فوائد واستخدامات غريبة متعددة للفازلين سوف تندهش

يعتبر الفازلين من مستحضرات العناية والتجميل البدائية التي يعتبر أساس منتجات العناية منذ زمن بعيد لذلك ما زالت جودته رائعة في الاستخدام، ويُحظي الفازلين بثقة كبيرة من جميع أنحاء العالم نظراً لجودته في الاستخدام على مدار تلك السنوات الماضية، ويستخدم الفازلين في اشياء متعددة بالإضافة إلي أنه يدخل في العديد من وصفات العناية بالبشرة والشعر والجسم، حيث يتميز الفازلين بملمس ثقيل دهني وهذا القوام مناسب في حالات الجفاف الشديد أو التشقق ومع بداية فصل الشتاء يعتبر أول اساسيات التي يجب تحضيرها في منتجات العناية نظراً لطبيعة المناخ الذي يعمل على جفاف الجلد، وقد برزت فوائد متعددة جديدة للفازلين مؤخراً لذلك أصبح الإقبال عليه كبير من قبل الفتيات وللتعرف على فوائد الفازلين يمكنك متابعة هذا المقال.

استخدامات الفازلين المتعددة

استخدامات يومية للفازلين:

يساعد الفازلين على لمعان الأسنان والحماية من بهتان الروج على الأسنان.

تطويل طبيعي للرموش والاستغناء عن الماسكرا حيث يعمل الفازلين على تهيئة نمو الرموش في خلال الأسبوع الأول من الاستخدام.

في حالة الجفاف الشديد للجسم يمكن استخدام السكر والفازلين معاً ويتم مزجهم معاً في الأماكن الجافة ولكن مع العلم أن تلك الوصفة لا تستخدم إلا على الجسم فقط.

يمكن استخدامه في إزالة المكياج فهو يساعد على تنظيف المسام وفي ذات الوقت هو منتج طبي لا يمكن القلق منه.

يمكن استخدام الفازلين في فصل الصيف في حين التعرض إلي الحروق القوية للشمس على اليدين والجسم ولكن عند وضع الفازلين لا يجب الخروج به في الحرارة حتى لا يتأكسد على البشرة.

يعتبر ملين لليدين والأصابع في حالة ضيق الاقراط الذهبية والاكسسوارات للدخول بسهولة.

كيفية استخدام الفازلين في تنظيف الأحذية:

تحتاج الأحذية إلي تنظيف عميق ولكن يمكن أن تتعرض إلي البهتان بعد التنظيف ماذا يحدث في تلك الحالة حيث يمكن معالجة البهتان باستخدام قطنة مبللة بالفازلين ويجعل الأحذية كأنها جديدة.

استخدامات أخرى للفازلين:

لا يتوقف الفازلين على تلك الفوائد فقط بل يعتبر حل مثالي في وصفات الشعر المنزلية وكذلك معظم الصبغات الطبيعية في المنزل.