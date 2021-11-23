طريقة عمل الدجاج المشوي على الفحم بتتبيلة الحاتي السرية بطعم وريحة حكاية

إن الدجاج من أكثر أنواع اللحوم التي يقبل في تناولها الكثير من الأطفال وكذلك الكبار، لأنه ذات طعم مقبول عن اللحمة وخفيف وسهل الهضم، حيث يمكن عمل الدجاج بأكثر من طريقة، ويمكن تقديمه بأكثر من شكل، حيث يمكن تقديمه علي شكل ساندوتشات كوجبات سريعة أو علي شكل طاجن مع البطاطس أو أي نوع آخر من الخضروات ويمكن تناوله في وجبة الغذاء، ويعتبر من أكثر اللحوم ذات القيمة الغذائية العالية لأنه غني بالبروتين والكالسيوم الذي يحتاجه الجسم، لذلك ننصح بالمداومة علي تناوله، ومن أشهر طريقة لعمل الفراخ وتناوله بألذ وأشهي طعم هي الدجاج بتتبيلة الحاتي، حيث من المعروف عادة أن هذا الدجاج له نكهة خاصة مختلفة عن أي نوع أخر من الدجاج، حيث تعتبر هذه الطريقة وهي طريقة الحاتي من الطرق الجميلة الرائعة والجذابة التي يقبل علي تناولها الكثير من الناس، لذلك سوف نقدم لكي طريقة سحرية لعمل الدجاج بتتبيلة الحاتي دون الحاجة إلى الذهاب إلي المطاعم التي تقدم بتقديمه بأغلي الأسعار. طريقة عمل الدجاج المشوي بتتبيلة الحاتي طريقة عمل الدجاج المشوي بتتبيلة الحاتي المكونات دجاجة واحدة كبيرة الحجم.

حبة واحدة من البصل المفروم.

حبة واحدة من الطماطم المبشورة.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الكاري.

ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأسود. طريقة التحضير قومي بتحضير وعاء كبير وضعي به الدجاجة بعد تقطيعها إلى قطع متساوية الحجم، وقومي بغسلها جيدا بالماء والخل والليمون والملح.

ثم أحضري طبق كبير، وضعي به حبة واحدة من البصل المفروم والطماطم المبشور ونضيف إليهم ملعقة واحدة صغيرة من الملح والكادي ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وربع ملعقة صغيرة من القرفة وملعقة كبيرة واحدة من العسل الأسود والبهارات ونقلب هذه المكونات جيدا ببعضها.

بعد التقليب الجيد، نقوم بوضع قطع الدجاج علي هذه المكونات ونقوم بتتبيل قطع الدجاج جيدا بهذه الخلطة السحرية.

بعد تتبيل قطع الدجاج بهذه الخلطة قومي بترك هذه القطع في هذه الخلطة في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات أو لمدة ليلة كاملة.

ثم أحضري شواية وضيفي إليها كمية قليلة من الزيت وأتركي الشواية حتي تسخن جيدا، ثم ضعي قطع الدجاج علي هذه الشواية بعد تتبيلها بالخلطة السحرية علي الشواية حتي أن تنضج.

بعد الإنتهاء من كمية الدجاج، نقوم بتحضير طبق ونقوم برص قطع الدجاج عليه ويقدم مع اي إضافات ترغبين في تناولها مثل الأرز البسمتي أو السلطة وتتناوليه بطعم جميل ورائع وذات نكهة مختلفة. طريقة التحضير الوسوم

إن الدجاج من أكثر أنواع اللحوم التي يقبل في تناولها الكثير من الأطفال وكذلك الكبار، لأنه ذات طعم مقبول عن اللحمة وخفيف وسهل الهضم، حيث يمكن عمل الدجاج بأكثر من طريقة، ويمكن تقديمه بأكثر من شكل، حيث يمكن تقديمه علي شكل ساندوتشات كوجبات سريعة أو علي شكل طاجن مع البطاطس أو أي نوع آخر من الخضروات ويمكن تناوله في وجبة الغذاء، ويعتبر من أكثر اللحوم ذات القيمة الغذائية العالية لأنه غني بالبروتين والكالسيوم الذي يحتاجه الجسم، لذلك ننصح بالمداومة علي تناوله، ومن أشهر طريقة لعمل الفراخ وتناوله بألذ وأشهي طعم هي الدجاج بتتبيلة الحاتي، حيث من المعروف عادة أن هذا الدجاج له نكهة خاصة مختلفة عن أي نوع أخر من الدجاج، حيث تعتبر هذه الطريقة وهي طريقة الحاتي من الطرق الجميلة الرائعة والجذابة التي يقبل علي تناولها الكثير من الناس، لذلك سوف نقدم لكي طريقة سحرية لعمل الدجاج بتتبيلة الحاتي دون الحاجة إلى الذهاب إلي المطاعم التي تقدم بتقديمه بأغلي الأسعار. طريقة عمل الدجاج المشوي بتتبيلة الحاتي طريقة عمل الدجاج المشوي بتتبيلة الحاتي المكونات دجاجة واحدة كبيرة الحجم.

حبة واحدة من البصل المفروم.

حبة واحدة من الطماطم المبشورة.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من الكاري.

ملعقة واحدة كبيرة من العسل الأسود. طريقة التحضير قومي بتحضير وعاء كبير وضعي به الدجاجة بعد تقطيعها إلى قطع متساوية الحجم، وقومي بغسلها جيدا بالماء والخل والليمون والملح.

ثم أحضري طبق كبير، وضعي به حبة واحدة من البصل المفروم والطماطم المبشور ونضيف إليهم ملعقة واحدة صغيرة من الملح والكادي ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وربع ملعقة صغيرة من القرفة وملعقة كبيرة واحدة من العسل الأسود والبهارات ونقلب هذه المكونات جيدا ببعضها.

بعد التقليب الجيد، نقوم بوضع قطع الدجاج علي هذه المكونات ونقوم بتتبيل قطع الدجاج جيدا بهذه الخلطة السحرية.

بعد تتبيل قطع الدجاج بهذه الخلطة قومي بترك هذه القطع في هذه الخلطة في الثلاجة لمدة ثلاث ساعات أو لمدة ليلة كاملة.

ثم أحضري شواية وضيفي إليها كمية قليلة من الزيت وأتركي الشواية حتي تسخن جيدا، ثم ضعي قطع الدجاج علي هذه الشواية بعد تتبيلها بالخلطة السحرية علي الشواية حتي أن تنضج.

بعد الإنتهاء من كمية الدجاج، نقوم بتحضير طبق ونقوم برص قطع الدجاج عليه ويقدم مع اي إضافات ترغبين في تناولها مثل الأرز البسمتي أو السلطة وتتناوليه بطعم جميل ورائع وذات نكهة مختلفة. طريقة التحضير

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