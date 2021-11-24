طريقة عمل الكيكة الإسفنجية الناجحة للتورته بالمقادير

تبحث الكثير من السيدات وربات البيوت عن افضل طريقه لعمل الكيكه الاسفنجيه الهشه بطريقه سهله وبسيطه لكى تقدمها الى افراد اسرتها. وتجد الكثير من السيدات بعض المشاكل فى طريقة اعداد كيكه اسفنجيه هشه بالطريقه الصحيحه.وسوف نقدم فى الخطوات التاليه افضل طريقه لعمل الكيكه الاسفنجيه الهشه اللذيذه مع بعض النصائح الهامة لنجاح طريقة عمل الكيك الاسفنجي الهش. طريقة عمل الكيكه الاسفنجيه المكونات والمقادير الازمة ثلاث اكواب من الدقيق النقى .

كوبان من السكر الناعم.

ملعقتان من البيكنج بودر,

نصف كوب من اللبن او الحليب.

8 بيضات.

مقدار ملعقتان من الزبدة. طريقة عمل الكيكه الاسفنجيه المكونات والمقادير الازمة طريقة التحضير احضرى.اناء كبير و قومى بوضع الدقيق ثم اضيفي اليه البيكنج بودر.

قومى بتقليب المكونات جيدا حتى تتجانس وتمتزج معا.

احضرى وعاء اخر وضعي فيه البيض و اضربى البيض جيدا بالمضرب لمدة ربع ساعة.

أضيفى الفانيليا واستمري في خفق المكونات جيدا.

اضيفي السكر تدريجيا مع الاستمرار فى عملية الخفق جيدا

يتم اضافة الدقيق تدريجيا الى الخليط مع استمرار عملية الخفق والتقليب جيدا.

تسخين اللبن ثم اضافتة الى الخليط مع استمرار التقليب.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجه مئوية.

احضرى صينية الفرن وادهنيها بقليل من الزبدة .

قومى بوضع خليط الكيك في الصينية وافرديها جيدا.

ضعى الصينية فى الفرن بعد تسخينه على أ درجه.

درجه. اتركى الصينية حتى يتحول لو السطح الى اللون الذهبى.

بعد ذلك اخرجي الصينية من الفرن .

قدمى الكيك الى اسرتك. طريقة التحضير طريقة عمل الكيكه الاسفنجيه الهشه الشوكولاتة أو الكاكاو المكونات والمقادير الازمة ثلاثة اكواب من الدقيق الابيض النقى.

مقدار كوبان من السكر الناعم.

ست بيضات.

2 كوب كاكاو او شوكولاته.

كوب من اللبن السائل.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقتان زبدة.

2 ملعقة بيكنج بودر.

ملعقتان من بيكربونات الصوديوم.

قهوة نسكافيه مطحونة مقدار ملعقة. طريقة التحضير الأزمة احضرى وعاء كبير ثم ضعى الدقيق والسكر وقلبيه جيدا حتى تتجانس المكونات معا.

اضيفي اليهم الكاكاو والقهوة والبيكنج بودر وبيكربونات الصوديوم اخلطي المكونات معا جيدا خمس دقائق.

ضعى اللبن او الحليب عليهم وقلبى جيدا مرة اخرى. قومى بخفق البيض و الزبدة جيدا فى الخلاط.

ثم ضعى البيض و الزبدة على الدقيق واستمرى فى التقليب والخلط جيدا.

احضرى صوانى الفرن وقومى بدهنها بالزبده ثم اسكبى الخليط فى الصوانى.

يتم تسخين الفرن على درجة حراره 180 درجه بعد ذلك ضعى صوانى الفرن بالخليط فى الفرن .

اتركى الصوانى فى الفرن حتى يتحول لونها الى الذهبى.

