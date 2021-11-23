طريقة عمل الزيتون المخلل التفاحي بالخلطة السرية أحلى من الجاهز

طريقة عمل الزيتون المخلل التفاحي ، من المقبلات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من المحلات، نظراً لمذاقه اللذيذ والمميز الذي لا مثيل له، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة عمله بالخلطة السرية بطريقة سهلة، وبمكونات بسيطة، ومتوفرة لديكم أيضاً، كما أنه يقدم مع الأطباق المختلفة والمتنوعة مثل لحم بعجين، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة مخلل اللفت والخيار والباذنجان المخلل وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الزيتون المخلل التفاحي بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات طريقة عمل الزيتون المخلل التفاحي

تتكون طريقة عمل الزيتون المخلل التفاحي من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، حيث تعد الخلطة أهم ما يميز هذه الوصفة، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

2 كيلو زيتون أخضر

لتر ماء.

نصف كوب عصير ليمون.

ربع كوب خل.

كوب إلا ربع ملح.

3 قرون فلفل أحمر حار.

شرائح ليمون.

مقادير الخلطة

4 قرون فلفل أحمر حار مقطع.

القليل من الكرفس.

2 حبة جزر مقطع مكعبات.

حبة فلفل رومي أحمر مقطع أرباع.

حبة فلفل رومي أخضر مقطع أرباع.

5 فصوص ثوم.

ربع كوب زيت زيتون.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل الزيتون المخلل التفاحي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نغسل الزيتون جيداً بالماء، ثم ننقعه في ماء لمدة يوم.

ثم نصفيه من الماء بعد يوم ونفتحه (نشقه) بالسكينة من جانبين أو ثلاثة أو واحد.

ثم نضعه في ماء ساخن لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نصفيه من الماء ونضعه في ماء فاتر.

ثم نصفيه من الماء جيداً ونجففه جيداً قبل وضع الخلطة عليه.

ثم نحضر محضرة الطعام، ثم نضيف إليه الفلفل الأحمر المقطع والكرفس والجزر والفلفل الرومي الأحمر والفلفل الرومي الأخضر والثوم وزيت الزيتون، ثم نخلطهم جيداً ناعم.

بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه الماء والملح والخل وعصير الليمون، ثم نقلب جيداً حتى يذوب الملح.

ثم نسكب الخلطة على الزيتون ونخلطهم جيداً.

ثم نحضر برطمان فارغ كبير ونضع فيه الزيتون بالخلطة وقرون الفلفل الحار، ثم نضع قشر الليمون.

بعد ذلك نسكب الماء المملح فوق الزيتون حتى يتم ملء البرطمان بالماء.

ثم نضع شرائح الليمون، وأخيراً القليل من الزيت.