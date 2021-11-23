معجزة كريم النشا والليمون لتبيض البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا

معجزة كريم النشا والليمون لتبيض البشرة، وصفات النشا والليمون لتبييض البشرة هي من أنجح الماسكات التي تساهم في تفتيح درجة ولون البشرة وإعطائها النعومة والإشراق واللمعان، ولذلك يتم تطبيق تلك الوصفة في مختلف الدول الأوروبية نظرا لسهولة تطبيقها وتحضيرها في المنزل.

معجزة كريم النشا والليمون لتبيض البشرة

توجد أكثر من طريقة لتطبيق وصفات النشا والليمون لتبييض البشرة، ولكن هاتين الوصفتين من أكثر الوصفات تنظيفاً وتفتيحاً للبشرة، وهما كالتالي:

توضح ملعقة كبيرة من مسحوق نشا الذرة مع عصير ليمونة كاملة، ويتم خلط المزيج جيدا، حتى يتم الحصول على خليط متجانس وسميك.

تنظف البشرة جيدا قبل وضع الماسك عليها.

يتم وضع الماسك على البشرة، وتوزيعه على الوجه بالكامل، وتجنب ملامسة هذا الماسك للعين.

يتم وضع الماسك على البشرة، وتوزيعه على الوجه بالكامل، وتجنب ملامسة هذا الماسك للعين. يترك الماسك على الوجه لمدة نصف ساعة، ثم يشطف الوجه بالماء.

ترطيب البشرة عقب غسل البشرة بكريم مرطب أو بالزيوت المغذية للبشرة مثل زيت اللوز أو زيت جوز الهند.

يتم استخدام ملعقة نشا مع عصير ليمونة، ويتم إضافة ملعقة عسل نحل ونصف ملعقة من الملح.

يمكن إضافة بياض البيض أو جيل صبار للوصفة.

تطبق نفس الخطوات السابق ذكرها في الطريقة الأولى.

يكرر هذا الماسك كل يومين لمدة 3 شهور للحصول على أفضل النتائج في تفتيح البشرة.

طريقة عمل كريم النشا والليمون لتبيض البشرةفوائد النشا والليمون لتبييض البشرة

يتميز ماسك النشا والليمون لتبييض البشرة بالكثير من الفوائد العظيمة، وهي كما يلي: