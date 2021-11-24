كريم الكركم والنشا لتبييض وتفتيح الجسم وإزالة البقع الداكنة والسواد حتي لو كانت كالفحم

يبحث الكثير من النساء على حلول مجربة وفعالة في تبيض الجسم وتوحيد لونه، ومن أهم المواد الطبيعية التي أشار إليها الكثير من أخصائيي التجميل هو استخدام الكركم في تبيض البشرة من خلال دخولة في العديد من الوصفات، فهو متعدد الفوائد بشكل كبيرو يساعد على التفتيح، والتخلص من الهالات السوداء تحت العين، كما أنه يساعد في التخلص من الحبوب والبثور أيضًا، والقضاء على التهابات البشرة أو الاحمرار كل ذلك يجعل البشرة مشرقة ورائعة في الجمال، ولذلك سوف نتعرف على كيفية عمل كريم الكركم وكيفية استخدامه من خلال هذا المقال.

طريقة عمل كريم الكركم لتبيض الجسم

الكركم مع بعض المكونات الطبيعية الأخرى يصبح أفضل من العديد من الكريمات الاخرى، كما أنه لا يسبب اي اثار سلبية للبشرة، كما أنه هناك العديد من الطرق لعمل كريم الكركم، وأهم هذه الوصفات كالتالي:

كريم الكركم مع النشا لتبيض البشرة

المكونات

ملعقة من النشا.

ملعقتين من الكركم.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ربع كوب من اللبن الحليب.

طريقة الاستخدام

في قدر صغير ضعي كل المكونات مع بعضهم البعض وقومي بالتقليب المستمر.

ارفعي المكونات على النار الهادئة قليلًا.

اتركيها مع التقليب حتى يصبح قوام كريمي.

الآن ارفعي المكونات واتركيها حتى تبرد.

وزعي الخليط على المناطق المراد تفتيحها.

اتركيها لمدة نصف ساعة.

اغسلي وجهك بعد انتهاء المدة بالماء الفاتر.

يعاد استخدام الماسك بشكل مستمر ليعطي أفضل نتيجة.

ماسك الكركم مع الحمص المطحون لتفتيح البشرة

المكونات

ملعقتين من الكركم.

ملعقتين من الحمص المطحون.

ملعقة من الملح.

ربع كوب من ماء الورد.

طريقة التحضير