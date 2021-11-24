ملعقتين علي الكفتة وانسي أنها تكش أو تفك منك كفتة الحاتي بتاكتها وأسرارها وطعمها الأصلي

طريفة عمل الكفته المشوية الآن أصبح من السهل تحضير كافة الأكلات في التي يتم تناولها في المحلات في المنزل، حيث توجد الوصفات بأكملها على الإنترنت وعلى شاشة التلفاز تعرض على مختلف القنوات وتضم مجموعة كبيرة من الشيفات لتوضيح مكونات وطريقة عمل أي وصفة، ومن أهم الوصفات التي يتم تحضيرها في المنزل وتم توضيح الطريقة الخاصة بها من مختلف الشيفات بتركات مختلفة تساعد في تحضيرها بمذاق مميز وصفة الكفتة المشوية التي يتم إضافة بعض اللمسات فيها لجعلها مثل الحاتي تماما.

مكونات وصفة الكفتة المشوية

تتكون الكفتة المشوية من مكونات بسيطة ولكنها تعطي لها مذاق مميز، فلا غنى عن اللية التي تعطيها نكهة الشوي مع إضافة ماء البصل في تصبيع الكفتة وتشكيلها مع استخدام الفحم في منحها رائحة جميلة ومميزة، وهذه المكونات تتمثل في:

كيلو من اللحم المضاف له كمية من اللية

تحضير واحدة من البصل المفروم المصفى من الماء

ماء البصل،

ملعقة ملح

وفلفل اسود

وملعقة بهارات شوي

عودين من البقدونس

طريقة التحضير

يمكنك الآن تحضير الكفتة بالطريقة المميزة التي تنال اعجاب الأطفال وتتمكين من جعلها وجبة صحية أكثر من الموجودة في الخارج، فقد يتم تحضير الوصفة بالخطوات التالية: