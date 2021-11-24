طريقة تحضير التيراميسو بدون بيض وبدون فرن في دقائق والنتيجة تحفة

تعتبر التيرامسيو من أجمل وأطعم أنواع الحلوى التي يفضلها الكثير من الأشخاص كما أنها من أشهر الحلويات الغربية ذات الطعم الخفيف الكريمي، وتقدم بكثرة في المطاعم الغربية حيث تقدم ملايين الأطباق يومياً في كبرى مطاعم لندن وإنجلترا، ويتناولها الكثير في الدول الغربية بجوار كوب من النسكافيه كوجبة فطور تمد الجسم بالطاقة وتشعرنا بالسعادة والحيوية، وأصبحت خلوى التيراميسو تقدم بكثرة في كافة البلدان العربية حيث أصبحت تطلب بالاسم في كل المطاعم، ويتم تحضير حلوى التيراميسو بطريقة سهلة وسريعة ويمكنك اسعاد أسرتك بتقديمها لهم، ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير التيراميسو بمكونات مظبوطة وخطوات مبسطة.

طريقة تحضير التيراميسو

يتم تحضير التيراميسو بطريقة سهلة وسريعة للغاية وبمكونات متوافرة في مطبخك والنتيجة هائلة من أول مرة، وإليكم في السطور التالية المقادير المظبوطة بدقة لعمل حلوى التيراميسو.

علبتين من بسكويت الشاي. نصف كأس من الحليب. علبة من كريمة الخفق. كأس من السكر الناعم. ملعقتان كبيرتان من القهوة. نصف ملعقة من الفانيليا. جبن كريمي أي نوع. خمس ملاعق كبيرة من الكاكاو. نصف كأس من المياه.

مقادير التيراميسو المظبوطةخطوات تحضير التيراميسو

يتم تحضير التيراميسو بخطوات سهلة وبسيطة وإليكم في السطور التالية أفضل وأنجح طريقة لتحضير حلوى التيراميسو في البيت كالجاهزة تماماً.

في إناء عميق يوضع كأس من المياه ويتم إذابة القهوة فيه ثم يتم وضع نصف كمية البسكويت في ذلك الخليط ويقلب حتى يصبح كالعجين. يتم الحصول على قالب التقديم ويتم وضع باقي البسكويت فيه. تحضر الخفاقة الكهربائية ويتم وضع فيها كلًا من الكريمة والسكر والفانيليا ويتم الخلط جيدًا لحين أن تختلط كافة المكونات والحصول على قوام كريمي. يتم وضع ملعقة من خليط القهوة والكاكاو على خليط الكريمة ويتم التقليب. يتم وضع نصف كمية الكريمة في كاسات التقديم ويتم وضعها فوق البسكويت. يتم وضع النصف المتبقي من البسكويت فوق الكريمة ثم يتم وضع الباقي على الوجه. القيام برش الكمية المتبقي من الكاكاو على الوجه ثم يتم وضع الكاسات في الثلاجة وتركها لمدة ثمانية ساعات لجين أن يصبح بارد. تخرج التيراميسو من الثلاجة وتزيين بالكريم شانيه أو الشيكولاتة أو المكسرات حسب الرغبة. تقدم التيرامسو باردة بجوار المشروبات.

طريقة تحضير التيراميسوتيراميسو بسكويت الأوريو

وكما قدمنا لحضراتكم طريقة عمل تيراميسو بالبسكويت السادة العادي نقدم لكم أيضاً طريقة تحضير تيراميسو بالبسكويت الأوريو والذي نعشق تناوله جميعاً والذي يفرح أطفالنا عندما نقدمه لهم وخاصةً عند تقديمه كحلوى بيتية لذيذة، وطريقة تحضير تيراميسو بسكويت الأوريو سهلة وبسيطة ومكوناتها متواجدة في كل مكان، تابعونا لمعرفة المكونات المظبوطة وطريقة التحضير الصحيحة.

بسكويت أوريو طازج عدد ثلاثون قطعة. قهوة إسبريسو مائة خمسة وعشرين ملي. جبن ماسكاربوني حوالي ربع كيلو جرام. كريمة خفق كوب ونصف الكوب. خلاصة فانيليا ملعقة صغيرة. سكر بودرة منخول ثلاثة أرباع الكوب. كاكاو بودرة محلى حوالي ثلاثة ملاعق كبيرة. ربع كوب من اللبن المثلج كامل الدسم.

لتحضير الكريمة لحشو تيراميسو الأوريو تخفق جبن الماسكاربوني مع السكر حتى عشرة دقائق على سرعة متوسطة. تضاف كريمة الخفق الباردة وخلاصة الفانيليا والقليل من اللبن المثلج حتى يتكثف الخليط. يغمس خمسة عشر حبة من بسكويت الأوريو في الإسبريسو وترص كطبقة أولى في صينية التقديم المربعة. تغطى الطبقة الأولى من بسكويت الأوريو بنصف كمية الكريمة المخفوقة. يتم تكرار نفس العملية بطبقة ثانية من بسكويت الاوريو وترص بشكل جيد فوق طبقة الكريمة. يزين وجه تيراميسو الاوريو بما تبقى من الكريمة وذلك باستخدام كيس حلويات مجهز برأس دائري ذات شكل منقرش لتجميل منظر الوجه. يرش القليل من الكاكاو المحلى على وجه تيراميسو الأوريو ويمكن طحن القليل من الاوريو وتزيين الوجه به. تزين تيراميسو الأوريو بصوص الشيكولاتة. توضع تيراميسو الأوريو في الثلاجة لمدة ساعة قبل التقديم. تقدم حلوى التيراميسو باردة بجوار المشروبات الباردة وبألف هنا.

كوب من الحليب كامل الدسم. نصف كوب من الكريمة اللباني. خمسة ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام الغير محلى. خمسة ملاعق كبيرة من السكر الناعم. زيت نباتي صافي.

في الخلاط الكهربائي يوضع الكاكاو واللبن والسكر وتخفق المكونات جيداً حتى يذوب السكر تماماً. يضاف للخليط الكريمة اللباني مع الاستمرار في الخفق حتى تتجانس المكونات. يوضع الزيت النباتي بالتقطير مع استمرار الخفق على سرعة عالية حتى تترابط المكونات ويثقل قوام الصوص. يسخن الصوص على نار هادئة ليكتسب اللون الغامق ويترك حتى يبرد تماماً قبل الاستخدام.

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