طريقة عمل كيكة الكادبوري ألذ كيك طبقات يمكن تحضيره بسرعة من المنزل، نقدم لكم اليوم وصفة تبحث عنها كل سيدة بيت وهي كيك طبقات شوكولاتة كادبوري، ولا داعي لذكر كم لذاذة وروعة طعمها فهي الأفضل على الإطلاق كم يصفها الكثيرين، وعلى الرغم من ذلك فهي تتميز ببساطتها؛ حيث أن كيكة الكادبوري لا تأخذ الكثير من المجهود والوقت ويمكن تحضيرها بخطوات في منتهى السهولة والبساطة.

طريقة تحضير كيكة الكادبوري من المنزل

لتحضير كيك شوكولاتة كادبوري يتم تجهيز المقادير التالية:

خليط كيك شوكولاتة جاهز يحضر بالطريقة المذكورة على العبوة.

لتسقية الكيك يتم جلب نصف كوب حليب مع ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى + ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

ولتحضير الكريمة يتم جلب عبوة قشدة مع مغلف كريم كراميل بودرة، إلى جانب 4 مثلثات جبن أو 4 ملاعق جبن كريمي + 2 باكيت كريم شانتيه بودرة، بالاضافة إلى حليب وبسكويت سادة بمقدار 160 جرام و2 باكيت شوكولاتة كادبوري بمقدار 180 جرام

نحضر صينية بايركس مقاس 20*30 إرتفاع 9 سم وندهنها زبدة أو سمن أو زيت، ثم يتم تحضير الكيك بالطريقة الموجودة على العبوة مع التقليب حتى يتم تمام التجانس، وبعدها نسكب الخليط في الصينية ويتم التخلص من فقاعات الهواء بإستخدام عود خشبي، ونخبزه على حرارة 180 لمدة 35 أو المدة المذكورة على العبوة وبعد خروج الكيك نتركه على شبكة تبريد يهدأ لمدة 10 دقائق، ولتسقية الكيك نحضر إناء مناسب ونضيف إليه الكاكاو والنسكافيه مع إضافة الحليب ثم نخلط جيداً على البارد، ونرفعه على النار مع التقليب حتى يسخن فقط وبعدها نثقب الكيك بإستخدام يد ملعقة خشبية أو أي أداة أخرى، ثم نسقي الكيك بالخليط المحضر ويترك ليتشرب الكيك الخليط تماماً.

كيك شوكولاتة كادبوري بأسهل طريقة

لتحضير الكريمة المستخدمة في عمل كيكة الكادبوري نحضر الخلاط الكهربائي ونضيف إليه القشطة وبودرة الكريم كراميل، مع إضافة الكريم شانتيه والجبن الكريمي ثم يتم الخلط بشكل جيد لمدة دقيقة أو دقيقتين، ثم نسكب هذه الكريمة على سطح الكيك ونوزعها بشكل متساوي، ونحضر بعد ذلك وعاء به حليب ونأخذ قطع البسكويت نغمسها في الحليب سريعاً ونرصها بعد ذلك في الصينية، لنكون طبقة واحدة من البسكويت وبعدها نتركه جانباً حتى نحضر الطبقة الأخيرة.

لتحضير آخر طبقة من كيك طبقات شوكولاتة كادبوري يتم تذويب الشوكولاتة على حمام مائي ساخن أو في الميكرويف، ثم نضيف القشدة ونقلب جيداً حتى يتجانس الخليط، ثم نسكب كريمة الشوكولاتة مباشرة على سطح البسكويت السادة ويتم توزيعها جيداً، مع رشة من الكاكاو أو مبشور الشوكولاتة على السطح ثم ندخلها الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل حتى تتماسك جيداً، بعد ذلك نقطعها وتكون جاهزة للتقديم.