عجينة المخبوزات السريعة الهشة القطنية حضريها في 10 دقايق

عجينة المخبوزات الهشة، تعد العجينة السريعة هي موفرة وقت ومجهود لعمل الوجبات المميزة في البيت بكل سهولة، وطريقة تحضيرها لا تستغرق الكثير من الوقت وتعتبر مكوناتها بسيطة وفي متناول يد الجميع لوجودها في كل مطبخ بسيط وهي الدقيق والخميرة الفورية والماء أو البديل للماء الحليب أو الزبادي أو الاثنين معا.

عجينة المخبوزات السريعة الهشة:

طريقة تحضير عجينة المخبوزات من الأمور التي تبحث عنها كل ربة منزل للتأكد من سلامة تحضيرها بدلًا من أن يتم شرائها من الخارج ومن خلال المقال التالي سنقدم إليكم في السطور الأتية طريقة تحضير عجينة المخبوزات.

مقادير عجينة المخبوزات:

يتم تحضير عجينة المخبوزات بطريقة سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية مقادير تحضير عجينة المخبوزات:

كيلو من الدقيق الأبيض.

رشة من البيكنح بودر.

رشة من ملح الطعام.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

بيضتان.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب.

ملعقة كبيرة من الخل والخميرة.

نصف كأس من الزيت النباتي.

مياه دافئة.

طريقة تحضير عجينة المخبوزات:

يتم تحضير عجينة المخبوزات بطريقة سهلة وسريعة للغاية من خلال اتباع كافة الخطوات الآتية:

الحصول على إناء وسيتم وضع السكر فيه مع الخميرة والمياه ويتم الخلط جيدًا ويتم ترك الإناء جانبًا. الحصول على إناء أخر ويتم وضع فيه كلًا من الدقيق والبيكنج بودر مع اللبن الزبادي والملح والحليب ويتم الخلط جيدًا ثم تركه جانبًا. الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من الخل والبيض والزيت ويتم وضع فيه كمية من المياه ويتم التقليب. بعد يتم وضع ما يحتوي عليه الإناء الأول والثالث فوق الإناء الثاني ويتم عجن المكونات جيدًا مع بعضها البعض ويتم تركها لمدة ساعتين لحين أن تتخمر.

خطوات تحضير عجينة العشر دقائق:

يتم تحضير عجينة العشر دقائق بكل سهولة وإليكم المقادير:

ظرف من الخميرة الجافة.

ملعقة من السكر.

كأس من المياه الدافئة.

أربعة كؤوس من الدقيٌ.

بيضتان.

ملعقتان صغيرتان من الملح.

ملعقتان كبيرتان من الزيت.

طريقة تحضير عجينة العشر دقائق:

إليكم في السطور الآتية طريقة التحضير: