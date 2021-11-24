مقشر كريم القهوة الرهيب لتبييض وتفتيح وإزالة الجلد الميت من الجسم كله للعروس قبل الفرح

القهوة من أكثر المواد الطبيعية التي تستخدم بشكل كبير في وصفات العناية بالبشرة، وذلك لكثرة فوائدها التي تمنحها للبشرة، فهي تساعد في تجديد الجلد الميت بشكل سريع، كما أنها تستخدم أيضًا كمقشر طبيعي للبشرة وتساعد في تفتيحها ونعومتها بشكل كبير، والان سوف نتعرف على كيفية استخدام وعمل كريم القهوة في تقشير البشرة والمحافظة عليها.

طريقة عمل كريم القهوة لتقشير الجسم

تستطيعي من خلال بعض المكونات الطبيعية بجانب القهوة عمل كريم مقشر البشرة الطبيعي بكل سهولة والذي له الكثير من الفوائد للبشرة ويعطي أفضل نتيجة رائعة وطريقة تحضيره هي:

المكونات

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقتين من عصير الليمون الطبيعي.

ملعقتين من القهوة.

ملعقتين من السكر.

ملعقتين من زيت الزيتون الطبيعي.

طريقة التحضير

قومي بخلط كل المكونات مع بعضهم البعض فسوف تحصلين في النهاية على خليط متجانس له قوام كريمي.

اغسلي وجهك جيدًا وازيلي أي بقايا للمكياج أو أي شوائب قد تكون على البشره فهو يفضل أن يوضع على بشرة نظيفة.

الان ضعي هذا الكريم على الوجه وابدئ في فرك البشرة بشكل دائري حتى يتم تنظيف البشرة بعمق والتخلص من اي جلد ميت.

بعد الانتهاء قومي بترك الكريم على البشرة لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

أعيدي الفرك بعد أن يكون جاف.

الان اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر بلطف.

كريم القهوة والجلاتين لتقشير الجسم

يمكن عمل كريم من القهوة والجلاتين يساعد في تقشير الوجه والتخلص من اي جلد ميت به، كما أنه يساعد على ترطيب ونعومة البشرة بشكل سريع وفعال وطريقة التحضير كالأتي:

المكونات

ملعقة كبيرة من القهوة.

ملعقة واحدة من الجيلاتين.

ملعقتين من ماء الورد.

طريقة التحضير والاستخدام