طريقة عمل شوربة العدس الأصفر بخلطة وريحة جنان ألذ شوربة مفضلة في الشتاء

تعد شوربة العدس المصرية من أشهر الأكلات الشعبية التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص وخاصة في فصل الشتاء و يقوم الناس بإعدادها من قديم الزمان، وتقدم شوربة العدس ساخنه بجانب الخبز المحمص والمخللات وتوجد عدة وصفات عربية مختلفة لعمل شوربة العدس وعلى رأسها الطريقة المصرية والتي سوف نتعرف عليها سويا من خلال هذه السطور القادمة. طريقة عمل شوربة العدس المصرية المكونات: كوبان ونصف من العدس الأصفر.

حبتان من الجزر المقطع لقطع متوسطة.

فص من الثوم المفروم.

حبتان من البطاطس المقطعة لمكعبات متوسطة الحجم.

حبة طماطم مقطعة لقطع صغيرة الحجم.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

مقدار ملعقة كبيرة من الكمون.

عدد ست أكواب من الماء.

ربع كوب من الشعرية.

مكعب من مرق الخضار.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت الذرة النباتي. طريقة التحضير: نحضر إناء كبير الحجم ونضع به خمس أكواب من الماء ثم يرفع الإناء على النار وننزل بعد ذلك بالبصل ومقدار الكركم وكذلك الطماطم والثوم والجزر وكمية البطاطس المقطعة ويتم ترك كافة المكونات تغلي جيداً على نار عالية حتي تنضج تماماً.

ثم يرفع الإناء من على النار ويترك حتي تبرد شوربة العدس.

نضع شوربة العدس في الخلاط الكهربائي ثم تخلط جيداً.

نضع مقدار الزيت في إناء متوسط الحجم ثم ننزل بالشعرية وتحمر إلى أن تأخذ اللون الذهبي وبعد ذلك نضع كمية الماء المتبقية وتترك لتغلي على نار هادئة لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

نضيف خليط العدس للشعرية بعد أن تنضج ويترك ليغلي لمدة خمسة عشر دقيقة وتصبح شوربة العدس جاهزة.

تسكب شوربة العدس في كبق عميق وتقدم ساخنه بجانب الخبز المحمص والفجل. شوربة العدس الفلسطينية المكونات: كوبان من العدس.

مقدار ملح حسب الحاجه.

ربع كوب من زيت عباد الشمس.

كوب من البصل المفروم الناعم.

مكعبان من مرق الخضار.

ملعقة كبيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم وذلك للتزيين.

ماء حسب الرغبة. طريقة التحضير: نضع في إناء مقدار الزيت ويرفع على النار حتي يسخن ونضيف إليه البصل ويقلب حتي تصبح طرية ويتغير لونها.

ثم ننزل بالعدس ويقلب المزيج لعدة دقائق وبعد ذلك يتم إضافة الماء ومكعب المرق ويترك المزيج على النار المتوسطة حتي يغلي وذلك لمدة لا تقل عن ساعة كاملة حتي ينضج العدس جيداً.

ثم نقوم بإضافة مقدار الكمون والليمون والكركم وتقلب الشوربة حتي تمتزج كافة البهارات.

يرفع الوعاء من عل النار ويوضع في الخلاط الكهربائي حتي يخلط جيدا ويصبح ناعماً.

تسخن شوربة العدس مرة أخري وتوضع في اطباق التقديم وتزين بوضع البقدونس المفروم على الوجه. الوسوم

تعد شوربة العدس المصرية من أشهر الأكلات الشعبية التي يفضل تناولها الكثير من الأشخاص وخاصة في فصل الشتاء و يقوم الناس بإعدادها من قديم الزمان، وتقدم شوربة العدس ساخنه بجانب الخبز المحمص والمخللات وتوجد عدة وصفات عربية مختلفة لعمل شوربة العدس وعلى رأسها الطريقة المصرية والتي سوف نتعرف عليها سويا من خلال هذه السطور القادمة. طريقة عمل شوربة العدس المصرية المكونات: كوبان ونصف من العدس الأصفر.

حبتان من الجزر المقطع لقطع متوسطة.

فص من الثوم المفروم.

حبتان من البطاطس المقطعة لمكعبات متوسطة الحجم.

حبة طماطم مقطعة لقطع صغيرة الحجم.

مقدار نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

مقدار ملعقة كبيرة من الكمون.

عدد ست أكواب من الماء.

ربع كوب من الشعرية.

مكعب من مرق الخضار.

مقدار ملعقة كبيرة من زيت الذرة النباتي. طريقة التحضير: نحضر إناء كبير الحجم ونضع به خمس أكواب من الماء ثم يرفع الإناء على النار وننزل بعد ذلك بالبصل ومقدار الكركم وكذلك الطماطم والثوم والجزر وكمية البطاطس المقطعة ويتم ترك كافة المكونات تغلي جيداً على نار عالية حتي تنضج تماماً.

ثم يرفع الإناء من على النار ويترك حتي تبرد شوربة العدس.

نضع شوربة العدس في الخلاط الكهربائي ثم تخلط جيداً.

نضع مقدار الزيت في إناء متوسط الحجم ثم ننزل بالشعرية وتحمر إلى أن تأخذ اللون الذهبي وبعد ذلك نضع كمية الماء المتبقية وتترك لتغلي على نار هادئة لمدة لا تقل عن عشر دقائق.

نضيف خليط العدس للشعرية بعد أن تنضج ويترك ليغلي لمدة خمسة عشر دقيقة وتصبح شوربة العدس جاهزة.

تسكب شوربة العدس في كبق عميق وتقدم ساخنه بجانب الخبز المحمص والفجل. شوربة العدس الفلسطينية المكونات: كوبان من العدس.

مقدار ملح حسب الحاجه.

ربع كوب من زيت عباد الشمس.

كوب من البصل المفروم الناعم.

مكعبان من مرق الخضار.

ملعقة كبيرة من الكمون.

ملعقة كبيرة من الكركم.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم وذلك للتزيين.

ماء حسب الرغبة. طريقة التحضير: نضع في إناء مقدار الزيت ويرفع على النار حتي يسخن ونضيف إليه البصل ويقلب حتي تصبح طرية ويتغير لونها.

ثم ننزل بالعدس ويقلب المزيج لعدة دقائق وبعد ذلك يتم إضافة الماء ومكعب المرق ويترك المزيج على النار المتوسطة حتي يغلي وذلك لمدة لا تقل عن ساعة كاملة حتي ينضج العدس جيداً.

ثم نقوم بإضافة مقدار الكمون والليمون والكركم وتقلب الشوربة حتي تمتزج كافة البهارات.

يرفع الوعاء من عل النار ويوضع في الخلاط الكهربائي حتي يخلط جيدا ويصبح ناعماً.

تسخن شوربة العدس مرة أخري وتوضع في اطباق التقديم وتزين بوضع البقدونس المفروم على الوجه.

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