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طريقة عمل الأرز المعمر الحلو والحادق من الطرق المحببة لدي الكبار والصغار فهذا الطبق المتميز من الأطباق الغنية بالكالسيوم وجميع العناصر الغذائية المختلفة حيث يمكن أن يقدم كطبق منفرد كوجبة مليئة بجميع العناصر الغذائية، فهذه الوصفة جاءت في الأصل من الريف المصري الأصيل حيث تتميز هذه الوصفة برائحة العبق الأصيل ومن هنا سوف نقدم لكم الطريقة الأصلية لعمل الأرز المعمر بنوعيه الحلو والحادق.
طريقة عمل الأرز المعمر الحلو والحادق أولا:طريقة عمل الأرز المعمر الحادق المقادير
- عدد 3 كوب من الأرز الأبيض.
- كوب ونصف من الماء.
- عدد 3 كوب من اللبن كامل الدسم.
- عدد 2 معلقة كبيرة من السمن.
- ملح.
- ربع كيلو قشطه بلدي.
في البداية نقوم بغلي الماء واللبن والسمنة علي النار في إناء واحد ثم إضافة الملح مع التقليب وفي النهاية نضع الأرز في الطاجن يكون مغسول ومنقي جيدا ونضع عليه خليط اللبن والملح والماء والسمن وفي النهاية نضع القشطة علي سطح المكونات ونضعه في الفرن حتي يتم تسويته جيدا، هناك عدد من الأشخاص يقومون بحشو الأرز المعمر بعض قطع الحمام أو البط وذلك يرجع لرغبتهم الشخصية فلا مانع من تجربته، فكل شخص يصنع الأرز المعمر كيفما يشاء ولكننا قدمنا الوصفة الأصلية كما أجدادنا يصنعوها.
ثانيا:طريقة عمل الأرز المعمر الحلو المقادير
- عدد 2 كوب من اللبن.
- كوب واحد من الأرز.
- ملح.
- سكر.
- كوب من الكريمة اللباني.
- أن لم يكون لديك كريمة لباني ممكن نضع كوب من القشطة.
- عدد 2 مكعب زبدة.
في البداية نقوم بسلق الأرز في اللبن بدلا من الماء وبعد تمام التسوية نضع الكريمة أو القشطة عليه مع التقليب، ثم نقوم بإحضار طاجن أو إناء عميق نقوم بدهنه بقطعه من الزبدة حتي لا يلتصق الأرز باللبن بالوعاء، نقوم بوضع الخليط اللبن والأرز والكريمة ونضع عليهم رشه الملح ومعلقة من السكر أو أكثر حسب الرغبة ثم باقي اللبن، ثم نضع الوعاء في الفرن حتي تمام التسوية وبألف هنا.
يمكنك وضع بعض المكسرات داخل الخليط أثناء التسوية أو وضع المكسرات المحمصة علي وجه الأرز المعمر عند تقديمه، ومتاح أن يقدم ساخن أو بارد حسب الرغبة.
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طريقة عمل الأرز المعمر الحلو والحادق من الطرق المحببة لدي الكبار والصغار فهذا الطبق المتميز من الأطباق الغنية بالكالسيوم وجميع العناصر الغذائية المختلفة حيث يمكن أن يقدم كطبق منفرد كوجبة مليئة بجميع العناصر الغذائية، فهذه الوصفة جاءت في الأصل من الريف المصري الأصيل حيث تتميز هذه الوصفة برائحة العبق الأصيل ومن هنا سوف نقدم لكم الطريقة الأصلية لعمل الأرز المعمر بنوعيه الحلو والحادق.
طريقة عمل الأرز المعمر الحلو والحادق أولا:طريقة عمل الأرز المعمر الحادق المقادير
- عدد 3 كوب من الأرز الأبيض.
- كوب ونصف من الماء.
- عدد 3 كوب من اللبن كامل الدسم.
- عدد 2 معلقة كبيرة من السمن.
- ملح.
- ربع كيلو قشطه بلدي.
في البداية نقوم بغلي الماء واللبن والسمنة علي النار في إناء واحد ثم إضافة الملح مع التقليب وفي النهاية نضع الأرز في الطاجن يكون مغسول ومنقي جيدا ونضع عليه خليط اللبن والملح والماء والسمن وفي النهاية نضع القشطة علي سطح المكونات ونضعه في الفرن حتي يتم تسويته جيدا، هناك عدد من الأشخاص يقومون بحشو الأرز المعمر بعض قطع الحمام أو البط وذلك يرجع لرغبتهم الشخصية فلا مانع من تجربته، فكل شخص يصنع الأرز المعمر كيفما يشاء ولكننا قدمنا الوصفة الأصلية كما أجدادنا يصنعوها.
ثانيا:طريقة عمل الأرز المعمر الحلو المقادير
- عدد 2 كوب من اللبن.
- كوب واحد من الأرز.
- ملح.
- سكر.
- كوب من الكريمة اللباني.
- أن لم يكون لديك كريمة لباني ممكن نضع كوب من القشطة.
- عدد 2 مكعب زبدة.
في البداية نقوم بسلق الأرز في اللبن بدلا من الماء وبعد تمام التسوية نضع الكريمة أو القشطة عليه مع التقليب، ثم نقوم بإحضار طاجن أو إناء عميق نقوم بدهنه بقطعه من الزبدة حتي لا يلتصق الأرز باللبن بالوعاء، نقوم بوضع الخليط اللبن والأرز والكريمة ونضع عليهم رشه الملح ومعلقة من السكر أو أكثر حسب الرغبة ثم باقي اللبن، ثم نضع الوعاء في الفرن حتي تمام التسوية وبألف هنا.
يمكنك وضع بعض المكسرات داخل الخليط أثناء التسوية أو وضع المكسرات المحمصة علي وجه الأرز المعمر عند تقديمه، ومتاح أن يقدم ساخن أو بارد حسب الرغبة.
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