بعد ذلك اخرجي الصوانى وقومى بتقطيع الكيك على الشكل الذى ترغبين فيه ثم قدمي الكيك الى اسرتك . طريقة عمل الكيكه الاسفنجيه الهشه الشوكولاتة أو الكاكاو المكونات والمقادير الازمةطريقة التحضير الأزمة الوسوم

تبحث الكثير من السيدات وربات البيوت عن افضل طريقه لعمل الكيكه الاسفنجيه الهشه بطريقه سهله وبسيطه لكى تقدمها الى افراد اسرتها. وتجد الكثير من السيدات بعض المشاكل فى طريقة اعداد كيكه اسفنجيه هشه بالطريقه الصحيحه.وسوف نقدم فى الخطوات التاليه افضل طريقه لعمل الكيكه الاسفنجيه الهشه اللذيذه مع بعض النصائح الهامة لنجاح طريقة عمل الكيك الاسفنجي الهش. طريقة عمل الكيكه الاسفنجيه المكونات والمقادير الازمة ثلاث اكواب من الدقيق النقى .

كوبان من السكر الناعم.

ملعقتان من البيكنج بودر,

نصف كوب من اللبن او الحليب.

8 بيضات.

مقدار ملعقتان من الزبدة. طريقة عمل الكيكه الاسفنجيه المكونات والمقادير الازمة طريقة التحضير احضرى.اناء كبير و قومى بوضع الدقيق ثم اضيفي اليه البيكنج بودر.

قومى بتقليب المكونات جيدا حتى تتجانس وتمتزج معا.

احضرى وعاء اخر وضعي فيه البيض و اضربى البيض جيدا بالمضرب لمدة ربع ساعة.

أضيفى الفانيليا واستمري في خفق المكونات جيدا.

اضيفي السكر تدريجيا مع الاستمرار فى عملية الخفق جيدا

يتم اضافة الدقيق تدريجيا الى الخليط مع استمرار عملية الخفق والتقليب جيدا.

تسخين اللبن ثم اضافتة الى الخليط مع استمرار التقليب.

يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجه مئوية.

احضرى صينية الفرن وادهنيها بقليل من الزبدة .

قومى بوضع خليط الكيك في الصينية وافرديها جيدا.

ضعى الصينية فى الفرن بعد تسخينه على أ درجه.

درجه. اتركى الصينية حتى يتحول لو السطح الى اللون الذهبى.

بعد ذلك اخرجي الصينية من الفرن .

قدمى الكيك الى اسرتك. طريقة التحضير طريقة عمل الكيكه الاسفنجيه الهشه الشوكولاتة أو الكاكاو المكونات والمقادير الازمة ثلاثة اكواب من الدقيق الابيض النقى.

مقدار كوبان من السكر الناعم.

ست بيضات.

2 كوب كاكاو او شوكولاته.

كوب من اللبن السائل.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقتان زبدة.

2 ملعقة بيكنج بودر.

ملعقتان من بيكربونات الصوديوم.

قهوة نسكافيه مطحونة مقدار ملعقة. طريقة التحضير الأزمة احضرى وعاء كبير ثم ضعى الدقيق والسكر وقلبيه جيدا حتى تتجانس المكونات معا.

اضيفي اليهم الكاكاو والقهوة والبيكنج بودر وبيكربونات الصوديوم اخلطي المكونات معا جيدا خمس دقائق.

ضعى اللبن او الحليب عليهم وقلبى جيدا مرة اخرى. قومى بخفق البيض و الزبدة جيدا فى الخلاط.

ثم ضعى البيض و الزبدة على الدقيق واستمرى فى التقليب والخلط جيدا.

احضرى صوانى الفرن وقومى بدهنها بالزبده ثم اسكبى الخليط فى الصوانى.

يتم تسخين الفرن على درجة حراره 180 درجه بعد ذلك ضعى صوانى الفرن بالخليط فى الفرن .

اتركى الصوانى فى الفرن حتى يتحول لونها الى الذهبى.

بعد ذلك اخرجي الصوانى وقومى بتقطيع الكيك على الشكل الذى ترغبين فيه ثم قدمي الكيك الى اسرتك . طريقة عمل الكيكه الاسفنجيه الهشه الشوكولاتة أو الكاكاو المكونات والمقادير الازمةطريقة التحضير الأزمة

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