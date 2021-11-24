لون الجلد بيتعرض لتغييرات وظهور البقع الغامقة نتيجة لاضطرابات في التصبغ او الالتهابات او الطفح الجلدي ، والمسؤول عن كل ده هي صبغة الميلانين في الجسم ، والنهاردة من خلال المقال بتاعنا هنعرف مع بعض طرق تقليل صبغة الميلانين في الجسم.

ايه هي صبغة الميلانين؟

الميلانين هي عبارة عن صبغة بيتم انتاجها من خلال الخلايا الصبغية في الجسم ، والصبغة دي هي المسؤولة عن لون البشرة والجسم والعيون والشعر ، ومن وظيفتها انها بتحمي الجلد من اضرار اشعة الشمس ، ونسبة الميلانين في الجسم بتتناسب مع لون البشرة ، بمعنى ان اصحاب البشرة السمراء او الداكنة بيكون عندهم نسبة اكبر من الميلانين مقارنة بالاشخاص اللي بشرتهم بيضا او فاتحة ، ويعتبر التعرض لاشعة الشمس من العوامل اللي بتأدي لزيادة انتاج الميلانين في الجسم.

طرق تقليل صبغة الميلانين في الجسم:

في بعض الطرق الطبيعية اللي ممكن تساعد على تقليل صبغة الميلانين في الجسم.

– فيتامين C:

فيتامين C يعتبر من اهم الفيتامينات اللي بتساعد على تقليل صبغة الميلانين ، لانه بيساعد على تقشير البشرة وتجديد الخلايا لانه بيحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الاكسدة ، بيساعد كمان على حماية الجلد من اضرار اشعة الشمس فوق البنفسجية وبيقلل من ظهور اعراض الشيخوخة.

من اهم مصادر فيتامين C الحمضيات زي البرتقان واليوسفي والليمون, الاناناس, المانجا, الكيوي, الفراولة, الجريب فروت, الجوافة, الشمام, البطيخ, الفلفل الاحمر والاخضر, البروكلي, القرنبيط, الطماطم, السبانخ.

– فيتامين A:

فيتامين A بيساعد على السيطرة على نسبة صبغة الميلانين اللي بيتم انتاجها في الجسم ، وبيجدد خلايا البشرة ، وبيساعد على ازالة خلايا الجلد الميتة.

من اهم مصادر فيتامين A الكبدة, زيت السمك, البيض, اللبن ومنتجاته, الخضروات الورقية اللي لونها اخضر غامق زي السبانخ والبروكلي والبقدونس, الفواكة والخضروات الصفرا زي الجزر والمشمش والقرع والبطاطا.

– فيتامين K:

فيتامين K بيساعد على علاج كدمات الجلد وكمان بيساهم في علاج البقع الغامقة والتخلص من الهالات السودا حوالين العين.

من اهم مصادر فيتامين K الخضروات الورقية الخضرا زي السبانخ, السلق, الخس, البقدونس, الجرجير, الكرنب, القرنبيط ، والفواكة زي العنب, الافوكادو, الكيوي ، الكبدة البقري, البيض المسلوق, فول الصويا, المكسرات.

– فيتامين E:

فيتامين E بيساعد على علاج مشكلة اسمرار البشرة لانه بيمنع تراكم الميلانين على الجلد ، كمان بيساعد على تجديد خلايا الجلد لانه بيحتوي على مضادات الاكسدة اللي بتمنع الجذور الحرة اللي بتسبب التجاعيد وعيوب البشرة.

من اهم مصادر فيتامين E البروكلي, المكسرات, زيت الزيتون وزيت عباد الشمس, الافوكادو, المانجا, الطماطم, اللحوم الحمرا, سمك السلمون, الجمبري, الفلفل الاحمر الحلو, السبانخ.

– فيتامين D:

فيتامين D يعتبر عنصر اساسي في كريمات العناية بالبشرة ، بيساعد على اعادة البشرة للونها الطبيعي ، وبيساعد على ازالة الهالات السودا الناتجة عن زيادة انتاج الميلانين.

من اهم مصادر فيتامين D الاسماك الدهنية زي السلمون والسردين والماكريل والتونة, البيض, اللبن, الجبن, الزبدة, البرتقان, اللحوم, حليب الصويا, الكبدة البقري, زيت كبدة السمك, فول الصويا, الحبوب المدعمة.

اعشاب لتقليل صبغة الميلانين:

– الكركم:

الكركم من الاعشاب اللي بتساعد على تقليل صبغة الميلانين ، وتقدري تدخليه في نظامك الغذائي بطرق مختلفة ، ممكن من خلال عمل مشروب الكركم مع اللبن او الزبادي ، او تضيفيه لاكلاتك ، او من خلال الوصفات الطبيعية اللي بيتم تطبيقها مباشرة على البشرة ، والكركم معروف بفاعليته في علاج مشاكل الجلد لانه بيحتوي على الكركمين اللي بيساعد في تفتيح لون الجلد.

– الشاي الاخضر:

الشاي الاخضر معروف انه بيحتوي على نسبة عالية من مضادات الاكسدة المفيدة للبشرة واللي بتساعد على تفتيحها وتقليل صبغة الميلانين ، وتقدري تستخدميه بطرق مختلفة ، ممكن تشربيه كشاي ، او تحطي الشاي الاخضر المطحون مباشرة على البشرة.

مشروبات لتقليل صبغة الميلانين في الجسم:

– مشروب الجزر والبنجر:

المكونات:

– حبة بنجر.

– 2 حبة جزر.

– حبة تفاح.

– شريحتين بابايا وممكن تستبدليها بأي نوع فاكهة حمضية.

طريقة التحضير والاستخدام:

قشري الجزر وقطعيه قطع صغيرة وحطيه في الخلاط ، وقشري البنجر وقطعيه وضيفيه للجزر ، قطعي التفاح والبابايا وضيفيهم للجزر والبنجر في الخلاط وضيفي له شوية ماية ، اضربي المكونات كلها مع بعض كويس ، وصبي المشروب في الكوباية واشربيه بعد وجبة الفطار يوميا.

– مشروب الشوفان واللبن:

المكونات:

– 3 معالق كبيرة شوفان مطحون.

– كوباية لبن.

طريقة التحضير والاستخدام:

سخني اللبن على النار وضيفي له الشوفان ، وسيبيه يغلي لمدة 10 دقايق ، ارفعيه من على النار وحليه بالعسل واشربيه يوميا.

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