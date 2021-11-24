سحر مفعول كريم الخميرة لتبييض وتسمين الوجه ونفخ الخدود والحصول على وجه زي ملكات الجمال

خلطة الخميرة والزبادي لتبييض وتسمين الوجه بدلًا من البوتكس كبديل طبيعي ويُستخدم مع الزبادي لتوحيد لون البشرة وإزالة أي بقع، وهذه الخلطة تناسب أي نوع بشرة ووجدنا أنه آمن ولا يوجد به أي أضرار، يجب عليكِ الاستمرار حتى تجدين النتيجة، لكن ومع ذلك إن لم تكن النتيجة سريعة كالبوتكس فيكفي أنها طبيعية تمامًا. خلطة الخميرة والزبادي لتبييض وتسمين الوجه وصفة الخميرة والزبادي خلطة الخميرة والزبادي لتبييض وتسمين الوجه المكونات: علبة واحدة من الزبادي.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة. طريقة التحضير والاستخدام: قومي بخلط المكونات قبل الاستخدام مباشرة.

اغسلي وجهكِ جيدًا بالماء وبعدها قومي بفرد الخلطة على وجهك وخصوصًا منطقة الخدود.

اتركي الخليط حتى يجف، أي لمدة نصف ساعة تقريبًا وبعدها قومي بفركه.

اغسلي وجهكِ بالماء البارد ثم جفقيه جيدًا.

كرري هذه الخلطة مرة إسبوعيًا. وصفة الخميرة والبكينج بودر مع الزبادي وصفة الخميرة والبكينج بودر مع الزبادي المكونات: ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية.

ملعقتين كبيرتين من الزبادي.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة من أي زيوت طبيعية. طريقة التحضير والاستخدام: اخلطي جميع المكونات التي ذكرناها سابقًا حتى تتجانس، وتحصلين على خلطة متماسكة.

طبقي الخلطة على وجهكِ بعد أن تقومي بتنظيفه.

اتركي الخلطة لمدة لا تقل عن ⅓ ساعة.

اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر وكرري هذه الخلطة مرتين إسبوعيًا. وصفة زيت جنين القمح والخميرة المكونات: ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جنين القمح.

ملعقة كبيرة واحدة من الخميرة الفورية. طريقة التحضير والاستخدام: قومي بإضافة زيت جنين القمح على الزبادي واخلطيهم جيدًا، ومن ثم تحصلين على خليط أصفر اللون.

أضيفي الخميرة إلى المزيج السابق وامزجيهم جيدًا.

إدهني من الخليط على خدودك واتركيه حتى يتم نصف ساعة كاملة.

اغسلي وجهكِ بعد أن تمر المدة بالماء البارد.

يُستخدم مرتين على الأقل إسبوعيًا. خلطة الخميرة والنشا والزبادي لنفخ الخدود وتفتيح الوجه خلطة الخميرة والنشا والزبادي لنفخ الخدود وتفتيح الوجه المكونات: علبة زبادي.

ملعقة خميرة فورية.

ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة نشا. طريقة التحضير والاستخدام: امزجي الزبادي مع الخميرة والنشا والبيكنج بودر حتى تتكون الخلطة معكِ متجانسة.

افرديها على وجهكِ وتحديدًا منطقة الخدود واتركيها لمدة نصف ساعة.

اغسليه بالماء الفاتر، وكرري ذلك مرة أو اثنين إسبوعيًا. الوسوم

خلطة الخميرة والزبادي لتبييض وتسمين الوجه بدلًا من البوتكس كبديل طبيعي ويُستخدم مع الزبادي لتوحيد لون البشرة وإزالة أي بقع، وهذه الخلطة تناسب أي نوع بشرة ووجدنا أنه آمن ولا يوجد به أي أضرار، يجب عليكِ الاستمرار حتى تجدين النتيجة، لكن ومع ذلك إن لم تكن النتيجة سريعة كالبوتكس فيكفي أنها طبيعية تمامًا. خلطة الخميرة والزبادي لتبييض وتسمين الوجه وصفة الخميرة والزبادي خلطة الخميرة والزبادي لتبييض وتسمين الوجه المكونات: علبة واحدة من الزبادي.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة. طريقة التحضير والاستخدام: قومي بخلط المكونات قبل الاستخدام مباشرة.

اغسلي وجهكِ جيدًا بالماء وبعدها قومي بفرد الخلطة على وجهك وخصوصًا منطقة الخدود.

اتركي الخليط حتى يجف، أي لمدة نصف ساعة تقريبًا وبعدها قومي بفركه.

اغسلي وجهكِ بالماء البارد ثم جفقيه جيدًا.

كرري هذه الخلطة مرة إسبوعيًا. وصفة الخميرة والبكينج بودر مع الزبادي وصفة الخميرة والبكينج بودر مع الزبادي المكونات: ملعقتين كبيرتين من الخميرة الفورية.

ملعقتين كبيرتين من الزبادي.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة من أي زيوت طبيعية. طريقة التحضير والاستخدام: اخلطي جميع المكونات التي ذكرناها سابقًا حتى تتجانس، وتحصلين على خلطة متماسكة.

طبقي الخلطة على وجهكِ بعد أن تقومي بتنظيفه.

اتركي الخلطة لمدة لا تقل عن ⅓ ساعة.

اغسلي وجهكِ بالماء الفاتر وكرري هذه الخلطة مرتين إسبوعيًا. وصفة زيت جنين القمح والخميرة المكونات: ملعقة واحدة كبيرة من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جنين القمح.

ملعقة كبيرة واحدة من الخميرة الفورية. طريقة التحضير والاستخدام: قومي بإضافة زيت جنين القمح على الزبادي واخلطيهم جيدًا، ومن ثم تحصلين على خليط أصفر اللون.

أضيفي الخميرة إلى المزيج السابق وامزجيهم جيدًا.

إدهني من الخليط على خدودك واتركيه حتى يتم نصف ساعة كاملة.

اغسلي وجهكِ بعد أن تمر المدة بالماء البارد.

يُستخدم مرتين على الأقل إسبوعيًا. خلطة الخميرة والنشا والزبادي لنفخ الخدود وتفتيح الوجه خلطة الخميرة والنشا والزبادي لنفخ الخدود وتفتيح الوجه المكونات: علبة زبادي.

ملعقة خميرة فورية.

ملعقة بيكنج بودر.

ملعقة نشا. طريقة التحضير والاستخدام: امزجي الزبادي مع الخميرة والنشا والبيكنج بودر حتى تتكون الخلطة معكِ متجانسة.

افرديها على وجهكِ وتحديدًا منطقة الخدود واتركيها لمدة نصف ساعة.

اغسليه بالماء الفاتر، وكرري ذلك مرة أو اثنين إسبوعيًا.

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