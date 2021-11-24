ملعقتين علي الكفتة وانسي أنها تكش أو تفك منك كفتة الحاتي بتاكتها وأسرارها وطعمها الأصلي

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طريفة عمل الكفته المشوية الآن أصبح من السهل تحضير كافة الأكلات في التي يتم تناولها في المحلات في المنزل، حيث توجد الوصفات بأكملها على الإنترنت وعلى شاشة التلفاز تعرض على مختلف القنوات وتضم مجموعة كبيرة من الشيفات لتوضيح مكونات وطريقة عمل أي وصفة، ومن أهم الوصفات التي يتم تحضيرها في المنزل وتم توضيح الطريقة الخاصة بها من مختلف الشيفات بتركات مختلفة تساعد في تحضيرها بمذاق مميز وصفة الكفتة المشوية التي يتم إضافة بعض اللمسات فيها لجعلها مثل الحاتي تماما.مكونات وصفة الكفتة المشوية
تتكون الكفتة المشوية من مكونات بسيطة ولكنها تعطي لها مذاق مميز، فلا غنى عن اللية التي تعطيها نكهة الشوي مع إضافة ماء البصل في تصبيع الكفتة وتشكيلها مع استخدام الفحم في منحها رائحة جميلة ومميزة، وهذه المكونات تتمثل في:
- كيلو من اللحم المضاف له كمية من اللية
- تحضير واحدة من البصل المفروم المصفى من الماء
- ماء البصل،
- ملعقة ملح
- وفلفل اسود
- وملعقة بهارات شوي
- عودين من البقدونس
يمكنك الآن تحضير الكفتة بالطريقة المميزة التي تنال اعجاب الأطفال وتتمكين من جعلها وجبة صحية أكثر من الموجودة في الخارج، فقد يتم تحضير الوصفة بالخطوات التالية:
- أولا يتم وضع اللحمة مع اللية وتفل البصل في الخلاط حتى تخلط تماما.
- بعدها يضاف البهارات والبقدونس على الخليط حتى يفرم مع بعضهم البعض
- ضعي الخليط في الكبة حتى تصبح ناعمة ثم اتركي الخليط في الثالجة لمدة تصل إلى ساعة لكي تتماسك
- استخدام ملعقة خشب رفيعة قومي تصبيع الكفتة ويجب أن تكون الكفتة مفرغة من الداخل لكي تصبح ناعمة هوشة
- تقومي بتقليب الكفتة كثيرا لكل ال تنهري
- سوف تأخذ الكفتة اللون البني بعد خروج الزيت منها
- ضيفي فحمتين بين أصابع الكفتة واحكمي الغطاء جيدا
- يتم تحضير الاسياخ الخاصة بالكفتة وقليل من ماء البصل ومن ثم تقطيع اللحم المفروم إلى قطع متساوية
ويتم بعدها تطبيق اللحم على السيخ بشكل مستطيلي حتى تصبح بالشكل المعتادين عليه
- ويتم وضعها في الفرن وتحتها صينية بها ماء وتقلب من حين إلى آخر
- يمكنك تقديم الكفتة المشوية على فرشة من البقدونس بجانب شرائح البطاطس المحمرة
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طريفة عمل الكفته المشوية الآن أصبح من السهل تحضير كافة الأكلات في التي يتم تناولها في المحلات في المنزل، حيث توجد الوصفات بأكملها على الإنترنت وعلى شاشة التلفاز تعرض على مختلف القنوات وتضم مجموعة كبيرة من الشيفات لتوضيح مكونات وطريقة عمل أي وصفة، ومن أهم الوصفات التي يتم تحضيرها في المنزل وتم توضيح الطريقة الخاصة بها من مختلف الشيفات بتركات مختلفة تساعد في تحضيرها بمذاق مميز وصفة الكفتة المشوية التي يتم إضافة بعض اللمسات فيها لجعلها مثل الحاتي تماما.مكونات وصفة الكفتة المشوية
تتكون الكفتة المشوية من مكونات بسيطة ولكنها تعطي لها مذاق مميز، فلا غنى عن اللية التي تعطيها نكهة الشوي مع إضافة ماء البصل في تصبيع الكفتة وتشكيلها مع استخدام الفحم في منحها رائحة جميلة ومميزة، وهذه المكونات تتمثل في:
- كيلو من اللحم المضاف له كمية من اللية
- تحضير واحدة من البصل المفروم المصفى من الماء
- ماء البصل،
- ملعقة ملح
- وفلفل اسود
- وملعقة بهارات شوي
- عودين من البقدونس
يمكنك الآن تحضير الكفتة بالطريقة المميزة التي تنال اعجاب الأطفال وتتمكين من جعلها وجبة صحية أكثر من الموجودة في الخارج، فقد يتم تحضير الوصفة بالخطوات التالية:
- أولا يتم وضع اللحمة مع اللية وتفل البصل في الخلاط حتى تخلط تماما.
- بعدها يضاف البهارات والبقدونس على الخليط حتى يفرم مع بعضهم البعض
- ضعي الخليط في الكبة حتى تصبح ناعمة ثم اتركي الخليط في الثالجة لمدة تصل إلى ساعة لكي تتماسك
- استخدام ملعقة خشب رفيعة قومي تصبيع الكفتة ويجب أن تكون الكفتة مفرغة من الداخل لكي تصبح ناعمة هوشة
- تقومي بتقليب الكفتة كثيرا لكل ال تنهري
- سوف تأخذ الكفتة اللون البني بعد خروج الزيت منها
- ضيفي فحمتين بين أصابع الكفتة واحكمي الغطاء جيدا
- يتم تحضير الاسياخ الخاصة بالكفتة وقليل من ماء البصل ومن ثم تقطيع اللحم المفروم إلى قطع متساوية
ويتم بعدها تطبيق اللحم على السيخ بشكل مستطيلي حتى تصبح بالشكل المعتادين عليه
- ويتم وضعها في الفرن وتحتها صينية بها ماء وتقلب من حين إلى آخر
- يمكنك تقديم الكفتة المشوية على فرشة من البقدونس بجانب شرائح البطاطس المحمرة
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملعقتين علي الكفتة وانسي أنها تكش أو تفك منك كفتة الحاتي بتاكتها وأسرارها وطعمها الأصلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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