طريقة عمل القرص الطرية بالسمسم والسكر المكونات وطريقة التحضير في المنزل

القرص الطرية من أفضل الوصفات الفلاحي الشهية التي لديها طعم رائع والتي يستعيد الإنسان عند تناوله ذكريات الطفولة، فالقرص الطرية الفلاحي تعتبر من أشهر الوصفات التي ترتبط بالأرياف، ولكن تقوم العديد من ربات البيوت بتحضير هذه القرص في المنزل من أجل تناولها في الصباح مع كوب من الشاي أو القهوة أو عصير الليمون والبرتقال واللبن، كما يجب الإشارة أن العديد من الأمهات دائماً ما يبحثون من أجل عمل العديد من الوصفات الجديدة والمختلفة كم أجل تقديمها للعائلة في القطار أو في أي وقت ولا يوجد أفضل من القرص الطرية سواء كانت سادة أو دون حشو أو محشية بالتمر أو السمسم وهكذا، تابعوا معانا خلال الفقرات القادمة عمل القرص الطرية بالسمسم في المنزل بكل سهولة. طريقة عمل القرص الطرية بالسمسم المكونات: كيلو دقيق ابيض

ربع كيلو سمنة بلدي

معلقتين من السكر الأبيض

ملعقتين من الخميرة الفورية

نصف كوب من السمسم المحمص

سمك للتزيين

كوب لبن دافئ. طريقة تحضير القرص الطرية بالسمسم أولا يجب عليكم وضع السمنة في قدر ويرفع على النار حتى تقدح ثم نقوم بإضافة كمية من الزيت

ثانيا في وعاء كبيرة نقوم بوضع الدقيق ونضع السمن مع الزيت عليه بشكل تدريجي ونقلب بملعقة خشبية.

في مقدر اللين نقوم بوضع السكر مع الخميرة ويترك الخليط حتى يتفاعل قليلا مع بعضها

ثم نقوم بإضافة السمسم إلى مقدار اللبن والخميرة بشكل تدريجي ثم نقوم بالعجن باليدين حتى تتماسك العجينة بشكل جيد

تغطي العجينة ويتم تركها في مكان دافئ حتى تتحمر لمدة نصف ساعة.

ثم بعدئذ يتم تشكيل العجينة على هيئة أقراص وترص في صينية الفرن ويتم رش السمسم عليها وتغطي وتترك القرص من جديد حتى ترتاح لمدة نصف ساعة

ندخل الصينية إلى الفرن لمدة ربع ساعة حتى تنضج وتصبح ذات لون ذهبي.

ثم فيما بعد يمكنكم تقديمها في الصباح مع كوب من الشاي أو اللبن أو القهوة كما يجب تركها تبرد تماما ويتم تقطيعه بعد الخروج من الفرن بفترة كبيرة لأنها تكون طرية وهشة تماما. الوسوم

القرص الطرية من أفضل الوصفات الفلاحي الشهية التي لديها طعم رائع والتي يستعيد الإنسان عند تناوله ذكريات الطفولة، فالقرص الطرية الفلاحي تعتبر من أشهر الوصفات التي ترتبط بالأرياف، ولكن تقوم العديد من ربات البيوت بتحضير هذه القرص في المنزل من أجل تناولها في الصباح مع كوب من الشاي أو القهوة أو عصير الليمون والبرتقال واللبن، كما يجب الإشارة أن العديد من الأمهات دائماً ما يبحثون من أجل عمل العديد من الوصفات الجديدة والمختلفة كم أجل تقديمها للعائلة في القطار أو في أي وقت ولا يوجد أفضل من القرص الطرية سواء كانت سادة أو دون حشو أو محشية بالتمر أو السمسم وهكذا، تابعوا معانا خلال الفقرات القادمة عمل القرص الطرية بالسمسم في المنزل بكل سهولة. طريقة عمل القرص الطرية بالسمسم المكونات: كيلو دقيق ابيض

ربع كيلو سمنة بلدي

معلقتين من السكر الأبيض

ملعقتين من الخميرة الفورية

نصف كوب من السمسم المحمص

سمك للتزيين

كوب لبن دافئ. طريقة تحضير القرص الطرية بالسمسم أولا يجب عليكم وضع السمنة في قدر ويرفع على النار حتى تقدح ثم نقوم بإضافة كمية من الزيت

ثانيا في وعاء كبيرة نقوم بوضع الدقيق ونضع السمن مع الزيت عليه بشكل تدريجي ونقلب بملعقة خشبية.

في مقدر اللين نقوم بوضع السكر مع الخميرة ويترك الخليط حتى يتفاعل قليلا مع بعضها

ثم نقوم بإضافة السمسم إلى مقدار اللبن والخميرة بشكل تدريجي ثم نقوم بالعجن باليدين حتى تتماسك العجينة بشكل جيد

تغطي العجينة ويتم تركها في مكان دافئ حتى تتحمر لمدة نصف ساعة.

ثم بعدئذ يتم تشكيل العجينة على هيئة أقراص وترص في صينية الفرن ويتم رش السمسم عليها وتغطي وتترك القرص من جديد حتى ترتاح لمدة نصف ساعة

ندخل الصينية إلى الفرن لمدة ربع ساعة حتى تنضج وتصبح ذات لون ذهبي.

ثم فيما بعد يمكنكم تقديمها في الصباح مع كوب من الشاي أو اللبن أو القهوة كما يجب تركها تبرد تماما ويتم تقطيعه بعد الخروج من الفرن بفترة كبيرة لأنها تكون طرية وهشة تماما.

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