بخطوات سريعة وبمكونات من مطبخك حضري عجينة البيتزا الهشة

البيتزا تعد من أكثر الأطباق التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص، لأنها شهية ولذيذة للغاية، مما يجعلها من أشهر الأكلات في جميع مطاعم دول العالم، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل البيتزا في البيت. طريقة عمل عجينة البيتزا طريقة عمل عجينة البيتزا المكونات نصف كيلو من الطحين الفاخر والمنخول.

17 جرام خميرة فورية.

كأس إلا ربع كبير من الماء.

2 بيضة كبيرة الحجم.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

5 جرام من خل الطعام.

20 جرام زيت زيتون.

رشة من الملح.

10 جرام من الزعتر المجفف. طريقة تحضير عجينة البيتزا امزجي الطحين مع مقدار الملح جيدا في وعاء مناسب للخلط، ثم ضعيه جانبا. اخلطي السكر مع الماء والخميرة، ثم اتركيهم جانبا لمدة 10 دقائق حتى يتفاعل الخليط. بعد ذلك ضيفي خليط الخميرة إلى خليط الطحين، ثم اسكبي فوقهم باقي المكونات. ثم اخلطي المكونات لبضع دقائق، حتى تتكون عجينة ناعمة و متماسكة. بعد ذلك ضعي العجينة في وعاء محكم الغلق جانبا حتى تتخمر، وتصبح عجينة البيتزا جاهزة للحشو. طريقة عمل البيتزا طريقة تحضير عجينة البيتزاطريقة عمل البيتزا المكونات كوب كبير من صلصة الطماطم.

200 جرام من شرائح الزيتون الأسود.

ربع كيلو من شرائح الطماطم.

كأس كبير من الجبن الموزاريلا المبشورة.

كوب كبير من شرائح الفلفل الرومي الألوان.

150 جرام من شرائح الفطر.

نصف ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف.

ربع ملعقة كبيرة من مسحوق الثوم. طريقة تحضير البيتزا رشي القليل من زيت الزيتون في صينية البيتزا، ثم افردي العجينة جيدا، ثم ضعيها بالصينية بشكل متساوي. بعد ذلك وزعي صلصة الطماطم على العجينة، ثم ضعي فوقها الزعتر المجفف. ثم رصي شرائح الفطر، والفلفل الرومي، والطماطم فوق الزعتر والصلصة بشكل متساوي. بعد ذلك ضعي الثوم وشرائح الزيتون على سطح البيتزا، ثم أشعلي الفرن حتى يسخن جيدا. ثم ضعي صينية البيتزا على درجة حرارة متوسطة لمدة 10 دقائق. ثم اخرجي البيتزا ووزعي عليها الجبن الموزاريلا، ثم ضعيها مرة أخرى في الفرن لمدة لا تتعدى الخمس دقائق، حتى تذوب الجبنة بشكل جيد، وتنضج البيتزا تماما. قدمي البيتزا إلى مثلثات، حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة تحضير البيتزا الوسوم

البيتزا تعد من أكثر الأطباق التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص، لأنها شهية ولذيذة للغاية، مما يجعلها من أشهر الأكلات في جميع مطاعم دول العالم، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل البيتزا في البيت. طريقة عمل عجينة البيتزا طريقة عمل عجينة البيتزا المكونات نصف كيلو من الطحين الفاخر والمنخول.

17 جرام خميرة فورية.

كأس إلا ربع كبير من الماء.

2 بيضة كبيرة الحجم.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

5 جرام من خل الطعام.

20 جرام زيت زيتون.

رشة من الملح.

10 جرام من الزعتر المجفف. طريقة تحضير عجينة البيتزا امزجي الطحين مع مقدار الملح جيدا في وعاء مناسب للخلط، ثم ضعيه جانبا. اخلطي السكر مع الماء والخميرة، ثم اتركيهم جانبا لمدة 10 دقائق حتى يتفاعل الخليط. بعد ذلك ضيفي خليط الخميرة إلى خليط الطحين، ثم اسكبي فوقهم باقي المكونات. ثم اخلطي المكونات لبضع دقائق، حتى تتكون عجينة ناعمة و متماسكة. بعد ذلك ضعي العجينة في وعاء محكم الغلق جانبا حتى تتخمر، وتصبح عجينة البيتزا جاهزة للحشو. طريقة عمل البيتزا طريقة تحضير عجينة البيتزاطريقة عمل البيتزا المكونات كوب كبير من صلصة الطماطم.

200 جرام من شرائح الزيتون الأسود.

ربع كيلو من شرائح الطماطم.

كأس كبير من الجبن الموزاريلا المبشورة.

كوب كبير من شرائح الفلفل الرومي الألوان.

150 جرام من شرائح الفطر.

نصف ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف.

ربع ملعقة كبيرة من مسحوق الثوم. طريقة تحضير البيتزا رشي القليل من زيت الزيتون في صينية البيتزا، ثم افردي العجينة جيدا، ثم ضعيها بالصينية بشكل متساوي. بعد ذلك وزعي صلصة الطماطم على العجينة، ثم ضعي فوقها الزعتر المجفف. ثم رصي شرائح الفطر، والفلفل الرومي، والطماطم فوق الزعتر والصلصة بشكل متساوي. بعد ذلك ضعي الثوم وشرائح الزيتون على سطح البيتزا، ثم أشعلي الفرن حتى يسخن جيدا. ثم ضعي صينية البيتزا على درجة حرارة متوسطة لمدة 10 دقائق. ثم اخرجي البيتزا ووزعي عليها الجبن الموزاريلا، ثم ضعيها مرة أخرى في الفرن لمدة لا تتعدى الخمس دقائق، حتى تذوب الجبنة بشكل جيد، وتنضج البيتزا تماما. قدمي البيتزا إلى مثلثات، حتى تصبح جاهزة للتقديم. طريقة تحضير البيتزا

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