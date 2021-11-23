طريقة بسكويت اليانسون المقرمش الهش بالكوب في الفرن جربيه سهل بالخطوات

طريقة بسكويت اليانسون المقرمش، من أسهل طرق تحضير البسكويت، خاصة أنه هش وخفيف، ويحمل الكثير من الغذاء للجسم، إلى جانب أنه سهل التحضير ويمكن عمل بسكويت اليانسون بأكثر من طريقة منها؛ طريقة عمل بسكويت اليانسون السوداني، وطريقة عمل بسكويت اليانسون بدون بيض، ومقادير بسكويت اليانسون بالكيلو، وكذلك طريقة بسكويت اليانسون بالكوب، أو يمكنك تنفيذ طريقة عمل بسكويت اليانسون دايت، واستمتعي كذلك مع طريقة عمل بسكويت اليانسون المقرمش، وطريقة عمل بسكويت اليانسون الهش، وأشهر الطرق حاليًا هي طريقة عمل بسكويت اليانسون فاطمة ابو حاتي، وكلها سهلة وبسيطة المقادير، خاصة أنه يناسب اليوم كوجبة إقطار مع شاي ساخن، أو قدح من النسكافية، في الصباح الباكر تجعلك تستيقظين بكل نشاط وحيوية، بل ولديك طاقة كبير لإنجاز مهامك.

البسكويت من أفضل الوجبات الخفيفة، التي تناسب بداية اليوم، ولهذا السبب فهو يتم عمله بطرق مختلفة، ليس فقط بسكويت اليانسون، بل أنواع عديد من البسكويت بوجه عام منها؛ طريقة بسكويت العشر دقائق بدون زبدة، وطريقة عمل بسكوت القهوة، أو طريقة بسكويت التمر بدون بيض، وهو مناسب للأطفال كثيرًا، خاصة أن التمر له فوائد كثيرة ومتعددة، ويمكنه أن يضيف الكثير من الطاقة للجسم، وهذا هو السر في تحضير الكثير من السيدات له.

ثلاث أكواب طحين.

¾ كوب زيت نباتي.

½ كوب سمنة سائلة.

نصف كوب ينسون مطحون.

½ كوب سكر.

¾ كوب ماء.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

¾ كوب سمسم.

بيضتان.