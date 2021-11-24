طريقة عمل كيكة الرواني الهشة الخفيفة بمقادير بسيطة وغير مكلفة زي المحلات

تعتبر كيك الرواني من أشهر الحلويات الخفيفة التي عليها طلب كبير من الكبار والصغار، وترجع أصلها إلى دولة اليمن فهي طبق يماني، وتشبه قليلاً الكيك المصري العادي، ولكنها تختلف عنه في مكونات التحضير، وبالنسبة لطريقة التحضير فهي تختلف من شيف إلى آخر ولكن جميعها يعطي نفس الطعم، ويمكن تحضيرها سادة أو بإضافة المكسرات عليها.

طريقة تحضير كيك الرواني هذه من أسهل طرق التحضير، فنجد:

مقادير كيك الرواني:

مقدار كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

كوب إلا ربع دقيق سميد.

كوب إلا من السكر.

عدد 5 حبات بيض.

رشة فانيليا.

رشة ملح.

عدد 3 ملاعق كبيرة من جوز الهند.

مقادير الشربات :

مقدار نصف كوب عسل أبيض.

مقدار كوبان ونصف ماء ساخن.

مقادير تزيين الوجه:

عدد 3 أكواب من جوز الهند.

عدد 3 أكواب فستق مجروش.

خطوات تحضير الكيك:

نحضر وعاء كبير ونضع فيه: البيض، السكر، الفانيليا ونخفقهم معاً بواسطة مضرب كهربي لنحصل على خليط له قوام كريمي.

ثم نحضر وعاء آخر ونضع فيه: الدقيق، السميد، جوز الهند، الملح ونخلطهم معاً ليختلطوا جيداً ونحصل على خليط الكيك.

بعد ذلك نحضر صينية تحضير الكيك وندهنها بكمية زيت قليلة ونضع فيها خليط الكيك، ضم نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 لتنضج.

ثم نخرج الصينية من الفرن بعدما تنضج ونضعها جانباً لتبرد.

طريقة تحضير الشربات:

نقوم بوضع العسل الأبيض مع الماء الساخن ونقلبهم جيداً ليختلطوا معاً.

ثم نأخذ الخليط ونسقي به كيك الرواني جيداً، وهذا مايسمى بالشربات.

في النهاية نقوم بتزيين وجه الكيكة بجوز الهند، والمكسرات المتاحة، ثم بعد ذلك نقطعها مربعات صغيرة ونقدمها.

يجب وضع خليط الدقيق بشكل تدريجي.

مراعاة خلط المكونات معاً في اتجاه واحد فقط.

يمكن استخدام الشربات العادي، ولكن يجب أن يكون الشربات مخفف.

يجب أن يكون الشربات ساخن أثناء وضعه على كيك الرواني.