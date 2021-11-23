طريقة بسكويت اليانسون المقرمش الهش بالكوب في الفرن جربيه سهل بالخطوات

طريقة بسكويت اليانسون المقرمش، من أسهل طرق تحضير البسكويت، خاصة أنه هش وخفيف، ويحمل الكثير من الغذاء للجسم، إلى جانب أنه سهل التحضير ويمكن عمل بسكويت اليانسون بأكثر من طريقة منها؛ طريقة عمل بسكويت اليانسون السوداني، وطريقة عمل بسكويت اليانسون بدون بيض، ومقادير بسكويت اليانسون بالكيلو، وكذلك طريقة بسكويت اليانسون بالكوب، أو يمكنك تنفيذ طريقة عمل بسكويت اليانسون دايت، واستمتعي كذلك مع طريقة عمل بسكويت اليانسون المقرمش، وطريقة عمل بسكويت اليانسون الهش، وأشهر الطرق حاليًا هي طريقة عمل بسكويت اليانسون فاطمة ابو حاتي، وكلها سهلة وبسيطة المقادير، خاصة أنه يناسب اليوم كوجبة إقطار مع شاي ساخن، أو قدح من النسكافية، في الصباح الباكر تجعلك تستيقظين بكل نشاط وحيوية، بل ولديك طاقة كبير لإنجاز مهامك.طريقة عمل بسكويت اليانسون
البسكويت من أفضل الوجبات الخفيفة، التي تناسب بداية اليوم، ولهذا السبب فهو يتم عمله بطرق مختلفة، ليس فقط بسكويت اليانسون، بل أنواع عديد من البسكويت بوجه عام منها؛ طريقة بسكويت العشر دقائق بدون زبدة، وطريقة عمل بسكوت القهوة، أو طريقة بسكويت التمر بدون بيض، وهو مناسب للأطفال كثيرًا، خاصة أن التمر له فوائد كثيرة ومتعددة، ويمكنه أن يضيف الكثير من الطاقة للجسم، وهذا هو السر في تحضير الكثير من السيدات له.مقادير بسكويت اليانسون بالكوب
- ثلاث أكواب طحين.
- ¾ كوب زيت نباتي.
- ½ كوب سمنة سائلة.
- نصف كوب ينسون مطحون.
- ½ كوب سكر.
- ¾ كوب ماء.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- ¾ كوب سمسم.
- بيضتان.
- أحضري العجان وضعي به السمن والزيت والسكر، واخفقي على سرعة متوسطة لدقيقتين.
- وأضيفي الطحين والبيكنج بودر واليانسون والسمسم للعجان.
- وامزجي كل المكونات معا بالعجان، واحرصي أن تتم الإضافة بالتدريج.
- وبعد ذلك اسكبي الماء بالتدريج داخل العجان.
- واستمري بالعجن حتى تتكون لديك عجينة متماسكة القوام.
- وبعدها ضعي البيض فوق المكونات، وأثناء ذلك سخني الفرن عند 180 درجة مئوية.
- وافردي ورق زبدة في صينية الخبز.
- وعقب ذلك أحضري العجينة وقطعيها إلى كرات صغيرة.
- وبعدها شكليها في قوالب البسكويت إذا كانت لديك أو بيديك.
- وعقب الانتهاء من وضع البسكويت في صينية الخبز، أدخليها إلى الفرن الساخن مسبقًا.
- واحرصي على ترك البسكويت في الرف الأوسط، واتركيه حتى يبرد ثم قدميه مع مشروبات ساخنة وألف هناء.
الوسوم
طريقة بسكويت اليانسون المقرمش، من أسهل طرق تحضير البسكويت، خاصة أنه هش وخفيف، ويحمل الكثير من الغذاء للجسم، إلى جانب أنه سهل التحضير ويمكن عمل بسكويت اليانسون بأكثر من طريقة منها؛ طريقة عمل بسكويت اليانسون السوداني، وطريقة عمل بسكويت اليانسون بدون بيض، ومقادير بسكويت اليانسون بالكيلو، وكذلك طريقة بسكويت اليانسون بالكوب، أو يمكنك تنفيذ طريقة عمل بسكويت اليانسون دايت، واستمتعي كذلك مع طريقة عمل بسكويت اليانسون المقرمش، وطريقة عمل بسكويت اليانسون الهش، وأشهر الطرق حاليًا هي طريقة عمل بسكويت اليانسون فاطمة ابو حاتي، وكلها سهلة وبسيطة المقادير، خاصة أنه يناسب اليوم كوجبة إقطار مع شاي ساخن، أو قدح من النسكافية، في الصباح الباكر تجعلك تستيقظين بكل نشاط وحيوية، بل ولديك طاقة كبير لإنجاز مهامك.طريقة عمل بسكويت اليانسون
البسكويت من أفضل الوجبات الخفيفة، التي تناسب بداية اليوم، ولهذا السبب فهو يتم عمله بطرق مختلفة، ليس فقط بسكويت اليانسون، بل أنواع عديد من البسكويت بوجه عام منها؛ طريقة بسكويت العشر دقائق بدون زبدة، وطريقة عمل بسكوت القهوة، أو طريقة بسكويت التمر بدون بيض، وهو مناسب للأطفال كثيرًا، خاصة أن التمر له فوائد كثيرة ومتعددة، ويمكنه أن يضيف الكثير من الطاقة للجسم، وهذا هو السر في تحضير الكثير من السيدات له.مقادير بسكويت اليانسون بالكوب
- ثلاث أكواب طحين.
- ¾ كوب زيت نباتي.
- ½ كوب سمنة سائلة.
- نصف كوب ينسون مطحون.
- ½ كوب سكر.
- ¾ كوب ماء.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- ¾ كوب سمسم.
- بيضتان.
- أحضري العجان وضعي به السمن والزيت والسكر، واخفقي على سرعة متوسطة لدقيقتين.
- وأضيفي الطحين والبيكنج بودر واليانسون والسمسم للعجان.
- وامزجي كل المكونات معا بالعجان، واحرصي أن تتم الإضافة بالتدريج.
- وبعد ذلك اسكبي الماء بالتدريج داخل العجان.
- واستمري بالعجن حتى تتكون لديك عجينة متماسكة القوام.
- وبعدها ضعي البيض فوق المكونات، وأثناء ذلك سخني الفرن عند 180 درجة مئوية.
- وافردي ورق زبدة في صينية الخبز.
- وعقب ذلك أحضري العجينة وقطعيها إلى كرات صغيرة.
- وبعدها شكليها في قوالب البسكويت إذا كانت لديك أو بيديك.
- وعقب الانتهاء من وضع البسكويت في صينية الخبز، أدخليها إلى الفرن الساخن مسبقًا.
- واحرصي على ترك البسكويت في الرف الأوسط، واتركيه حتى يبرد ثم قدميه مع مشروبات ساخنة وألف هناء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة بسكويت اليانسون المقرمش الهش بالكوب في الفرن جربيه سهل بالخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.