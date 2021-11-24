طريقة تحضير طاجن الكنافة بالقشطة بطريقة الحلواني بكل أسراره على اصولها

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الكنافة من الحلويات الشرقية التي اشتهر بها الوطن العربي، فيوجد منها أنواع عديدة وأشكال مختلفة، وهذا يختلف من بلد إلى الأخرى فهناك الكنافة بالقشطة، الكنافة المبرومة الكنافة النابلسية وكل نوع من هذه الأنواع له طريقته الخاصة في التحضير ولكننا اليوم حرصنا على تقديم وصفة وطريقة جديدة لعمل الكنافة وهي طاجن الكنافة بالقشطة هذه الطريقة تمتع بالسهولة وطعمها المميز كما أن هذه الطريقة تتميز بشكلها المميز و الجميل و مكوناته و طريقة تحضيرها سهلة جداً و بسيطة.مقادير طاجن الكنافة بالقشطة
طاجن الكنافة لا يحتاج إلى مكونات كثيرة بل أهم ما يميز هذه الطريقة أن مكوناتها بسيطة وهي:
مقادير القشطة
- كوب من الحليب.
- ملعقة كبيرة من الدقيق.
- 3 معالق من الكريم شانتيه ويمكن استبدالها بثلاث معالق من القشطة البلدي.
- ملعقة كبيرة نشا.
- مكعب صغيرة من الزبدة.
مقادير الكنافة
- نص كيلو من الكنافة.
- كوب زبده سايحه ويمكن استبدالها بكوب من السمن البلدي.
- ملعقة كبيرة سكر بودرة
مقادير الشربات
- 2 كوب من السكر.
- كوب ماء.
- عصير ليمون.
- عود قرفة ويمكن الاستغناء عنه.
لا تحتاج هذه الطريقة إلى خطوات معقدة أو صعبة، طريقة تحضيرة سلسة وبسيطة يستطيع الجميع من الرجال والنساء تحضيرها، والطريقة هي:
- نبدأ أولاً بتحضير الشربات الكنافة تحتاج إلى شربات بارد.
- نضع السكر والماء وعود القرفة على النار حتى يتم الغليان نهدئ حرارة النار قليلا نضيف عصير الليمون ونتركه لمدة 5 دقائق حتى يصبح سميك بعض الشيء.
- نطفئ النار و نتركه حتى يبرد تماماً.
طريقة تحضير القشطة
- في وعاء كبير على النار نضيف الحليب وملعقة السكر والكريم شانتيه وخلطها حتى يغلى اللبن.
- في كوب نخلط الدقيق والنشا في ربع كوب من الماء.
- نضيف النشا على الحليب عندما يبدأ بالغليان ولابد من اضافة بالتدريج مع الاستمرار في الضرب لكي لا يحدث تكتلات.
- على الفور ستلاحظين أن قوام القشطة أصبح كريمي ضعي مكعب الزبدة واخلطيه ثم على الفور ارفعيها من على النار واتركيها حتى تهدئ قليلاً.
طريقة طاجن الكنافة
- نحضر نصف كيلو من الكنافة ونقوم بتقطيعه إلى قطع صغيرة ونخلطه مع السكر والزبدة حتي يتشرب منها تماماً.
- ثم نحضر الطواجن أو القوالب نقوم بتوزيع القليل من الزبدة ونضع القليل من الكنافة ونضغط عليها داخل الطاجن ثم نضيف كبشة من القشطة ثم نغطيها بطبقة من الكنافة ونضغط عليها برفق.
- نستمر هكذا مع جميع الطواجن.
- يوضع الطواجن في الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتي يصبح لونها ذهبي نخرجها من الفرن.
- أضيف عليهم الشربات البارد على الفور.
- نتركهم قليلا حتى تهدئون ثم نخرجهم من الطواجن ويمكن تناوله من الطاجن.
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الكنافة من الحلويات الشرقية التي اشتهر بها الوطن العربي، فيوجد منها أنواع عديدة وأشكال مختلفة، وهذا يختلف من بلد إلى الأخرى فهناك الكنافة بالقشطة، الكنافة المبرومة الكنافة النابلسية وكل نوع من هذه الأنواع له طريقته الخاصة في التحضير ولكننا اليوم حرصنا على تقديم وصفة وطريقة جديدة لعمل الكنافة وهي طاجن الكنافة بالقشطة هذه الطريقة تمتع بالسهولة وطعمها المميز كما أن هذه الطريقة تتميز بشكلها المميز و الجميل و مكوناته و طريقة تحضيرها سهلة جداً و بسيطة.مقادير طاجن الكنافة بالقشطة
طاجن الكنافة لا يحتاج إلى مكونات كثيرة بل أهم ما يميز هذه الطريقة أن مكوناتها بسيطة وهي:
مقادير القشطة
- كوب من الحليب.
- ملعقة كبيرة من الدقيق.
- 3 معالق من الكريم شانتيه ويمكن استبدالها بثلاث معالق من القشطة البلدي.
- ملعقة كبيرة نشا.
- مكعب صغيرة من الزبدة.
مقادير الكنافة
- نص كيلو من الكنافة.
- كوب زبده سايحه ويمكن استبدالها بكوب من السمن البلدي.
- ملعقة كبيرة سكر بودرة
مقادير الشربات
- 2 كوب من السكر.
- كوب ماء.
- عصير ليمون.
- عود قرفة ويمكن الاستغناء عنه.
لا تحتاج هذه الطريقة إلى خطوات معقدة أو صعبة، طريقة تحضيرة سلسة وبسيطة يستطيع الجميع من الرجال والنساء تحضيرها، والطريقة هي:
- نبدأ أولاً بتحضير الشربات الكنافة تحتاج إلى شربات بارد.
- نضع السكر والماء وعود القرفة على النار حتى يتم الغليان نهدئ حرارة النار قليلا نضيف عصير الليمون ونتركه لمدة 5 دقائق حتى يصبح سميك بعض الشيء.
- نطفئ النار و نتركه حتى يبرد تماماً.
طريقة تحضير القشطة
- في وعاء كبير على النار نضيف الحليب وملعقة السكر والكريم شانتيه وخلطها حتى يغلى اللبن.
- في كوب نخلط الدقيق والنشا في ربع كوب من الماء.
- نضيف النشا على الحليب عندما يبدأ بالغليان ولابد من اضافة بالتدريج مع الاستمرار في الضرب لكي لا يحدث تكتلات.
- على الفور ستلاحظين أن قوام القشطة أصبح كريمي ضعي مكعب الزبدة واخلطيه ثم على الفور ارفعيها من على النار واتركيها حتى تهدئ قليلاً.
طريقة طاجن الكنافة
- نحضر نصف كيلو من الكنافة ونقوم بتقطيعه إلى قطع صغيرة ونخلطه مع السكر والزبدة حتي يتشرب منها تماماً.
- ثم نحضر الطواجن أو القوالب نقوم بتوزيع القليل من الزبدة ونضع القليل من الكنافة ونضغط عليها داخل الطاجن ثم نضيف كبشة من القشطة ثم نغطيها بطبقة من الكنافة ونضغط عليها برفق.
- نستمر هكذا مع جميع الطواجن.
- يوضع الطواجن في الفرن على درجة حرارة 180 درجة حتي يصبح لونها ذهبي نخرجها من الفرن.
- أضيف عليهم الشربات البارد على الفور.
- نتركهم قليلا حتى تهدئون ثم نخرجهم من الطواجن ويمكن تناوله من الطاجن.
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