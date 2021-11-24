سر نكهة المندي طريقة عمل المندي السعودي بتتبيلة وطعم وريحة لا تقاوم

يعتبر المندي من الأطباق الخليجية المشهورة في الوطن العربي ويعود أصل المندي إلى دولة اليمن وخاصة منطقة حضر موت وهو يتميز بطعمه الرائع ويعد من الأطباق الفخمة التي تقدم في العزومات والمناسبات، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل المندي السعودي بمكونات بسيطة من البيت فتابعونا. طريقة عمل المندي السعودي طريقة عمل المندي السعودي المكونات: نصف كيلو لحم ضاني.

3 كوب أرز.

6 ملاعق من الزيت.

ملعقة بهارات مشكلة.

2 حبة من الفلفل الأخضر.

ملعقة ثوم مفروم.

ملعقة فلفل حار.

ملعقة زنجبيل مفروم.

2 لتر ماء.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة من التوابل.

ورقة لورا.

رشة جوزة الطيب.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة من الهيل المطحون.

ملعقة من القرنفل.

كركم وكمون وكزبرة. طريقة التحضير: نقوم بوضع مقلاة غير لاصقة على النار ونتركها حتى تسخن ثم نضيف ورق لورا والهيل مع القرفة والقرنفل والفلفل الأسود. ثم نضيف الكزبرة مع جوزة الطيب وأيضا الكمون نقلب جميع التوابل على النار حتى تخرج رائحة مميزة ثم نرفعها. في وعاء نضع اللحم الضاني مع ملعقة من البهارات السابقة ورشة من الكركم والملح ونقلب اللحم في التتبيلة ثم يوضع في الثلاجة لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك نقوم بوضع وعاء على النار ونضيف إليه الزيت مع البصل ونشوح حتى يتغير لونه إلى الذهبي نضع اللحم. يشوح اللحم مع الفلفل الأسود والزنجبيل والفلفل الحار ونقلب حتى يتغير لونه ثم نصب الماء المغلي ونترك اللحم على النار لمدة ساعة إلا ثلث. أو حتى تنضج ثم نصفي اللحم من المرقة ويحمر مع الزبدة في وعاء نضيف المرقة مع الأرز ونتركه حتى الغليان. نخفض درجة الحرارة ونترك الأرز حتى ينضج ثم نجهز طبق التقديم ونضع به طبقة من الأرز وعلى الوجه اللحم وبالهنا والشفا. فوائد المندي للصحة يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات الهامة لصحة الجسم.

يوجد به كمية مناسبة من النشويات التي يحتاجها الجسم لمده بالطاقة والنشاط والحيوية.

يعد وجبة غداء متكاملة خاصة إذا تم تقديمه مع طبق سلطة خضراء.

يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويقي من الإصابة ببعض الأمراض لأنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة الطبيعية . فوائد المندي للصحة الوسوم

يعتبر المندي من الأطباق الخليجية المشهورة في الوطن العربي ويعود أصل المندي إلى دولة اليمن وخاصة منطقة حضر موت وهو يتميز بطعمه الرائع ويعد من الأطباق الفخمة التي تقدم في العزومات والمناسبات، ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل المندي السعودي بمكونات بسيطة من البيت فتابعونا. طريقة عمل المندي السعودي طريقة عمل المندي السعودي المكونات: نصف كيلو لحم ضاني.

3 كوب أرز.

6 ملاعق من الزيت.

ملعقة بهارات مشكلة.

2 حبة من الفلفل الأخضر.

ملعقة ثوم مفروم.

ملعقة فلفل حار.

ملعقة زنجبيل مفروم.

2 لتر ماء.

ملعقة كبيرة زبدة.

ملعقة من التوابل.

ورقة لورا.

رشة جوزة الطيب.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة من الهيل المطحون.

ملعقة من القرنفل.

كركم وكمون وكزبرة. طريقة التحضير: نقوم بوضع مقلاة غير لاصقة على النار ونتركها حتى تسخن ثم نضيف ورق لورا والهيل مع القرفة والقرنفل والفلفل الأسود. ثم نضيف الكزبرة مع جوزة الطيب وأيضا الكمون نقلب جميع التوابل على النار حتى تخرج رائحة مميزة ثم نرفعها. في وعاء نضع اللحم الضاني مع ملعقة من البهارات السابقة ورشة من الكركم والملح ونقلب اللحم في التتبيلة ثم يوضع في الثلاجة لمدة 30 دقيقة. بعد ذلك نقوم بوضع وعاء على النار ونضيف إليه الزيت مع البصل ونشوح حتى يتغير لونه إلى الذهبي نضع اللحم. يشوح اللحم مع الفلفل الأسود والزنجبيل والفلفل الحار ونقلب حتى يتغير لونه ثم نصب الماء المغلي ونترك اللحم على النار لمدة ساعة إلا ثلث. أو حتى تنضج ثم نصفي اللحم من المرقة ويحمر مع الزبدة في وعاء نضيف المرقة مع الأرز ونتركه حتى الغليان. نخفض درجة الحرارة ونترك الأرز حتى ينضج ثم نجهز طبق التقديم ونضع به طبقة من الأرز وعلى الوجه اللحم وبالهنا والشفا. فوائد المندي للصحة يحتوي على نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات الهامة لصحة الجسم.

يوجد به كمية مناسبة من النشويات التي يحتاجها الجسم لمده بالطاقة والنشاط والحيوية.

يعد وجبة غداء متكاملة خاصة إذا تم تقديمه مع طبق سلطة خضراء.

يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية ويقي من الإصابة ببعض الأمراض لأنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة الطبيعية . فوائد المندي للصحة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر نكهة المندي طريقة عمل المندي السعودي بتتبيلة وطعم وريحة لا تقاوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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