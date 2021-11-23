بملعقة ملح تخلصي من شعر العانة والجسم كله من الجذور نهائيا وبدون ألم

معجزة ملعقة ملح لإزالة الشعر الزائد من الجذور، الشعر من الممكن أن نزيله بالملح من خلال وصفات بسيطة، وتلك الوصفات تعد هي الحل الأمثل لقضاء نهائي وتم على الشعر وبالتالي الحصول على بشرة تكون فائقة النعومة، ومن خلال الآتي من السطور التالية نتعرف على أهم المعلومات التي تخص وصفة متميزة من الملح مع مكونات بسيطة أخرى، وتلك المكونات تعتبر أساسية لوصفة تعمل على اختراق مستم الجلد بمنتهى اليسر لنزع الشعر بطريقة بسيطة ومن دون الشعور بألم ومن خلال ما يلي توضيح لتلك الطريقة المتبعة لعمل هذه الوصفة.

معجزة ملعقة ملح لإزالة الشعر الزائد من الجذور

طريقة لإزالة الشعر الزائد بالملح تعتبر من أهم الطرق واجبة الاتباع كطريقة بديلة عن استعمال الوصفات الغير طبيعية والتي تساعد على التحسين من انتزاع الشعر، وهذه الوصفات الطبيعية من الممكن أن نحضرها وبكل سهول في المنزل، ومن خلال السطور التالية نقدم التوضيح للمكونات والمقادير الأساسية والتي من خلالها يمكننا أن نحضر خلطة الملح القوية في الإزالة للشعر.

مكونات الخليط الأساسية لإزالة الشعر:

الخليط يعتمد على الآتي من المكونات:

ملعقة من الملح.

ملعقة من الدقيق.

ملعقة من الخل.

ملعقة فازلين.

ملعقة نشا.

قطرات ليمون.

ماء الورد.

طريقة التحضير للخليط

تحضر الخلطة يكون من خلال الاتباع للآتي من الخطوات القادمة:

في البداية نقوم بوضع الفازلين في المايكرو ويف فترة تعدل عشرين ثانية، ومن ثم يسهل بعد ذلك خلطه مع بقية المقادير.

نقوم بإضافة الملح، ومن ثم إضافة مختلف المكونات الأخرى، والخليط يكون محضر بعد دقائق ويصبح من اليسير استعماله.

الخليط تطبيقه يكون يسير من خلال وضعه على البشرة ومن ثم يتم الانتظار لحوالي ربع ساعة ثم النزع للعجينة في اتجاه معاكس لجهة النمو للشعر.

خلطات الملح لإزالة شعر العانة

المكونات الطبيعية المستعملة مع الملح:

ملعقة جل صبار.

بودرة حمص.

بودرة ترمس.

ماء الورد.

فيتامين سي.

طريقة التحضير والاستعمال للخليط

الخليط لا بد من مزجه من خلال الوضع لكل المقادير في الوعاء المناسب ومن ثم يتم التقليب حتى يزيد قوام الخليط وتحضر العجينة والتي من خلالها يتم انتزاع الشعر بسهولة.

يمكن إزالة الشعر الزائد من الجذور عن طريق إستخدام وصفة السكر والليمون اي ما يسمي بالحلاوة وهذه الطريقة بالرغم من أنها تسبب ألم الا انها تعتبر من أكثر الطرق التي تساعدك في التخلص من الشعر الزائد من الجذور بعد خلط كمية مناسبة من السكر في كوب به ماء وضعيه علي النار قومي بوضع قطرتين من الليمون واتركيهم حتي يغلي ويتماسك.