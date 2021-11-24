بمقادير اقتصادية طريقة عمل كيك الحليب الهش ألذ وأطرى كيكة حليب ستتذوقيها في حياتك

تتميز الكيكة عن باقي الحلويات والمعجنات، بأختلاف انواعها واشكالها، وسهولة تحضيرها الذي يجعل كل أم تتفنن في تحضير اجمل انواع الكيكات بشكل مستمر، ولا يمل منها احد ويتم تناولها بكل حب، كما أنها يمكن تناولها كوجبة إفطار وخاصتًا للأطفال فهي لذيذة ومفيدة، والان سوف نتعرف على طريقة عمل كيكة الحليب اللذيذة من خلال متابعة هذا المقال.

طريقة عمل كيكة الحليب في المنزل

كيكة الحليب من أكثر انواع الكيكات شهرة وشعبية، وهي التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة جيدًا وطريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات

كوبين من الدقيق الأبيض المنخول.

نصف كوب من الزيت النباتي أو زيت الذرة.

كوب الا ربع من اللبن الحليب.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

ثلاث بيضات كبيرة الحجم بدرجة حرارة الغرفة.

رشة من الفانيليا.

رشة بسيطة من الملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

طريقة التحضير

كيكة الحليب المميزة، يبحث عن طريقة تحضيرها الكثير من الأمهات، وذلك لأنها من أخف أنواع الكيكات كما أنها لها طعم مميز وفوائد متعددة للجسم ، ويحبها الكثير من الأطفال بشكل كبير، لذلك فهي من أهم الأنواع الذي تحضر دائمًا في المنزل ويمكن تناولها في اي وقت أو في الإفطار كوجبة أساسية مشبعة ولذيذة، وسوف نتعرف الآن على طريقة تحضير كيكة الحليب بكل سهولة.