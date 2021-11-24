الخلطة السحرية في طريقة عمل فراخ مشوية في الفرن

طريقة عمل فراخ مشوية في الفرن بالخلطة السحرية هي تعتبر من أبسط الوصفات التي يمكن تحضيرها بسرعة ولا تحتاج من ست البيت أى مجهود، يعتبر الدجاج من أشهر الأطباق في العالم، حيث أن وجبات الفراخ المختلفة تعتبر نظام غذائي صحي، وينصح بها للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا، يتم تقديمه مع المعكرونة أو الأرز أو السلطة. مكونات فراخ مشوية في الفرن نختار فرخة تكون مقطعة الي نصفين أو الي أربعة

الخلطة السحرية التي سنضعها مع الفراخ في التتبيلة تتكون من

بصلة واحدة تكون متوسطة الحجم وتقوم بتقطيعها

فصين فقط من ثوم.

علبة من الزبادي ويمكن أن يتم استبدال الزبادي باللبن

بعض من حبات طماطم حوالي اربعة

أربعة ملاعق تكون كبيرة من دبس رمان.

ملعقة من صلصة الطماطم تعطيها نكهة مميزة

ثمرة من ثمرة فلفل أخضر حسب الرغبة

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

ثلاث ملاعق تكون كبيرة من الخل.

التوابل المستخدمة في هذه الوصفة ي الفلفل الاسود والملح ومعها بهارات الفراخ والقرفة والكاري طريقة تحضير فراخ مشوية في صينية بالفرن تعتمد طريقة عمل الفراخ المشوية علي تحضير الخلطة السحرية بكل ما فيها من توابل وبصل وثوم وغيرها من المكونات، ومن الأفضل أن يتم عمل تتبيلة الفراخ المشوية في الليل حتي تتشرب جميع أجزاء الفراخ سنقوم بعمل الخلطة السحرية في الخلاط حيث نضع الثوم مع الطماطم بالإضافة إلى البصل والفلفل الأخضر كما نضيف الخل ودبس الرمان الكاتشب والصلصة والزبادي. نحضر إناء واسع و نغسل الفرخة جيدا بالملح والليمون ثم نقوم بتقطيع الفراخ الي أربع أجزاء أو ثمانية ونقوم بعمل فتحات بالسكين في الفرخة حتي تدخل التتبيلة في كل ألأجزاء ثم نقوم باضافة الخلطة الخلطة السحرية التي قمنا بفرمها في الخلاط كما نضيف التوابل ونخلطها جيدا ونضعها علي الفرخة في كل جزء نقوم بوضع الفراخ في الثلاجة وذلك لمدة من ساعتين الي عشر ساعات ثم نضعها في صينية ونقوم بتغطيتها بورق فويل وبعد ذلك ندخلها الفرن لمدة 30 دقيقة علي الرف في النص

وبعد ذلك نقوم بتشغيل شواية الفرن من أجل أن يحمر الفراخ. مكونات فراخ مشوية في الفرنطريقة تحضير فراخ مشوية في صينية بالفرن الوسوم

طريقة عمل فراخ مشوية في الفرن بالخلطة السحرية هي تعتبر من أبسط الوصفات التي يمكن تحضيرها بسرعة ولا تحتاج من ست البيت أى مجهود، يعتبر الدجاج من أشهر الأطباق في العالم، حيث أن وجبات الفراخ المختلفة تعتبر نظام غذائي صحي، وينصح بها للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا، يتم تقديمه مع المعكرونة أو الأرز أو السلطة. مكونات فراخ مشوية في الفرن نختار فرخة تكون مقطعة الي نصفين أو الي أربعة

الخلطة السحرية التي سنضعها مع الفراخ في التتبيلة تتكون من

بصلة واحدة تكون متوسطة الحجم وتقوم بتقطيعها

فصين فقط من ثوم.

علبة من الزبادي ويمكن أن يتم استبدال الزبادي باللبن

بعض من حبات طماطم حوالي اربعة

أربعة ملاعق تكون كبيرة من دبس رمان.

ملعقة من صلصة الطماطم تعطيها نكهة مميزة

ثمرة من ثمرة فلفل أخضر حسب الرغبة

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

ثلاث ملاعق تكون كبيرة من الخل.

التوابل المستخدمة في هذه الوصفة ي الفلفل الاسود والملح ومعها بهارات الفراخ والقرفة والكاري طريقة تحضير فراخ مشوية في صينية بالفرن تعتمد طريقة عمل الفراخ المشوية علي تحضير الخلطة السحرية بكل ما فيها من توابل وبصل وثوم وغيرها من المكونات، ومن الأفضل أن يتم عمل تتبيلة الفراخ المشوية في الليل حتي تتشرب جميع أجزاء الفراخ سنقوم بعمل الخلطة السحرية في الخلاط حيث نضع الثوم مع الطماطم بالإضافة إلى البصل والفلفل الأخضر كما نضيف الخل ودبس الرمان الكاتشب والصلصة والزبادي. نحضر إناء واسع و نغسل الفرخة جيدا بالملح والليمون ثم نقوم بتقطيع الفراخ الي أربع أجزاء أو ثمانية ونقوم بعمل فتحات بالسكين في الفرخة حتي تدخل التتبيلة في كل ألأجزاء ثم نقوم باضافة الخلطة الخلطة السحرية التي قمنا بفرمها في الخلاط كما نضيف التوابل ونخلطها جيدا ونضعها علي الفرخة في كل جزء نقوم بوضع الفراخ في الثلاجة وذلك لمدة من ساعتين الي عشر ساعات ثم نضعها في صينية ونقوم بتغطيتها بورق فويل وبعد ذلك ندخلها الفرن لمدة 30 دقيقة علي الرف في النص

وبعد ذلك نقوم بتشغيل شواية الفرن من أجل أن يحمر الفراخ. مكونات فراخ مشوية في الفرنطريقة تحضير فراخ مشوية في صينية بالفرن

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