بدون ما يشرب زيت نهائياً.. طريقة صحية لقلي الباذنجان المقرمش بمكون لن يخطر علي بالك بطعم يجنن احلي من المطاعم

طريقة صحية لقلي الباذنجان المقرمش، حيث أن الباذنجان من ألذ الخضروات المفيدة والتي يحبها الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم، حيث أن الباذنجان لا يكتفي بالدخول في نوع طعام واحد بل يدخل في تحضير الكثير من الأطعمة اللذيذة وخاصة المحشي والمسقع والباذنجان المقلي، وذلك كله بسبب القيمة الغذائية العالية التي يحتوي عليها الباذنجان، وهي عنصر الحديد المقاوم لفقر الدم والأنيميا، ولكن يعد تحمير الباذنجان وامتصاصه للكثير من الزيوت من أخطر ما يمكن على صحة الإنسان، وفي هذا المقال سنوفر الحل لهذه المشكلة.طريقة صحية لقلي الباذنجان المقرمش
يعد الباذنجان من أشهر الأطعمة التي يتناولها الشعب المصري كل يوم، ولكن يتمتع الباذنجان المقلي بالزيت بنسبة كبيرة من مستوى الكوليسترول، مما يشكل خطر على صحة من يأكله، وهذه الطريقة صحية لقلي الباذنجان وهي كما يلي:
- إحضار حبة باذنجان أو أي عدد، ثم قم بتقطيعها إلى حلقات دائرية، ثم نحضر طبق عميق به ماء مثلج، ثم نضع الباذنجان فيه لمدة ساعتين، وذلك من أجل إخراج كل الرطوبة منه.
- نقوم بتصفية الباذنجان من الماء وتجفيفه بقماش نظيف، ثم نرش الباذنجان بالملح لأن الملح يخرج الهواء من الباذنجان، ثم نتركه جانبا سنلاحظ نزول أي ماء منه.
- يوضع الباذنجان في لبن ثم في الدقيق، ويتم عمل كل الكمية الموجودة من الباذنجان بهذه الطريقة، ثم قم بوضع الباذنجان في صينية وندخلها إلى المايكروويف لمدة ربع ساعة.
- بعد تمام نضج الباذنجان يقدم ساخن مع السلطة والمخلل والعيش.
يعد كثرة الزيت في الطعام بوجه عام من أكثر المشاكل التي تواجه أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى القولون، حيث أن الزيت الكثير في الطعام يؤدي إلى زيادة في الوزن ويتسبب في عسر الهضم، ولذلك ينصح بتنفيذ هذه النصائح حتى لا يمتص الباذنجان الكثير من الزيت، وهي كالتالي:
- اختيار الباذنجان متوسط الحجم وليس الكبير.
- تجفيف الباذنجان جيدا بقماش نظيف قبل التحمير.
- يتبل الباذنجان برشة من الدقيق قبل القلي.
- يسخن الزيت جيدا قبل وضع الباذنجان فيه.
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طريقة صحية لقلي الباذنجان المقرمش، حيث أن الباذنجان من ألذ الخضروات المفيدة والتي يحبها الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم، حيث أن الباذنجان لا يكتفي بالدخول في نوع طعام واحد بل يدخل في تحضير الكثير من الأطعمة اللذيذة وخاصة المحشي والمسقع والباذنجان المقلي، وذلك كله بسبب القيمة الغذائية العالية التي يحتوي عليها الباذنجان، وهي عنصر الحديد المقاوم لفقر الدم والأنيميا، ولكن يعد تحمير الباذنجان وامتصاصه للكثير من الزيوت من أخطر ما يمكن على صحة الإنسان، وفي هذا المقال سنوفر الحل لهذه المشكلة.طريقة صحية لقلي الباذنجان المقرمش
يعد الباذنجان من أشهر الأطعمة التي يتناولها الشعب المصري كل يوم، ولكن يتمتع الباذنجان المقلي بالزيت بنسبة كبيرة من مستوى الكوليسترول، مما يشكل خطر على صحة من يأكله، وهذه الطريقة صحية لقلي الباذنجان وهي كما يلي:
- إحضار حبة باذنجان أو أي عدد، ثم قم بتقطيعها إلى حلقات دائرية، ثم نحضر طبق عميق به ماء مثلج، ثم نضع الباذنجان فيه لمدة ساعتين، وذلك من أجل إخراج كل الرطوبة منه.
- نقوم بتصفية الباذنجان من الماء وتجفيفه بقماش نظيف، ثم نرش الباذنجان بالملح لأن الملح يخرج الهواء من الباذنجان، ثم نتركه جانبا سنلاحظ نزول أي ماء منه.
- يوضع الباذنجان في لبن ثم في الدقيق، ويتم عمل كل الكمية الموجودة من الباذنجان بهذه الطريقة، ثم قم بوضع الباذنجان في صينية وندخلها إلى المايكروويف لمدة ربع ساعة.
- بعد تمام نضج الباذنجان يقدم ساخن مع السلطة والمخلل والعيش.
يعد كثرة الزيت في الطعام بوجه عام من أكثر المشاكل التي تواجه أصحاب الأمراض المزمنة ومرضى القولون، حيث أن الزيت الكثير في الطعام يؤدي إلى زيادة في الوزن ويتسبب في عسر الهضم، ولذلك ينصح بتنفيذ هذه النصائح حتى لا يمتص الباذنجان الكثير من الزيت، وهي كالتالي:
- اختيار الباذنجان متوسط الحجم وليس الكبير.
- تجفيف الباذنجان جيدا بقماش نظيف قبل التحمير.
- يتبل الباذنجان برشة من الدقيق قبل القلي.
- يسخن الزيت جيدا قبل وضع الباذنجان فيه.
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