لو تحت الابط اسود كالفحم ضعي هذه الخلطة وسيزيل الأسمرار والبقع الداكنة في دقائق

تعتبر المنطقة تحت الإبطين من أكثر الأماكن تعرضاً للسواد، وذلك لوجود بعض الغدد التي تعمل على تكون الجلد الميت في هذه المنطقة، و تبحث السيدات عن طرق لجعل منطقة تحت الإبطين بيضاء، وهذه المنطقة يفضل أن تستخدم السيدات مكونات طبيعية لتجعلها بيضاء، وذلك لعدم التعرض للأمراض و لذلك فإن هذه الخلطة التي سوف نعرضها ستخلصك من السواد تحت الإبطين بكل سهولة. خلطة تبييض الابطين خلطة تبييض الابطين يمكنك التخلص من السواد تحت الإبطين بكل سهولة، بمجموعة وصفات طبيعية سوف نقوم بعرضها. الحليب والزبادي يمكن استخدام الحليب والزبادي في عمل خلطة للتخلص من السواد تحت الإبطين، وإليك الوصفة فيما يلي: المكونات: ربع كوب من اللبن الحليب الدافئ.

ملعقتان كبيرتان مملوءتان بالزبادي البلدي.

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

طبق لخلط المكونات.

ملعقة من الخشب لتقليب المكونات.

مرطب للبشرة. الطريقة: قومي بوضع اللبن الحليب في الطبق البلاستيك.

اضيفي إليه الزيادي، وقلبيها جيداً.

ضعي الدقيق تدريجياً، وقلبي باستخدام الملعقه الخشبيه، وحاولي أن لا تكون هناك أي كتل.

افردي الماسك تحت الإبطين.

اتركيه لمدة ربع ساعة.

قومي بفركه بيدك.

اغسلي المكان بالماء الدافئ.

رطبي المكان بالمرطب الخاص بك.

يمكن تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً. صودا الخبز والماء صودا الخبز والماء يمكن استعمال صودا الخبز في تنظيف المنطقة تحت الإبطين، وإليك الطريقة فيما يلي: المكونات: ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

ملعقتان كبيرتان من الماء.

طبق لخلط المكونات.

كريم مرطب لبشرتك.

ملعقة خشبية للتقليب. الطريقة: قومي بإحضار طبق صغير لخلط المكونات به.

ضعي صودا الخبز به.

اضيفي إليه ملعقة الماء، وقلبي جيداً باستخدام الملعقة حتى تذوب صودا الخبز في الماء.

قومي بفرد الخليط تحت منطقة الإبطين.

اتركيها لمدة عشر دقائق.

افركي تحت الإبطين بيدك.

اغسلي المكان بالماء الدافئ.

استخدمي نوع مرطب خاص بنوع بشرتك.

كرري الاستخدام مرة أسبوعياً، وستلاحظين الفرق. خلطة خشب الصندل وماء الورد خلطة خشب الصندل وماء الورد يمكن استخدام خشب الصندل وماء الورد فى تفتيح الإبطين، والوصفة كالتالي: المكونات: ملعقة من خشب الصندل.

ملعقة من ماء الورد. الطريقة: اخلطي خشب الصندل وماء الورد معاً.

قومي بوضعهم تحت الإبطين.

اتركيهم عشر دقائق.

افركي الخليط برفق.

اغسلي المكان بالماء الدافئ. الوسوم

تعتبر المنطقة تحت الإبطين من أكثر الأماكن تعرضاً للسواد، وذلك لوجود بعض الغدد التي تعمل على تكون الجلد الميت في هذه المنطقة، و تبحث السيدات عن طرق لجعل منطقة تحت الإبطين بيضاء، وهذه المنطقة يفضل أن تستخدم السيدات مكونات طبيعية لتجعلها بيضاء، وذلك لعدم التعرض للأمراض و لذلك فإن هذه الخلطة التي سوف نعرضها ستخلصك من السواد تحت الإبطين بكل سهولة. خلطة تبييض الابطين خلطة تبييض الابطين يمكنك التخلص من السواد تحت الإبطين بكل سهولة، بمجموعة وصفات طبيعية سوف نقوم بعرضها. الحليب والزبادي يمكن استخدام الحليب والزبادي في عمل خلطة للتخلص من السواد تحت الإبطين، وإليك الوصفة فيما يلي: المكونات: ربع كوب من اللبن الحليب الدافئ.

ملعقتان كبيرتان مملوءتان بالزبادي البلدي.

ثلاث ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات.

طبق لخلط المكونات.

ملعقة من الخشب لتقليب المكونات.

مرطب للبشرة. الطريقة: قومي بوضع اللبن الحليب في الطبق البلاستيك.

اضيفي إليه الزيادي، وقلبيها جيداً.

ضعي الدقيق تدريجياً، وقلبي باستخدام الملعقه الخشبيه، وحاولي أن لا تكون هناك أي كتل.

افردي الماسك تحت الإبطين.

اتركيه لمدة ربع ساعة.

قومي بفركه بيدك.

اغسلي المكان بالماء الدافئ.

رطبي المكان بالمرطب الخاص بك.

يمكن تكرار الوصفة مرتين أسبوعياً. صودا الخبز والماء صودا الخبز والماء يمكن استعمال صودا الخبز في تنظيف المنطقة تحت الإبطين، وإليك الطريقة فيما يلي: المكونات: ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

ملعقتان كبيرتان من الماء.

طبق لخلط المكونات.

كريم مرطب لبشرتك.

ملعقة خشبية للتقليب. الطريقة: قومي بإحضار طبق صغير لخلط المكونات به.

ضعي صودا الخبز به.

اضيفي إليه ملعقة الماء، وقلبي جيداً باستخدام الملعقة حتى تذوب صودا الخبز في الماء.

قومي بفرد الخليط تحت منطقة الإبطين.

اتركيها لمدة عشر دقائق.

افركي تحت الإبطين بيدك.

اغسلي المكان بالماء الدافئ.

استخدمي نوع مرطب خاص بنوع بشرتك.

كرري الاستخدام مرة أسبوعياً، وستلاحظين الفرق. خلطة خشب الصندل وماء الورد خلطة خشب الصندل وماء الورد يمكن استخدام خشب الصندل وماء الورد فى تفتيح الإبطين، والوصفة كالتالي: المكونات: ملعقة من خشب الصندل.

ملعقة من ماء الورد. الطريقة: اخلطي خشب الصندل وماء الورد معاً.

قومي بوضعهم تحت الإبطين.

اتركيهم عشر دقائق.

افركي الخليط برفق.

اغسلي المكان بالماء الدافئ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لو تحت الابط اسود كالفحم ضعي هذه الخلطة وسيزيل الأسمرار والبقع الداكنة في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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