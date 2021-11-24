رشه واحدة لتسوية اللحمة بسرعة البرق مهما كان حجمها بدون حلة ضغط

رشة واحدة من هذا المكون لتسوية اللحم رشة واحدة من هذا المكون لتسوية اللحم يمكن من خلالها فقط الحصول على لحم ناضج في وقت قصير، حيث يساعد ذلك في توفير الوقت اللازم لإعداد أشهى الوجبات وخاصة في حالة وجود مناسبات أو احتفالات أو عزومات مختلفة، مما يتيح لربة المنزل الحصول على ما تريد في زمن قياسي مما يقدم لها الراحة مع كون الطعام مطهو بطريقة مثالية وسليمة وصحية بنسبة مائة في المائة.

رش السكر على اللحم

لكل الأشخاص الذين يفضلون تناول اللحوم وبالأخص الحمراء منها، نأتي لكم بمكون سحري يساعد في سرعة نضج مختلف أنواع اللحوم في العموم والتي تحتاج منها لوقت طويل على وجه الخصوص، هذا المكون هو السكر ويفضل البني منه وليس الأبيض.

طريقة رش السكر على اللحوم

توجد العديد من الطرق التي يمكن من خلالها إضافة السكر إلى اللحم للحصول على النتيجة المرغوب فيها في عمل تسوية سريعة له، وأهم هذه الطرق ما يلي:

طريقة الفرك لإضافة السكر إلى اللحم تعتمد هذه الطريقة على إضافة كمية مناسبة من السكر تتناسب مع مقدار اللحم المراد تسوية، حيث يتم وضعها على السطح الخارجي لقطع اللحم وذلك قبل البدء في عملية الطهي.

كما يفضل إضافة السكر إلى باقي المقادير المخصصة لتتبيلة اللحم وهذه المقادير هي ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من السكر مع معلقتين من الفلفل الحار الحلو والحار مع عدد أربع ملاعق كبيرة الحجم من الملح.

طريقة النقع لإضافة السكر إلى اللحم

يفضل الاعتماد على هذه الطريقة في حالة توفر متسع من الوقت أمام ربة المنزل قبل البدء في عملية تسوية اللحم، حيث تحتاج هذه الطريقة لمزيد من الوقت لكي يتم نقع اللحم في كمية مناسبة من السكر لمدة لا تقل عن ثلث ساعة.