأة على تحضير بسكويت البرتقال بأسهل طريقة ممكنة، دون أي تعب أو جهد. طريقة عمل بسكويت البرتقال طريقة عمل بسكويت البرتقال تجد في الخطوات التالية طريقة عمل بسكويت البرتقال بأسهل الطرق والتي تتمثل فيما يلي: المقادير كيلو من الدقيق.

كوبين من السكر الناعم.

كوب إلا ربع من الزبدة.

5 بيضات.

ربع كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من النشادر.

ملعقتين من بشر البرتقال.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة من ريحة البرتقال. خطوات تحضير بسكويت البرتقال خطوات تحضير بسكويت البرتقال يجب اتباع هذه الطريقة بدقة للحصول على بسكويت البرتقال اللذيذ والطريقة كالآتي: قومي بوضع البيض على البرتقال، واستمري في التقليب حتى يختلط كل منها مع الآخر.

قومي بوضع السكر مع الزبدة واستمري في التقليب حتى يكون الخليط كريمي.

يتم وضع الدقيق مع البيكنج بودر واستمري في التقليب حتى يمتزج الخليط.

ضعي النشادر مع اللبن واستمري في التقليب.

يتم إحضار وعاء وضعي به خليط البيض والبرتقال على الزبدة والسكر، واستمري في التقليب حتى يختلط كل هذه المكونات مع بعض. يتم إضافة إلى هذه المكونات كل من الدقيق والبيكنج بودر، بالإضافة إلى بشر البرتقال، واستمري في العجن حتى تصبح عجينة متماسكة، ثم يتم إضافة اللبن والنشادر واستمري في التقليب حتى تصبح العجينة طرية ومتماسكة.

قومي بإحضار ماكينة البسكويت أو الكيس الحلواني وتشكيل البسكويت بها.

احضري صاج أو صينية ويتم دهنها جيداً بالزيت، ثم ابدئي بتشكيل قطع البسكويت بالشكل المفضل لديكي.

من ثم وضعها في الفرن على درجة حرارة 170.

يترك البسكويت بالفرن حتى يأخذ اللون الذهبي الفاتح.

يتم إخراجه من الفرن وننتظر حتى يبرد تماماً حتى لا يكون عرضة للكسر.

يقدم بعد ذلك في الأطباق، أو يتم الاحتفاظ به فى عبوة محكمة الغلق حتى لا يطرى. الوسوم

طريقة عمل بسكويت البرتقال بالمنزل بالعديد من المكونات السهلة والبسيطة التي يمكن إحضارها بدون تكاليف، ويعد بسكويت البرتقال من الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص حيث يقيمون بتناوله في كافة المناسبات والحفلات، بالإضافة أنهم يتناولونه في الإفطار باعتباره من الحلويات الخفيفة واللذيذة لذلك تبحث السيدات عن طريقة تحضيره في البيت، وفي هذا المقال نساعد كل امرأة على تحضير بسكويت البرتقال بأسهل طريقة ممكنة، دون أي تعب أو جهد. طريقة عمل بسكويت البرتقال طريقة عمل بسكويت البرتقال تجد في الخطوات التالية طريقة عمل بسكويت البرتقال بأسهل الطرق والتي تتمثل فيما يلي: المقادير كيلو من الدقيق.

كوبين من السكر الناعم.

كوب إلا ربع من الزبدة.

5 بيضات.

ربع كوب من الحليب.

ملعقة كبيرة من النشادر.

ملعقتين من بشر البرتقال.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة من ريحة البرتقال. خطوات تحضير بسكويت البرتقال خطوات تحضير بسكويت البرتقال يجب اتباع هذه الطريقة بدقة للحصول على بسكويت البرتقال اللذيذ والطريقة كالآتي: قومي بوضع البيض على البرتقال، واستمري في التقليب حتى يختلط كل منها مع الآخر.

قومي بوضع السكر مع الزبدة واستمري في التقليب حتى يكون الخليط كريمي.

يتم وضع الدقيق مع البيكنج بودر واستمري في التقليب حتى يمتزج الخليط.

ضعي النشادر مع اللبن واستمري في التقليب.

يتم إحضار وعاء وضعي به خليط البيض والبرتقال على الزبدة والسكر، واستمري في التقليب حتى يختلط كل هذه المكونات مع بعض. يتم إضافة إلى هذه المكونات كل من الدقيق والبيكنج بودر، بالإضافة إلى بشر البرتقال، واستمري في العجن حتى تصبح عجينة متماسكة، ثم يتم إضافة اللبن والنشادر واستمري في التقليب حتى تصبح العجينة طرية ومتماسكة.

قومي بإحضار ماكينة البسكويت أو الكيس الحلواني وتشكيل البسكويت بها.

احضري صاج أو صينية ويتم دهنها جيداً بالزيت، ثم ابدئي بتشكيل قطع البسكويت بالشكل المفضل لديكي.

من ثم وضعها في الفرن على درجة حرارة 170.

يترك البسكويت بالفرن حتى يأخذ اللون الذهبي الفاتح.

يتم إخراجه من الفرن وننتظر حتى يبرد تماماً حتى لا يكون عرضة للكسر.

يقدم بعد ذلك في الأطباق، أو يتم الاحتفاظ به فى عبوة محكمة الغلق حتى لا يطرى.

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