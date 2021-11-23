طريقة عمل الكفتة بالبرغل: بطريقة التركية علي أصول مصرية 2021

نتعرف الأن علي طريقة عمل الكفتة بالبرغل , حيث تعم من اهم الطرق لعمل الكفتة في الوطن العربي كله, وتشتهر عملها بأكثر من طريقة مثل الكفتة المشوية علي الفحم والكفتة بالطماطم, وكثير من الطرق, وتتميز بطعم الرائع والمذاق الممتع, وتحتوي علي فيتامينات وبروتينات وسعرات حرارية مفيدة للجسم, ويحب تناولها الجميع من الصغار والكبار, واليوم سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة عمل الكفتة بالبرغل بطريقة التركية علي أصول مصرية في اقل وقت وسر التتبيلة التركية الجديدة التي تعد من اشهر الطرق الجديدة لعمل الكفتة2021.

مكونات طريقة عمل الكفتة بالبرغل بطريقة التركية علي أصول مصرية

نتعرف اليوم عن مكونات التي سوف نستخدمها لعمل الكفتة بالبرغل بطريقة تركية في المنزل في اسرع وقت وباقل تكلفة ودون تعب وهي كالتالي:-

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

1 حبه من البيض حجم كبير.

حبه بصلة واحدة مفرومة.

فصين من فصوص الثوم المفروم.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

ربع كوب من البرغل الناعم.

نصف معلقة. صغيرة من الملح.

معلقة من البهارات.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب ونصف من الزيت.

طريقة التحضير

سوف نتحدث علي طريقة تحضير الكفتة بطريقة التركية في المنزل بطريقة بسيطة جدا للحصول علي كفتة مثل اشهر المطاعم وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ونضيف بداخله كلا من اللحمة المفرومة. والبهارات والبصل المفروم والملح والثوم المفروم ثم نقوم بخلط المكونات جيدا ثم نصيف الفلفل الأسود والبقدونس. ونخلط المكونات جيدا حتي تتجانس المكونات مع بعضهم البعض. ثم نغسل البرغل ونصفيه جيدا من الماء ونستمر في الخلط ثم نضيف البيض ونقلب المكونات حتي نحصل علي خليط متجانس. نضع خليط الكفتة في الثلاجة لمدة تتراوح من بين نصف ساعة ألي ساعة وهنا سر التتبيلة نعطيها الوقت كثير حتي تمتص التتبيلة.

طريقة تحضير الكفتة بالبرغل

سوف نتعرف الأن علي طريقة سهلة جدا لوضع اللمسات الأخير علي الكفتة وتجهيزها للأكل وهي كالاتي:-

ثم نخرجها ونشكل الخليط علي شكل أصابع طويلة أو متوسطة أو أقراص تشبه الكرات علي حسب الرغبة في التشكل المراد عمله.

نضع مقلاة علي النار ونضيف بداخلها الزيت وننتظر حتي تسخن على درجة حرارة متوسطة.

ثم نضع أصابع الكفتة أو الكرات داخل الزيت مع التقلب بين الحين والآخر حتي تنضج وتصبح جاهزة.

ثم نخرج الكفتة علي طبق موجود علية طبقة من البقدونس المفروم وتقده الوجبة ساخنة، ويمكن تقديم جانبها البطاطس المقلية والطحينة والكاتشب والأرز وتقدم بإلف هنا وشفا.

سر التتبيلة لنجاح كفتة البرغل في المنزل بطريقة التركية

سوف نتحدث اليوم علي سر التتبيلة وأسرار نجاح كفتة البرغل في المنزل في اسرع وقت وهي كالاتي:-