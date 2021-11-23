بدون مواد كيميائية ضارة.. بملعقة نشا اصنعي اقوي كريم مزيل عرق طبيعي في المنزل برائحة الورد تدوم 24 ساعة

بملعقة نشا اصنعي اقوي كريم مزيل عرق طبيعي، طريقة عمل مزيل العرق الطبيعي هو من أجمل الطرق السهلة والبسيطة في إعداد أفضل مزيل عرق، حيث أن مزيل العرق هو أحد مستحضرات التجميل والعناية بالجسم والتي لا يمكن الاستغناء عنها أبدا، ولكن يوجد الكثير من الأضرار لدى مزيلات العرق الصناعية، ومن أهم مشكلاته اسمرار البشرة وظهور الحبوب والبقع الداكنة فيها، كما أن شراء مزيلات عرق بأسعار غالية أمر غير محبوب ويسبب إنفاق الكثير من المال دون جدوى، لذلك يعد صناعة مزيل عرق طبيعي في المنزل هي الحل الأمثل.

بملعقة نشا اصنعي اقوي كريم مزيل عرق طبيعي

يتم عمل مزيل العرق الطبيعي في المنزل بزيت جوز الهند، وذلك بسبب رائحته القوية وقوامه الغليظ السميك، ومن خلال اتباع المكونات وطريقة التحضير التالية:

المكونات

نصف كوب جوز هند

زيت عطري حسب الرغبة.

بكينج صودا.

ملعقة نشا.

في طبق يتم وضع الباكينج صودا والنشا معا.

يصب فوق النشا زيت جوز الهند مع التقليب حتى يتجانس الخليط.

يتم إضافة الزيت العطري.

يصب هذا الخليط في علبة زجاجية محكمة الغلق.

يوضع الخليط في الثلاجة لمدة 10 دقائق ليتماسك.

يتم غسل البشرة جيدا قبل الاستخدام بالماء والصابون.

تحفظ تلك الوصفة في مكان بارد وبعيداً عن متناول أيدي الأطفال.

طريقة عمل كريم مزيل العرقطريقة عمل مزيل العرق الطبيعي بزيت شجرة الشاي الأسترالية

يتم إعداد مزيل العرق الطبيعي في المنزل من خلال اتباع المكونات وطريقة التحضير التالية:

المكونات

5 نقط من زيت شجرة الشاي.

ملعقة زبدة كاكاو.

كلعقة باكينج صودا.

ملعقة نشا ذرة.

زيت لافندر.

كريم مرطب أي نوع.

طريقة التحضير