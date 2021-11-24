استخدامات غير متوقعة لملعقة الفازلين في الشتاء ضعيه قبل النوم كل يوم سيجعلك قمر 14

فصل الشتاء من أكثر الفصول التي تحتاج فيها البشرة إلى الترطيب بشكل مستمر، وذلك قد يرجع إلى كثرة جفاف البشرة في هذا الفصل وحدوث بعض التشققات في بعض مناطق الجلد، ولذلك تحتاج دائمًا إلى الترطيب الفعال والنعومة، وأهم أنواع الكريمات التي تؤدي الى ذلك بكل سهولة وسرعة هو الفازلين فهو أمن جدًا على البشرة ويعطي البشرة نضارة ورطوبة رائعة والآن سنتعرف على كل فوائد الفازلين عند استخدامه للبشرة في خلال فصل الشتاء.

فوائد الفازلين للبشرة في فصل الشتاء

الفازلين له الكثير من الفوائد للبشرة في كل وقت وخاصتًا في فصل الشتاء ومن أهم فوائد مايلي:

الفازلين يعمل على ترطيب البشرة بعمق وبشكل فعال.

الفازلين عبارة عن مادة شمعية تعزل الجلد عن المؤثرات الخارجية وعوامل الجو باختلافها.

الفازلين يساعد في التخلص من خشونة الجلد ويمنح الجلد النعومة المطلوبة.

الفازلين له فائدة كمزيل مكياج أمن جدًا على البشرة خاصتًا في فصل الشتاء لأن البشرة تكون أكثر حساسية في هذا الوقت.

الفازلين يمكن أن يتم دهنه في الوجه ومنطقة الانف التي دائمًا ما تصاب بالالتهابات في فصل الشتاء، وخاصتًا إذا كانت تعاني من الزكام.

يخلص البشرة من التشققات التي دائمًا مانتعرض لها في الشتاء بسبب برودة الجو وخاصتًا في بعض المناطق مثل الركبتين والكوعين، وكعب الرجل والشفايف أيضًا.

طريقة استخدام الفازلين لترطيب البشرة في الشتاء

يستخدم الفازلين في ترطيب البشرة في فصل الشتاء وذلك بإتباع الطريقة التالية:

اغسلي بشرتك جيدًا قبل وضع الفازلين.

قومي بوضع طبقة من الفازلين على البشرة ودهنها جيدًا.

اتركي الفازلين مدة لا تزيد عن ساعة فقط.

اغسلي بشرتك بعد ذلك بالماء الفاتر.

ينصح باستخدامه بشكل يومي لتحقيق أفضل فائدة.

طريقة استخدام الفازلين لتقشير الجلد

يستخدم أيضًا الفازلين كمقشر طبيعي للجلد بدون أي أضرار، وذلك للتخلص من خشونة البشرة في هذا الفصل وطريقة الاستخدام كالتالي: