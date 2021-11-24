بمقادير اقتصادية طريقة عمل كيك الحليب الهش ألذ وأطرى كيكة حليب ستتذوقيها في حياتك

تتميز الكيكة عن باقي الحلويات والمعجنات، بأختلاف انواعها واشكالها، وسهولة تحضيرها الذي يجعل كل أم تتفنن في تحضير اجمل انواع الكيكات بشكل مستمر، ولا يمل منها احد ويتم تناولها بكل حب، كما أنها يمكن تناولها كوجبة إفطار وخاصتًا للأطفال فهي لذيذة ومفيدة، والان سوف نتعرف على طريقة عمل كيكة الحليب اللذيذة من خلال متابعة هذا المقال.طريقة عمل كيكة الحليب في المنزل
كيكة الحليب من أكثر انواع الكيكات شهرة وشعبية، وهي التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة جيدًا وطريقة تحضيرها كالآتي:
المكونات
- كوبين من الدقيق الأبيض المنخول.
- نصف كوب من الزيت النباتي أو زيت الذرة.
- كوب الا ربع من اللبن الحليب.
- كوب من السكر الأبيض الناعم.
- ثلاث بيضات كبيرة الحجم بدرجة حرارة الغرفة.
- رشة من الفانيليا.
- رشة بسيطة من الملح.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
كيكة الحليب المميزة، يبحث عن طريقة تحضيرها الكثير من الأمهات، وذلك لأنها من أخف أنواع الكيكات كما أنها لها طعم مميز وفوائد متعددة للجسم ، ويحبها الكثير من الأطفال بشكل كبير، لذلك فهي من أهم الأنواع الذي تحضر دائمًا في المنزل ويمكن تناولها في اي وقت أو في الإفطار كوجبة أساسية مشبعة ولذيذة، وسوف نتعرف الآن على طريقة تحضير كيكة الحليب بكل سهولة.
- احضري الآن الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى يكون جاهز قبل البدء في التجهيز.
- احضري بولة عميقة.
- أضيفي بداخل البولة الزيت والسكر.
- اخلطي المكونات جيدًا حتى يصبح قوام كريمي ناعم وتم إذابة السكر بشكل جيد.
- الآن أضيفي إليها الحليب ويفضل أن يكون بدرجة حرارة الغرفة حتى يساعد ذلك في جعل الكيكة هشة.
- الآن أضيفي الفانيليا و الثلاث بيضات.
- اخلطي المكونات جيدًا مع التقليب حتى تتجانس المكونات.
- يفضل استخدام المضرب الكهربائي لزيادة الخلط والتجانس بشكل أفضل.
- الان احضري وعاء آخر انخلي به الدقيق مع البيكنج باودر والملح.
- الآن أضيفي مكونات الحليب و البيض الى الدقيق و باستخدام المدرب اليدوي قلبي المكونات جيدًا وقومي بعجنها حتى تصبح عجينة سائلة ثقيلة القوام.
- احضري الآن صينية مناسبة الحجم.
- ادهني الصينية بالزيت، و تبطن بالدقيق.
- أضيفي بداخل الصينية الخليط.
- الان ادخلي الصينية داخل الفرن الذي تم تجهيزه من قبل على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.
- اتركيها بعد ذلك لمدة ٤٠ دقيقة داخل الفرن.
- الآن اخرجي الكيكة من الفرن واتركيها حتى تبرد تمامًا ثم توضع في طبق كبير للتقديم وتقطع ويتم تناولها الان في اي وقت بألف هنا وشفا.
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تتميز الكيكة عن باقي الحلويات والمعجنات، بأختلاف انواعها واشكالها، وسهولة تحضيرها الذي يجعل كل أم تتفنن في تحضير اجمل انواع الكيكات بشكل مستمر، ولا يمل منها احد ويتم تناولها بكل حب، كما أنها يمكن تناولها كوجبة إفطار وخاصتًا للأطفال فهي لذيذة ومفيدة، والان سوف نتعرف على طريقة عمل كيكة الحليب اللذيذة من خلال متابعة هذا المقال.طريقة عمل كيكة الحليب في المنزل
كيكة الحليب من أكثر انواع الكيكات شهرة وشعبية، وهي التي يتم تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة جيدًا وطريقة تحضيرها كالآتي:
المكونات
- كوبين من الدقيق الأبيض المنخول.
- نصف كوب من الزيت النباتي أو زيت الذرة.
- كوب الا ربع من اللبن الحليب.
- كوب من السكر الأبيض الناعم.
- ثلاث بيضات كبيرة الحجم بدرجة حرارة الغرفة.
- رشة من الفانيليا.
- رشة بسيطة من الملح.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
كيكة الحليب المميزة، يبحث عن طريقة تحضيرها الكثير من الأمهات، وذلك لأنها من أخف أنواع الكيكات كما أنها لها طعم مميز وفوائد متعددة للجسم ، ويحبها الكثير من الأطفال بشكل كبير، لذلك فهي من أهم الأنواع الذي تحضر دائمًا في المنزل ويمكن تناولها في اي وقت أو في الإفطار كوجبة أساسية مشبعة ولذيذة، وسوف نتعرف الآن على طريقة تحضير كيكة الحليب بكل سهولة.
- احضري الآن الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى يكون جاهز قبل البدء في التجهيز.
- احضري بولة عميقة.
- أضيفي بداخل البولة الزيت والسكر.
- اخلطي المكونات جيدًا حتى يصبح قوام كريمي ناعم وتم إذابة السكر بشكل جيد.
- الآن أضيفي إليها الحليب ويفضل أن يكون بدرجة حرارة الغرفة حتى يساعد ذلك في جعل الكيكة هشة.
- الآن أضيفي الفانيليا و الثلاث بيضات.
- اخلطي المكونات جيدًا مع التقليب حتى تتجانس المكونات.
- يفضل استخدام المضرب الكهربائي لزيادة الخلط والتجانس بشكل أفضل.
- الان احضري وعاء آخر انخلي به الدقيق مع البيكنج باودر والملح.
- الآن أضيفي مكونات الحليب و البيض الى الدقيق و باستخدام المدرب اليدوي قلبي المكونات جيدًا وقومي بعجنها حتى تصبح عجينة سائلة ثقيلة القوام.
- احضري الآن صينية مناسبة الحجم.
- ادهني الصينية بالزيت، و تبطن بالدقيق.
- أضيفي بداخل الصينية الخليط.
- الان ادخلي الصينية داخل الفرن الذي تم تجهيزه من قبل على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية.
- اتركيها بعد ذلك لمدة ٤٠ دقيقة داخل الفرن.
- الآن اخرجي الكيكة من الفرن واتركيها حتى تبرد تمامًا ثم توضع في طبق كبير للتقديم وتقطع ويتم تناولها الان في اي وقت بألف هنا وشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمقادير اقتصادية طريقة عمل كيك الحليب الهش ألذ وأطرى كيكة حليب ستتذوقيها في حياتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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