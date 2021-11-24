في 30 دقيقة بيضي جسمك بدلكة الكركم وتخلصي من السواد والأسمرار والبقع مهما كانت

الجسم الأبيض الخالي من العيوب والبقع الداكنة هو حلم كل فتاة خاصة في فصل الصيف للاستمتاع بالملابس القصيرة والخروج والتنزه بكل حرية، ولكن التعرض المستمر لأشعة الشمس يسبب سواد بعض المناطق في الجسم مثل الوجه واليدين والرقبة وبسبب ذلك تلجأ الفتيات إلى استخدام مستحضرات للعناية بالبشرة لتفتيحها وجعلها أكثر نعومة ولمعان ولكن هذه الطريقة قد تكون مكلفة للبعض ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طرق طبيعية لتبييض أي منطقة في الجسم فتابعونا.

عصير الليمون:

خلطات طبيعية لتبييض الجسم

نحضر ربع كوب من عصير الليمون ونضيف عليه نفس الكمية من الماء ثم نغمس كرات من القطن في هذا المزيج ونضعها على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم تغسل بالماء.

حمض الستريك الذي يوجد في عصير الليمون يعتبر مبيض طبيعي للبشرة ولذلك فهو يقوم بتفتيح البشرة بشكل سريع ولكن يجب عدم الخروج في الشمس بعد وضع هذا المزيج حتى لا يحدث تهيج للجلد .

الكركم:

الكركم من التوابل الهندية ويستخدم منذ قديم الزمان في علاجات تبييض البشرة ويساهم أيضا في تثبيط إنتاج الميلانين ويتم استخدامه عن طريق خلط كمية مناسبة من الكركم مع قطرات من زيت الزيتون ثم نضيف ملعقة من دقيق الحمص ونقلب للحصول على معجون سهل الفرد.

يوضع المزيج على الأماكن المراد تفتيحها في الجسم ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء هذه الخلطة تساعد في الحصول على بشرة بيضاء خالية.

البطاطس:

تحتوي البطاطس على نسبة عالية من فيتامين ج والمعروف بفوائدة المذهلة للبشرة ومنها التفتيح وللحصول على النتيجة المطلوبة نقوم بتقطيع البطاطس إلى شرائح ونقوم بفرك البشرة بها ونتركها لمدة 20 دقيقة ثم تغسل بالماء وسوف تندهشي من النتيجة.

السكر وزيت الزيتون:

نخلط نصف كوب من السكر الخشن مع 2 ملعقة من الخميرة ثم نضيف نصف كوب من عصير الليمون مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونقلب المكونات للحصول على عجينة متماسكة.

نضع المزيج على جسم مبلل مع التدليك بحركات دائرية ثم يترك لمدة 15 دقيقة ونغسل الجسم بالماء الفاتر ويجفف تكرر هذه الخلطة يوميا ولمدة أسبوع للحصول على بشرة بيضاء وناعمة مثل الحرير.