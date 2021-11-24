بدون بيض طريقة عمل المايونيز في المنزل بمكونات غير مكلفة وقوام وطعم لا يقاوم

يعتبر المايونيز أحد أشكال الصوصات التي تقدم بجانب كثير من المأكولات والمقبلات الخفيفة، فهو يقوم بنفس مهمة الكاتشب، حيث يعطي للطعام مذاق لذيذ للطعام، ويتميز بأنه سهل التحضير في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة، وهناك طرق كثيرة لتحضيره بعضها بإضافة البيض والبعض الآخر بدون بيض، فكثير من الأشخاص يفضلون تحضيره بدون بيض لزفارته. المايونيز من دون بيض المكونات: مقدار نصف كوب لبن رائب.

ملعقتان صغيرتان خل أبيض.

كوب من الزيت النباتي.

مقدار ربع ملعقة ملح طعام صغيرة. طريقة التحضير: نضع اللبن في وعاء ونخلطه جيداً بالخلاط الكهربي.

ثم نضيف: الخل، الملح ونستمر في الخفق جيداً.

بعد ذلك نضيف الزيت على الخليط بشكل تدريجي ونستمر في الخفق حتى نحصل على خليط قوامه متماسك. المايونيز بالبطاطس المكونات: حبة بطاطس مسلوقة.

كوب من: الحليب السائل، الزيت النباتي.

ملعقتان صغيرتان خل. طريقة التحضير: نقوم بوضع: البطاطس، والحليب السائل بواسطة الخلاط الكهربي ونخفقه جيداً.

ثم نضيف الخل بالتدريج ونستمر في التقليب ونضيف الزيت بالتدريج أيضاً، ونستمر في الخفق لنحصل على خليط قوامه متماسك. المايونيز الصيامي المكونات: كوب زيت.

مقدار نصف كوب من لبن الصويا.

ملعقة إلا ربع ملح.

رشة حب مستردة.

ملعقة عصير ليمون كبيرة. طريقة التحضير: في البداية نخلط كل من: اللبن، الملح، المستردة في وعاء ونخلطهم باستمرار لنحصل على خليط ناعم.

ثم نضيف عصير الليمون بشكل تدريجي لنحصل على القوام المناسب.

بعد ذلك نضيف المستردة والملح ونخلطهم مرة ثانية. مايونيز صيامي بدون بيض المكونات: كوب من الماء.

عدد 3 ملاعق نشا كبيرة.

رشة ملح.

فلفل أبيض.

عدد 4 ملاعق صغيرة خل.

ملعقة خردل كبيرة.

رشة ثوم بودرة.

مقدار نصف كوب زيت عباد الشمس. طريقة التحضير: نذيب النشا في ماء بارد، ثم نضعه على نار متوسطة ونقلبه بشكل مستمر ليكون القوام ثقيل.

ثم نرفع الوعاء من على النار، ونضيف: الملح، المستردة، الثوم البودر، الخل، الفلفل الأبيض.

ونضيف زيت عباد الشمس للخليط بشكل تدريجي، ونستمر في الخلط لنحصل على قوام مناسب.

ثم نضع الخليط في وعاء آخر ونستخدمه. الوسوم

يعتبر المايونيز أحد أشكال الصوصات التي تقدم بجانب كثير من المأكولات والمقبلات الخفيفة، فهو يقوم بنفس مهمة الكاتشب، حيث يعطي للطعام مذاق لذيذ للطعام، ويتميز بأنه سهل التحضير في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة، وهناك طرق كثيرة لتحضيره بعضها بإضافة البيض والبعض الآخر بدون بيض، فكثير من الأشخاص يفضلون تحضيره بدون بيض لزفارته. المايونيز من دون بيض المكونات: مقدار نصف كوب لبن رائب.

ملعقتان صغيرتان خل أبيض.

كوب من الزيت النباتي.

مقدار ربع ملعقة ملح طعام صغيرة. طريقة التحضير: نضع اللبن في وعاء ونخلطه جيداً بالخلاط الكهربي.

ثم نضيف: الخل، الملح ونستمر في الخفق جيداً.

بعد ذلك نضيف الزيت على الخليط بشكل تدريجي ونستمر في الخفق حتى نحصل على خليط قوامه متماسك. المايونيز بالبطاطس المكونات: حبة بطاطس مسلوقة.

كوب من: الحليب السائل، الزيت النباتي.

ملعقتان صغيرتان خل. طريقة التحضير: نقوم بوضع: البطاطس، والحليب السائل بواسطة الخلاط الكهربي ونخفقه جيداً.

ثم نضيف الخل بالتدريج ونستمر في التقليب ونضيف الزيت بالتدريج أيضاً، ونستمر في الخفق لنحصل على خليط قوامه متماسك. المايونيز الصيامي المكونات: كوب زيت.

مقدار نصف كوب من لبن الصويا.

ملعقة إلا ربع ملح.

رشة حب مستردة.

ملعقة عصير ليمون كبيرة. طريقة التحضير: في البداية نخلط كل من: اللبن، الملح، المستردة في وعاء ونخلطهم باستمرار لنحصل على خليط ناعم.

ثم نضيف عصير الليمون بشكل تدريجي لنحصل على القوام المناسب.

بعد ذلك نضيف المستردة والملح ونخلطهم مرة ثانية. مايونيز صيامي بدون بيض المكونات: كوب من الماء.

عدد 3 ملاعق نشا كبيرة.

رشة ملح.

فلفل أبيض.

عدد 4 ملاعق صغيرة خل.

ملعقة خردل كبيرة.

رشة ثوم بودرة.

مقدار نصف كوب زيت عباد الشمس. طريقة التحضير: نذيب النشا في ماء بارد، ثم نضعه على نار متوسطة ونقلبه بشكل مستمر ليكون القوام ثقيل.

ثم نرفع الوعاء من على النار، ونضيف: الملح، المستردة، الثوم البودر، الخل، الفلفل الأبيض.

ونضيف زيت عباد الشمس للخليط بشكل تدريجي، ونستمر في الخلط لنحصل على قوام مناسب.

ثم نضع الخليط في وعاء آخر ونستخدمه.

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