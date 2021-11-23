طريقة عمل الكبدة بالردة زي المحلات في البيت خطوة بخطوة

يهتم الكثير من السيدات ويبحثون بشكل يومي عن أفضل طريقة عمل الكبدة بالردة زي المحلات حيث تعد الكبدة بالردة واحدة من وصفات الكبدة الرائعة. التي يفضلها الكثير من محبي الكبدة ويرغب الكثير من السيدات في معرفة اسرار عمل الكبدة بالردة للقيام بها في المنزل بسهولة ونوفر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني طريقه عمل الكبده بالرده.

طريقة عمل الكبدة بالردة زي المحلات

الكبدة بالردة واحدة من الوصفات المنتشرة بشكل كبير في الوطن العربي خاصة في مصر فهي ذات شعبية كبيرة جداً ولديها الكثير من المحبين. كما انها تحتوي علي الكثير من العناصر الغذائية المفيدة للجسم وتعد الكبدة بالردة من الوصفات البسيطة والسريعة التي يمكن لكل سيدة تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة جداً.

نصف كيلو من الكبدة المقطعة إلي شرائح رفيعة.

1 ملعقة من الثوم المفروم.

ملعقة كبيرة من الكزبرة.

1 ملعقة من الكمون الناعم.

1 كوب ونص من الردة.

مية بصل.

1 ملعقة كبيرة من الخل.

نصف كوب من الدقيق.

1 ملعقة من البهارات السبعة.

نصف كوب من النشا.

قومي بإضافة كافة المكونات علي الكبدة واتركي الكبدة حتي تتبل جيداً لمدة نصف ساعة بالثلاجة.

قومي بإخراجها بعد ذلك ونقوم بتجهيز الردة والدقيق والنشا مع البهارات السبعة والكزبرة.

نقوم بخلط هذه المكونات مع بعضها وبعض ذلك نضع الكبدة بها لكي نغلفها بالردة ونقوم بتقليب الكبدة بالمكونات لكي تتغلف بالردة.

قومي بإحضار مقلاة وضعي بها الزيت وضعيها علي نار متوسطة وقومي بوضع الكبدة بها مباشرة.

استمري في وضع الكبدة في المقلاة وانتظري حتي تنضج جيداً واخرجيها ويمكنك تقديمها بعد ذلك وتناولها بألف هنا.

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طريقة عمل الكبدة بالردة علي طريقة الشيف فاطمة ابو حاتي من اكثر الوصفات طلبا من جانب السيدات. حيث يفضل الكثير من السيدات الاعتماد علي الوصفات والاسرار التي توفرها الشيف فاطمة ابو حاتي. ولذلك نقدم لكم طريقة عمل الكبدة بالردة فاطمة ابو حاتي ويمكنك متابعة الفيديو التالي لمعرفة الطريقة.